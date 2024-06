Întâlnirile JTI, la aniversarea a 25 de ani, cu B.Dance. „Alice”, un spectacol poetic, puternic, ca un film

În acest an, invitată a Întâlnirilor este compania B.Dance, cu spectacolul „Alice” care va fi prezentat în această seară și mâine, ora 19:30, la Teatrul Național București și pe 24 și 25 iunie, ora 20:00, respectiv 18:00, la Centrul cultural Ion Besoiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

„Mulțumesc JTI pentru invitația la București și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Ne aflăm aici pentru prima dată și abia așteptăm întâlnirea cu publicul”, a spus Po-Cheng Tsai, director artistic al B.Dance. „Profesia noastră este dansul. El reprezintă toate lucrurile care ne înconjoară. Dansul e viață și la fel și B. Dance, iar noi împărtășim cu publicul dragostea pentru această artă. Aceasta e cea mai mare putere a noastră. Arta nu poate provoca schimbări radicale, dar produce emoții puternice, stârnește întrebări, îi face pe oameni să se simtă bine. Dansul nostru ar trebuie să fie ușor de înțeles, de aceea am și ales o poveste cunoscută, ca oamenii să înțeleagă și să se bucure de artă. Dacă ar trebui să caracterizez acest spectacol în trei cuvinte, acestea ar fi Poetic, Puternic și Filmic”, a adăugat Po-Cheng Tsai.

După cum a precizat coregraful, „Alice” este unul dintre spectacolele iconice ale B. Dance: „Ne-am propus să schimbăm așteptările oamenilor. În această versiune nu vom urma exact linia basmului clasic, dar veți regăsi scene cunoscute: pierderea în pădure, ceaiul, curtea reginei șamd. Ceea ce ține de cultura asiatică, e în mine, e în sângele meu, iar în creațiile mele adaug elemente noi, care se sublimează elementelor occidentale. Veți vedea, de exemplu, un personaj cu mască și pene, care îl înlocuiește pe dl. Iepure. De asemenea, folosesc multe materiale sau detalii inedite, de exemplu pălăriile roșii care, la un moment dat, reprezintă un dragon, rolul lor fiind să inducă senzații.”

Muzica spectacolului este semnată de Rockid Lee, un faimos compozitor asiatic. Pentru Po-Cheng Tsai, muzica reprezintă una dintre cele mai importante surse de inspirație. De asemenea, luminile au un rol important, spectacolul incluzând multe proiecții care ilustrează timpul și spațiul. Costumele sunt creația lui Po-Cheng Tsai care, așa cum spune, dacă nu ar fi fost coregraf, ar fi fost cu siguranță designer vestimentar: „Alice este integral lucrarea noastră, ține de modul în care muzica, decorul, luminile provoacă emoții și veți vedea că, în final, vă va atinge și sufletul. Mă aștept ca, după spectacol, publicul să perceapă impactul culturii noastre”.

„Am fost anul trecut la Festivalul de la Avignon și am văzut acest spectacol. Am fost fascinată de combinația între dansul contemporan și toate celelalte elemente. Dansatorii au o corporalitate cu totul specială. Muzica repetitivă e foarte potrivită, iar light designer-ul e un creator de spectacol. Pasiunea mea pentru dans durează de foarte mult timp. Când am început emisiunea Lumea dansului la TVR, mi-am dorit să arăt oamenilor ce înseamnă dansul contemporan. A fost extraordinară această deschidere a JTI și decizia de a arăta publicului tot ce este nou”, a spus la rândul său Silvia Ghiață, consultant artistic cu care JTI colaborează de 25 de ani pentru alegerea spectacolelor și a companiilor invitate la Întâlnirile JTI.

„Când am întâlnit-o pe Gilda Lazăr, lucram deja cu JTI (la acea vreme R.J. Reynolds) de multă vreme. În anul 2000, am avut prima ediție a Întâlnirilor și apoi am reușit, de-a lungul anilor, să transformăm acest eveniment într-o marcă culturală națională. Mulțumesc JTI pentru că am colaborat atât de mult timp și o vom face și pe viitor. Mulțumesc echipei de la JTI și echipei mele, cu care lucrez de atâția ani”, a precizat Valerian Mareș, Președintele Fundației Art Production, producător al Întâlnirilor JTI încă de la prima ediție.

„Acesta nu e doar un spectacol de dans, ci reprezintă o deschidere către viitor și către noi linii de dezvoltare. Avem un public din ce în ce mai tânăr și mai pretențios. Dansul contemporan transmite mai repede decât alte arte. Reacția publicului e imediată și are legătură cu emoțiile. Am constatat că, în România, nu mai există Festival fără un spectacol de dans și cred că acest lucru se datorează și Întâlnirilor JTI. Spectacolele din această ediție sunt sold-out la București, dar pentru cei care își doresc să vadă Alice, vor mai avea loc încă două reprezentanții la Sibiu, în cadrul FITS, pe 24 și pe 25 iunie”, a concluzionat Gilda Lazăr.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala-Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy. În 2017, a venit în România Noism, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans Martha Graham, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 și 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfășurându-se cu un decalaj de un an. Ediția 2020, desfășurată în 2021, i-a avut ca invitați pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan și Jazz at Lincoln Center Orchestra. În 2022, Jean-Claude Gallotta a prezentat My Ladies Rock la București și în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, iar Aterballetto, cea mai mare companie italiană de dans a susținut spectacolul Don Juan. Anul trecut am invitat Ballets Jazz de Montreal cu "Dance Me”, pe muzica lui Leonard Cohen. Întâlnirile JTI cu B. DANCE sunt organizate, ca de obicei, de Fundația Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiață.

Credit foto Ciprian Zinca