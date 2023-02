Sărbătorirea unui Spectacol de Legendă: Richard III @ODEON

Cu această ocazie vom lansa volumul scris de actorul Mugur Arvunescu, „Însoțindu-l pe Richard III”.

În anii ’90 Teatrul Odeon aducea în fața publicului un spectacol devenit antologic, multi-premiat, care a ocupat pagini întregi în cronica de specialitate și un loc aparte în memoria afectivă a spectatorilor.

„[…] am trăit cea mai deplină, mai adâncă, mai răvășitoare experiență din toată «cariera» mea de spectator. Probabil că multe au concurat la acea emoție – contextul politic al premierei, starea sufletului social de atunci, începutul sfârșitului (cu toate că eram încă departe de exasperarea de astăzi), frenezia comunicării, nu știu, însă a fost o concentrare, o tensiune, o măreție artistică pe milimetru aproape devastatoare. Astfel de emoții nu se povestesc.” Dan C. Mihăilescu - „Litere, Arte, Idei” (2003)

„E de ajuns ca unii ori alții din cei care vin în contact cu Richard să consimtă – într-un moment de teamă, de neatenție, de buimăceală – să fie pătrunși, oricât de puțin, de acesta, spre a nu se mai putea împiedica, după aceea, să coboare, să cadă în ei înșiși, să se înnămolească în propriul lor întuneric și să atingă planul ultim al autodistrugerii.” Mihai Măniuțiu

RICHARD III a fost distins cu Marele premiu al Festivalului Național de Teatru, cu Premiul pentru cel mai bun spectacol în cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a II-a și a fost nominalizat la următoarele categorii:

● Mihai Măniuțiu la categoria Cea mai bună regie;

● Marcel Iureş - Cel mai bun actor

● Dorina Levintza - Cea mai bună scenografie, pentru costumele spectacolului.

„Un Richard carismatic, un Richard de care te îndrăgostești, iată cea mai șocantă noutate a montării românești. Nici urmă de spate cocoșat, de mână strâmbă sau de picior șchiopătând atunci când Marcel Iureș își face, insinuant, apariția în fața noastră. (…) Gesticulația îndrăzneață, surâsul plin al lui Iureș, obiceiul lui de a săruta orice femeie și pe mulți dintre bărbați, toate ne ajută să definim această personalitate de diavol nepăsător. Se comportă ca un om plin de viață, tratând cu ușurătate viețile altora tocmai pentru că n-are nicio teamă de moarte.” Jeremy Kingston, Times

Cariera internaţională în film a lui Marcel Iureș a început după turneul din 1994 cu spectacolul RICHARD III, susţinut în Marea Britanie timp de trei săptămâni, în cadrul Manchester City of Drama, apoi la Festivalul Internațional de la Brighton și Leichester. Ziarele mari britanice „au scris cu îmbelșugare, prin semnăturile celor mai de top dintre criticii britanici ai momentului. Două cronici în Times la interval de o săptămână (Andy Levender și apoi Jeremy Kingston), una în pregătirea turneului, în Sunday Times (Tim Morris) însoțită de reportaj, cu super fotografii făcute anterior în România de unul dintre cei mai mari fotografi de teatru ai momentului, Sean Hudson, The Independent (Irving Wadle), The Guardian (Michael Billington), plus o mulțime de ziare locale, unul mai entuziast decât altul. Tradiția englezească acordă spectacolelor o coloană. Mai toate cronicile spectacolului RICHARD III, aveau două.

E de reamintit aici că, fiind vorba despre un Shakespeare, Măniuțiu a refuzat procedeul titrării, pe tot parcursul turneului, mulțumindu-se să ofere publicului, alături de caietele program, un sinopsis al adaptării.” (fragment din volumul „ODEON 70. Aventură istoric-omagială” de Miruna Runcan)

Mugur Arvunescu

Actor al Teatrului Odeon din 1976, Mugur Arvunescu a publicat, până în prezent, alte două cărți despre spectacole ale Odeonului devenite repere în peisajul teatral postdecembrist și în istoria teatrului contemporan românesc: „La Țigănci… cu Popescu”, apărută la Editura SemnE în 2003 și reeditată la Editura Oscar Print în 2021 și „… au pus cătușe florilor …”, apărută la Editura Oscar Print în 2021.

Evenimentul de lansare al celui mai recent volum dedicat spectacolului, „Însoțindu-l pe Richard III”, va fi însoțit de o sesiune de autografe.

„Cuvintele nu pot descrie valoarea și strălucirea acestei «Pietre prețioase» a Teatrului românesc. A fost o minune! Avea noblețe, eleganță, emoție și forță. Am iubit acest spectacol!Ai de ales ca actor, dacă vrei să păstrezi în biografia personală numai importanța și mărimea rolurilor trăite pe scenă sau lași loc și pentru miracolul unor întâlniri ce depășesc truda obișnuită a profesiei. Totul depinde de opțiunea personală. În ce mă privește am optat de multe ori pentru a doua variantă.” Mugur Arvunescu - „Însoțindu-l pe Richard III”, Editura Oscar Print, 2022

RICHARD III

de William Shakespeare

Regia: Mihai Măniuțiu

Costume: Doina Levintza

Decor: Constantin Ciubotariu

Coregrafia: Sergiu Anghel

Muzica: Marius Popp

Cu: Marcel Iureș, Radu Amzulescu, Șerban Ionescu, Florin Zamfirescu, Marius Stănescu, Camelia Maxim, Oana Ștefănescu, Irina Mazanitis, Virginia Rogin, Virgil Andriescu, Mircea N. Crețu, Gelu Nițu, Florin Dobrovici, Mugur Arvunescu, Dan Bădărău, Mircea Constantinescu, Nicolae Ivănescu, Marian Ghenea, Constantin Cojocaru, Ionel Mihăilescu, Laurențiu Lazăr, Nicolae Urs, Radu Panamarenco, Mircea Gheorghiu, Dragoș Stemate, Andrei Duban, Liviu Lucaci, Lucian Pavel, Cătălin Păduraru, Traian Grigoriu, Felix Totolici, Daniel Badale, Radu Băițan, Mihai Danu, Ion Cucoară, Gheorghe Ifrim, Adrian Ancuța, Bogdan Voicu, Karl Baker, Tudor Smoleanu, Dan Iacob.

