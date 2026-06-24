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Juriul de preselecție al Galei HOP – Gala Tânărului Actor, 2026

de Magdalena Popa Buluc    |    24 Iun 2026   •   20:28
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Juriul de preselecție al Galei HOP – Gala Tânărului Actor, 2026
Timp de trei zile, scena Teatrului Excelsior va deveni locul unor întâlniri vii cu imaginația tinerilor actori, cu energia debutului și cu surpriza transformărilor pe care teatrul le face posibile

Gala HOP. Gala Tânărului Actor este programul permanent al UNITER dedicat descoperirii, formării, afirmării și lansării profesionale a tinerilor actori, un concurs-platformă care, prin preselecții, ateliere, probe artistice, întâlniri cu publicul, juriul și profesioniștii scenei, oferă noilor generații de artiști vizibilitate, experiență de scenă, oportunități de colaborare și un spațiu esențial de debut în teatrul românesc.

Etapa de înscriere la preselecțiile pentru cea de-a 29-a ediție a Galei HOP s-a încheiat.

 

„A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze”, tema propusă de directorul artistic al Galei HOP 2026, regizorul Silviu Purcărete, invită tinerii actori să scoată „la lumina zilei” ipostazele diferite, chiar contradictorii, ale unui personaj.

 

Transformările artistice ale participanților se vor revela pe scena Teatrului Excelsior, gazda audițiilor HOP, în perioada 13 – 15 iulie. Rigoarea, autenticitatea și forța ipotezelor artistice propuse de un număr record de aspiranți la trofeele HOP, și anume 148, vor fi urmărite de cele cinci actrițe care formează juriul de preselecție al acestei ediții: Katalin Berekméri, Ana Ciontea, Ada Lupu, Rodica Negrea și Ana Bianca Popescu.

 

Timp de trei zile, scena Teatrului Excelsior va deveni locul unor întâlniri vii cu imaginația tinerilor actori, cu energia debutului și cu surpriza transformărilor pe care teatrul le face posibile.

 

 

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Subiecte în articol: gala tânărului actor Gala HOP gala HOP 2026
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