Premieră istorică la Noaptea Muzeelor: MAE își deschide arhivele secrete de după Revoluție

În cadrul expoziţiei intitulate "Democraţia românească - Începuturi" vor fi accesibile publicului, în original, documente elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, ulterior datei de 1 ianuarie 1990, care surprind reacţia autorităţilor române faţă de reîntoarcerea în ţară a Regelui Mihai I, Mineriada din 13 - 15 iunie 1990 şi reacţiile pe care aceste evenimente le-au generat pe plan internaţional, precum şi relaţiile României cu Uniunea Sovietică, în contextul schimbărilor interne fără precedent şi al evoluţiei climatului de securitate global, a informat MAE într-un comunicat transmis AGERPRES.



Conform sursei citate, la propunerea MAE, Guvernul a adoptat recent hotărârea privind declasificarea documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe în perioada 1 ianuarie 1990 - 31 decembrie 1992.



În perioada următoare, documentele vor parcurge procesul de inventariere, prelucrare arhivistică şi digitizare şi vor fi puse la dispoziţia publicului, pe măsură ce dosarele sunt pregătite potrivit standardelor arhivistice.



Evenimentul "Noaptea Muzeelor", în cadrul căruia peste 300 de muzee şi instituţii culturale din întreaga ţară îşi deschid porţile pentru public, se află la cea de a 22-a ediţie în România, fiind un proiect cultural iniţiat în 2005, sub egida Consiliului Europei şi coordonat de Reţeaua Europeană a Organizaţiilor Muzeale. AGERPRES

