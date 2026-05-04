Ion Rizea este noul manager interimar al Teatrului Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Mandatul interimar pe care Ministerul Culturii i l-a încredințat lui Ion Rizea va asigura continuitatea și stabilitatea Teatrului Național în parametrii de performanță care l-au făcut remarcat în peisajul teatral românesc. Ca manager interimar, Ion Rizea, alături de echipa Teatrului Național din Timișoara, va duce mai departe viziunea unui teatru implicat, deschis și, în primul rând, profesionist.

În ultimele două decenii, Ada Hausvater și Ion Rizea au asigurat un management unitar, coerent și coeziv, au consolidat o echipă artistică, tehnică și administrativă profesionistă, așadar profund asumată direcțiilor de dezvoltare ale teatrului, fie că este vorba de repertoriu, de refacerea Sălii 2 sau de dezvoltarea instituțională. Din această perspectivă, mandatul interimar pe care îl preia Ion Rizea reprezintă un demers firesc și o garanție că Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara își va păstra neștirbită identitatea, calitatea și etica activității și în continuare.

„Succesul unui teatru de anvergura Teatrului Național din Timișoara se măsoară în egală măsură în aplauzele publicului și în stabilitatea pe care o poate construi din punct de vedere instituțional. Am participat activ, timp de două decenii, la implementarea arhitecturii vizionare a managementului Adei Hausvater, am investit în Teatrul Național toată energia mea, toate aptitudinile mele. Ca om de scenă, ca actor al Naționalului timișorean de aproape trei decenii și ca director general adjunct de două, am – și îndrăznesc să afirm acest lucru fără falsă modestie – o înțelegere exhaustivă asupra mecanismelor de funcționare ale acestui teatru. Ca manager interimar, voi duce mai departe proiectele și direcțiile pe care ni le-am asumat cu toții și mă voi asigura că stabilitatea fundamentală și imaginea teatrului vor păstra aceiași parametri calitativi și de conținut, iar Teatrul Național din Timișoara va însemna și în continuare aceeași voce relevantă în comunitate”, a declarat Ion Rizea, noul manager interimar al Teatrului Național.

Ion Rizea este membru al trupei Teatrului Național din Timișoara încă din perioada studenției, devenind unul dintre cele mai importante nume ale scenei timișorene, grație amplitudinii interpretative, talentului și magnetismului său, ceea ce i-a adus inclusiv un premiu UNITER pentru interpretare. În același spirit al aventurii asumate, din anul 2006, Ion Rizea și-a asumat un rol cu totul diferit de cel al actorului. Astfel, ca director general adjunct, Ion Rizea a coordonat, alături de Ada Hausvater, cele mai importante proiecte ale instituției, numele său fiind pentru totdeauna legat de realizarea Sălii 2 a Teatrului Național, sau de realizarea Atelierelor Fabrica de decoruri, prima linie de producție profesională de decoruri de teatru din România. Cu o carieră care îl recomandă ca fiind unul dintre cei mai importanți actori români ai generației sale, Ion Rizea reprezintă o prezență solidă în istoria culturală contemporană a Timișoarei.