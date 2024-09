ORFANI, un spectacol provocator despre familie, limite și decizii dificile

O adaptare modernă și autohtonă a piesei „Orfani” de Dennis Kelly va avea premiera în București, în această toamnă, în regia Laurei Ducu (Ședință cu părinții, All you need is LUV, Fază lungă). Din distribuție fac parte actori talentați ai noii generații, prezențe constante pe scenele teatrelor independente din București - Iulia Alexandra Neacșu, Șerban Ghilvaci și Robert Oprea. Spectacolul este o producție a Asociației Urbandada, co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Ca parte a programului „Spectacole independente în premieră” desfășurat de Teatrelli, spectacolul ORFANI va avea primele două reprezentații în București pe 1 și 2 octombrie, de la ora 20:00.

Irina și Dan iau cina în apartamentul lor dintr-un cartier de la marginea orașului. Seara le este dată peste cap de Luci, fratele Irinei, care apare brusc la ușă într-o ipostază șocantă, după un incident violent la care a luat parte. ORFANI explorează liniile fine dintre bine și rău, încercând să găsească răspunsul la o întrebare mereu actuală: cât de departe suntem dispuși să mergem pentru a-i proteja pe cei dragi?

„Textul lui Dennis Kelly a fost terenul de joacă perfect pentru mine în a explora profunzimea cu care traumele din copilărie, dar și eșecul sistemului social, influențează dinamica relațiilor de cuplu, de familie, interumane. Oamenii buni fac uneori alegeri greșite. Iar oamenii răi fac uneori și alegeri corecte. Granița dintre bine și rău poate deveni uneori foarte dificil de distins, intențiile bune și valorile morale pot fi ușor pervertite de frică, discriminare și traumă. Despre dansul complex dintre toate acestea este spectacolul nostru care sper să arunce o rază de lumină către ceea ce rămâne cu adevărat important, la finalul unei nopți lungi și negre.”, a spus Laura Ducu.

Dennis Kelly este unul dintre cei mai influenți dramaturgi contemporani din Marea Britanie, recunoscut pentru profunzimea și complexitatea textelor sale. Printre piesele sale celebre, pe lângă „Orphans”, se numără „Love and Money” și „DNA”. Dincolo de activitatea sa în teatru, Kelly este cunoscut și pentru scenariul sitcomului Pulling, difuzat de BBC, care a câștigat British Comedy Award în 2008, consolidându-i reputația în industria divertismentului britanic, dar și pentru adaptarea sa a filmului Matilda the Musical. Pe lângă cariera sa teatrală și cinematografică, Dennis Kelly s-a remarcat prin pozițiile ferme pe care le-a luat public în cadrul unor contexte sociale importante, cum ar fi condițiile din spitale și calitatea serviciilor medicale din Irlanda.

ORFANI reflectă realitățile autohtone și explorează într-un mod cât mai actual și transparent teme precum legăturile familiale, rasismul, abandonul și solidaritatea în fața adversităților. Dincolo de reprezentațiile spectacolului, care vor avea loc pe scena mai multor spații culturale independente din București, dar și pe scena Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, proiectul va aduce în discuție, printr-o serie de dezbateri și workshop-uri dedicate adolescenților, problemele de integrare pe care le întâmpină copiii instituționalizați, odată cu ieșirea din sistemul de plasament.

Este al cincilea spectacol regizat de Laura Ducu în ultimii trei ani, regizoarea fiind preocupată în tot acest timp de tema fragilității ființei umane, impactul covârșitor al contextului social asupra dezvoltării individuale, alienarea care survine în urma imposibilității de a comunica și mai ales relativizarea perspectivelor în funcție de gen.

Scenografia spectacolului este concepută de MStudio, sub coordonarea lui Marius A. Stănică și asistența asigurată de Iness Roșca, producția este semnată de Rareș Mihnea Hanțiu, iar coloana sonoră are muzică originală compusă de Andreea Verde. Oana Furdea este managerul de proiect.

Programul și traseul complet al spectacolelor din această toamnă, precum și mai multe detalii despre activitățile conexe, vor fi anunțate în curând.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹