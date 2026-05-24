Apio, leguma bogată în fibre și vitamine. 4 rețete simple, gustoase și nutritive

Face parte din aceeași familie cu morcovul și pătrunjelul și se remarcă prin tulpinile sale lungi, verzi și crocante, dar și prin frunzele adesea ignorate, care sunt de asemenea comestibile.

În magazine, apio este întâlnit sub forma tulpinilor de țelină, însă tot mai des este valorificat în rețete moderne, de la salate la supe sau gustări rapide, potrivit hellotaste.ro.

Beneficiile apio pentru sănătate

Apio este apreciat pentru conținutul său ridicat de apă și pentru aportul de vitamine și minerale esențiale, precum potasiul și calciul, importante pentru sănătatea cardiovasculară. De asemenea, conține acid folic și vitamina K, nutrienți implicați în formarea globulelor roșii și în procesul de coagulare a sângelui.

Leguma este o sursă de flavonoide, compuși vegetali cu efecte antioxidante și antiinflamatorii, care contribuie la protecția sistemului cardiovascular. Dietele bogate în fibre, inclusiv cele care includ țelină, sunt asociate cu un risc mai redus de boli de inimă.

Apio susține și digestia, datorită conținutului de fibre solubile și insolubile, și poate contribui la o funcționare mai bună a tranzitului intestinal. În plus, unele studii pe modele animale sugerează posibile efecte benefice asupra memoriei și funcțiilor cognitive, precum și asupra reglării glicemiei.

Rețete cu apio

Datorită texturii sale crocante și gustului intens, apio este folosit frecvent atât crud, cât și gătit. Poate fi adăugat în salate, supe sau preparate rapide, dar și consumat ca gustare simplă, alături de diverse sosuri.

Supă cremă de țelină

Ingrediente:

• 2 linguri ulei de măsline

• 300 g țelină (apio)

• 1 cățel de usturoi

• 200 g cartofi

• 500 ml supă de legume

• 100 ml lapte

• crutoane

Mod de preparare:

Se călește ușor țelina împreună cu usturoiul în ulei de măsline, apoi se adaugă cartofii și supa de legume. După fierbere, până când legumele devin moi, compoziția se pasează cu blenderul, se adaugă laptele și se omogenizează. Se servește cu crutoane.

Salată de apio cu mere

Ingrediente:

• 8 fire apio

• 1 măr roșu

• 1 lingură oțet de vin alb

• ½ lingură muștar Dijon

• 1 linguriță sirop de arțar sau zahăr

• 3 linguri ulei de măsline

• 70 g parmezan

Mod de preparare:

Apio și mărul se taie felii subțiri. Se prepară un dressing din oțet, muștar, îndulcitor și ulei de măsline, apoi se amestecă totul cu parmezanul ras. Preparatul se servește proaspăt sau rece.

Sandviș cu humus și apio

Ingrediente:

• 1 conservă năut

• 1 fir apio

• 3 cepe verzi

• 1–2 linguri maioneză

• suc de lămâie

• sare și piper

• pâine și frunze de salată

• hummus (opțional)

Mod de preparare:

Năutul se zdrobește ușor și se amestecă cu apio și ceapă verde tocate, maioneză și suc de lămâie. Compoziția se servește pe pâine, alături de salată verde și hummus.

Salată de fenicul și apio

Ingrediente:

• 1–2 bulbi de fenicul

• 6 tulpini apio

• ulei de măsline extravirgin

• suc de lămâie

Mod de preparare:

Feniculul și apio se taie foarte subțire, apoi se asezonează cu ulei de măsline și suc de lămâie. Salata se servește imediat, ca garnitură sau preparat ușor.

Apio rămâne o legumă versatilă, ușor de integrat în alimentația zilnică, atât pentru gustul său distinct, cât și pentru beneficiile nutriționale pe care le oferă.