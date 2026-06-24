Juriul de preselecție al Galei HOP – Gala Tânărului Actor, 2026

Etapa de înscriere la preselecțiile pentru cea de-a 29-a ediție a Galei HOP s-a încheiat.

„A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze”, tema propusă de directorul artistic al Galei HOP 2026, regizorul Silviu Purcărete, invită tinerii actori să scoată „la lumina zilei” ipostazele diferite, chiar contradictorii, ale unui personaj.

Transformările artistice ale participanților se vor revela pe scena Teatrului Excelsior, gazda audițiilor HOP, în perioada 13 – 15 iulie. Rigoarea, autenticitatea și forța ipotezelor artistice propuse de un număr record de aspiranți la trofeele HOP, și anume 148, vor fi urmărite de cele cinci actrițe care formează juriul de preselecție al acestei ediții: Katalin Berekméri, Ana Ciontea, Ada Lupu, Rodica Negrea și Ana Bianca Popescu.

Timp de trei zile, scena Teatrului Excelsior va deveni locul unor întâlniri vii cu imaginația tinerilor actori, cu energia debutului și cu surpriza transformărilor pe care teatrul le face posibile.