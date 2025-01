INVITAȚIE la premiera oficială a spectacolului Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls), realizat de Bobi Pricop la Teatrul EXCELSIOR din București

Dramatizarea impresionantă a romanului lui Patrick Ness, după o idee originală de Siobhan Dowd, este semnată de Mihaela Michailov, iar distribuția spectacolului este alcătuită din actorii Teatrului EXCELSIOR: Dan Pughineanu / Alex Popa (Conor), Marius Turdeanu (Monstrul), Camelia Pintilie / Oana Predescu (Mama), Mihaela Trofimov (Bunica), Bogdan Nechifor / Doru Bem (Tatăl), Matei Arvunescu (Harry), Ioana Niculae (Lilly), Annemary Ziegler (Profesoara).

Spectacolul Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls) spune povestea lui Conor, un adolescent care, aflat în fața unor momente dificile, primește vizite nocturne din partea unui monstru misterios: o creatură străveche care cutreieră pământul de secole întregi în căutarea unor noi discipoli. Monstrul apare în viețile oamenilor pentru a le lumina calea și pentru a-i învăța câte puțin din tainele cunoscute de el.

Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls) invită publicul într-o călătorie despre cunoașterea de sine și înțelegerea propriilor dorințe.

Spectacolul „Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls)” introduce o tehnologie avansată prin care fiecare spectator este invitat să poarte căști audio, beneficiind astfel de o experiență auditivă tridimensională ce amplifică intensitatea poveștii și îl transportă într-o lume unde realitatea și fantezia coexistă. Muzica originală compusă de Eduard Gabia și Călin Țopa joacă un rol esențial în acest spectacol, devenind la rândul ei un actant în sine ce dictează, din umbră, acțiunile celorlalte personaje. Soundscape-ul reieșit din această colaborare este unic, construit din sunete ambientale, ritmuri tensionate și teme muzicale sensibile, reușind să devină o extensie a trăirilor personajelor și o punte de legătură între public și povestea de pe scenă.

După succesul pe care l-a cunoscut în 2023 cu spectacolul „Solaris”, regizorul Bobi Pricop se întoarce la Teatrul EXCELSIOR pentru a oferi publicului o experiență imersivă unică: spectacolul său transformă teatrul într-o întâlnire captivantă între tehnologie și emoție, potrivită nevoilor tinerilor din zilele noastre.

Cunoscut pentru viziunea inovatoare și talentul de a integra noile media în spectacolele sale, regizorul Bobi Pricop prezintă publicului o viziune inedită asupra problemelor cu care lumea se confruntă în prezent. Producții teatrale precum „O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții” (Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” București, 2016), „Neînțelegerea” (Teatrul Național „Radu Stanca Sibiu, 2023), “Pisica verde” (Teatrul “Luceafărul”, Iași, 2015) sau spectacolul de dans imersiv „IN BETWEEN” (MINA, Museum of Immersive New Art, 2024) nu doar că i-au consolidat imaginea de creator multidisciplinar, ci i-au și oferit numeroase premii de-a lungul timpului.

„Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls) este un spectacol despre anxietate, furie, iubire, vindecare – un spectacol despre viață și demonii ei, dar mai ales despre monștrii care ne arată cine suntem cu adevărat. Mi-am dorit să spunem povestea asta la Teatrul Excelsior pentru că ea vorbește direct adolescenților. A fost o reîntâlnire foarte frumoasă cu trupa de aici și mă bucur că am făcut împreună acest spectacol în care tehnologia ne ajută să simțim acele emoții grele și mari. Ne-am propus să nu ne ferim de ele, să nu le îmblânzim, ci să le lăsăm să se reverse pe scenă, în căști, în minți și în suflete” declară Bobi Pricop, regizorul spectacolului.

Citește pe Antena3.ro O femeie a otrăvit un bebeluș și a postat videoclipuri cu el agonizând pe rețelele sociale pentru a aduna donații

Aflați la o primă colaborare, regizorul Bobi Pricop și scenografa Clara Pop aduc pe scena Teatrului Excelsior un univers la granița dintre realitate și vis. În realizarea spectacolului „Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls)”, Clara Pop îmbină cotidianul lui Conor, protagonistul poveștii, cu fantasticul ce-l învăluie pe Monstrul care îl vizitează în fiecare noapte, oferind spectatorilor o experiență vizuală captivantă. Trăirile interioare greu de exprimat ale adolescentului Conor se topesc în imaginarul prietenului său, Monstrul, cei doi reușind să treacă dincolo de limitările spațiului și timpului prezent.

„Un monstru invadează și alterează realitatea lui Conor, un copil ce traversează o perioadă extrem de dificilă. Lumea băiatului devine, odată cu sosirea monstrului, un teren de luptă între realitate și fantezie, bine și rău, speranță și deznădejde și, mai ales, între negare și acceptare. Dimensiunea vizuală a spectacolului Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls) are la bază atât conflictul interior al lui Conor, cât și imaginația sa impresionantă. Spațiul scenic ilustrează un univers interior, ambiguu la prima vedere, care se conturează clar în mintea spectatorului odată cu evoluția poveștii”, menționează Clara Pop, scenografa spectacolului.

„Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls) este un spectacol imersiv care are în centru forța acaparantă, vraja, sălbăticia și eliberarea poveștilor. Ficțiunea salvatoare și experiența de viață vindecătoare transformă povestea lui Conor într-o călătorie inițiatică. Puterea de a spune adevărul, nevoia de a fi invizibil, desprinderea și tandrețea îl ajută pe Conor să meargă mai departe, puțin după miezul nopții, atunci când monștrii nu sunt ce par a fi”, spune Mihaela Michailov, dramaturga spectacolului.

În 2025, Teatrul EXCELSIOR continuă misiunea declarată de a oferi adolescenților și tinerilor adulți spectacole contemporane, interactive și relevante, consolidându-și poziția ca spațiu al experimentului artistic și al dialogului. Noua premieră a stagiunii 2024-2025, „Șapte minute după miezul nopții (A Monster Calls)” în regia lui Bobi Pricop, explorează modalități prin care teatrul poate deveni un spațiu hibrid, unde tehnologia și povestea se completează reciproc, oferind o experiență puternică, în special pentru publicul tânăr.

ȘAPTE MINUTE DUPĂ MIEZUL NOPȚII (A MONSTER CALLS)

după romanul „A Monster Calls” de Patrick Ness

(idee originală de Siobhan Dowd)

dramatizarea: Mihaela Michailov

cu: Dan Pughineanu / Alex Popa, Marius Turdeanu, Camelia Pintilie / Oana Predescu, Mihaela Trofimov, Bogdan Nechifor / Doru Bem, Matei Arvunescu, Ioana Niculae, Annemary Ziegler

regia: Bobi Pricop

scenografia: Clara Pop

muzica originală: Eduard Gabia & Călin Țopa

lighting design: Cristian Șimon

video effects: Constantin Șimon

sunet: Andrei Doboș, Roberto Gae, Robert Anton

producător delegat: Camelia Moroianu

durata spectacolului 1h 40' (fără pauză)

recomandare de vârstă 12+