Octavian Saiu în dialog cu regizorii Carmen Lidia Vidu, Radu Nica și Thaddeus Phillips la „Anotimpurile dialogului despre teatru”

Trei dialoguri separate, reunite sub genericul - „Gradul zero al artelor spectacolului: între teatru și performance”, care abordează teme legate de efectele pandemiei asupra creativității, aducând în lumina reflectoarelor patru montări curajoase născute în această perioadă, patru producții ce pot fi numite performative mai mult - și mai potrivit - decât teatrale: „Jurnal de România. 1989” (regia: Carmen Lidia Vidu, o producție TNB), „Zoo Motel” și „Zoo Mundo” (regia: Thaddeus Phillips), precum și „Pool (no water)” (un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu și Vlaicu Golcea, o producție-experiment a Teatrului Maghiar de Stat Cluj).

„Într-o iarnă atât de stranie din prea multe puncte de vedere, sunteți invitați la un dialog despre șansa teatrului de a se redescoperi, de a se înnoi, de a ieși din propriile tipare. Protagoniști vor fi trei artiști care, prin neliniștile lor, au încercat să pună și scena, și lumea sub semnul întrebării. Carmen Lidia Vidu a semnat un spectacol manifest despre memoria culturală și traumatică a Revoluției din 1989. Radu Alexandru Nica a refuzat să capituleze în fața izolării și a generat un experiment artistic dedicat tocmai condiției de a fi singur. Thaddeus Phillips a inventat o nouă poetică a interactivității ludice, generată, paradoxal, pe ecranul unui computer. Despre nevoia de a găsi răspunsuri și curajul de a le căuta în afara convențiilor, adică despre gradul zero al teatralității, va fi vorba în această nouă ediție a dialogurilor noastre neîntrerupte.”, explică criticul de teatru Octavian Saiu.

Dezbaterea poate fi urmărită în premieră și gratuit pe pagina de Facebook Teatrelli, joi, 17 februarie, cu începere de la ora 19.30. Dialogul se va desfășura în română și engleză (cu subtitrare), fiind ulterior disponibil și pe site-ul Teatrelli (www.teatrelli.com).

Carmen Lidia Vidu este singurul regizor din România care a câștigat și GOPO, și UNITER. Pe ultimul l-a primit în anul 2021 pentru regia spectacolului „Jurnal de România. 1989”, despre istoria cu „i” mare a Revoluției, iar pe primul l-a obținut în 2015 cu filmul „O scurtă istorie Astra Film”. Este a treia regizoare din istoria teatrului românesc post-Revoluție care a câștigat un Premiu UNITER. Din 2017, colaborează, de asemenea, cu Festivalul Internațional George Enescu în calitate de regizoare multimedia.

În online, este o puternică voce feministă, un lider de opinie care vorbește despre teme socio-politice, culturale, civice, despre oamenii autentici și locurile pe care le descoperă în documentarele sale.

Thaddeus Phillips este regizor de teatru și actor, originar din Denver (Colorado), cunoscut pentru spectacolele sale inovatoare, depășind granițele stilistice și îmbrățișând o mare varietate de teme. Elementele de scenografie constituie un instrument esențial în montările sale, folosindu-se de ele pentru a construi scene complexe și imagini cinematografice impresionante, păstrând însă vie esența teatrului. „Zoo Motel” este unul dintre cele mai recente spectacole ale sale, creat în pandemie, o producție de teatru virtual, unde „o cameră de motel obișnuită devine o lume a perspectivelor răsturnate și a magiei vizuale” (The Guardian). Recent, a avut loc și premiera celui de-al doilea spectacol interactiv, conceput pentru mediul online – „Zoo Mundo” – despre care tot „The Guardian” scrie: „o călătorie captivantă în timp și peste continente”.

Thaddeus Phillips a fost prezent la București în cadrul festCO 2017, iar „Zoo Motel” a fost inclus în programul FITS 2021.

Radu Nica este regizor, istoric de teatru și conferențiar la Facultatea de Teatru şi Televiziune din Cluj-Napoca. A montat pe scena Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu numeroase spectacole, printre care „Am angajat un ucigaş profesionist” (Aki Kaurismäki), „Nora” (Henrik Ibsen) – pentru care a obținut, în 2005, premiul pentru Debut al UNITER, „Vremea dragostei, vremea morţii” (Fritz Kater), „Balul” (după o idee a Theatre du Compagnol), „Hamlet” (W. Shakespeare) sau „Breaking the Waves” după Lars von Trier (nominalizat de UNITER la categoria Cel mai Bun Spectacol, în 2010). A colaborat, de asemenea, cu alte teatre de prim rang din România. Spectacolele sale au fost jucate pe scenele din Chicago, Liverpool, München, Gdansk, Essen, Heidelberg etc.

În 2020, alături de Andu Dumitrescu și Vlaicu Golcea, a creat – în perioada de lockdown – primul performance teatral cinematografic online din România – „POOL (no water)”, o producție a Teatrului Maghiar de Stat Cluj.

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, intitualtă Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 12 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.