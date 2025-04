TAROM despre zborul Paris-București anulat, după un incident pe pistă

Incidentul s-a produs în timpul rulării pe pistă, când pilotul a decis, din motive de siguranță, să întrerupă decolarea prin frânare - procedură cunoscută sub numele de „rejected take off".

Acțiunea a dus la avarierea a două anvelope ale aeronavei, fără să se înregistreze alte incidente.

Conform procedurilor standard în astfel de situații, autoritățile aeroportuare au trimis mașini de siguranță, inclusiv echipaje de pompieri, în preajma aeronavei.

„Toți pasagerii au fost debarcați și transportați cu autobuzele înapoi în aeroport. În prezent, după ce li s-a asigurat asistență la sol conform Regulamentului EC 261/2004 și au fost cazați peste noapte, urmează să fie rerutați în cel mai scurt timp cu destinația București", se arată în comunicatul TAROM.

Cauzele care au condus la decizia comandantului aeronavei sunt în curs de investigare, conform procedurilor curente, o echipă TAROM alăturându-se autorităților locale.

Potrivit TVR, în timpul decolării de pe Aeroportul Charles de Gaulle, când aparatul de zbor rula cu viteză pe pistă, una dintre anvelope a explodat.

În acel moment, aeronava a frânat brusc şi, în scurt timp, au ajuns pompierii ca să stingă incendiul.

Pasagerii au aşteptat aproape 3 ore până au putut coborî în siguranţă din aeronavă, conform TVR.

Printre ei s-au aflat și jurnaliștii Claudiu Petringenaru și Remus Ţigoian.

(sursa: Mediafax)