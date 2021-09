„Poetic Invasion of the Cities” – nouă companii în cadrul Sezonului italian FITS 2021. A fost desemnat câștigătorul PIC Contest!

„Poetic Invasion of the Cities” (PIC), o platformă europeană pentru artele spectacolului în spații neconvenționale, care își propune să ajungă la un public nou din comunitățile implicate, inclusiv la cel aflat în zone defavorizate, a avut o prezență notabilă la cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Trio Trioche și The Black Blues Brothers s-au numărat printre trupele din Italia care au susținut spectacole la Sibiu în cadrul acestui proiect finanțat prin intermediul programului Europa Creativă. Reprezentanții celor două companii, artiștii Franca Pampaloni (Trio Trioche) și Bilal Musa Huka (The Black Blues Brothers), au participat – alături de Dan Bartha-Lazăr, coordonatorul proiectului – la o conferință de presă moderată de criticul de teatru Octavian Saiu.

„Prin intermediul acestui proiect, cunoscut și sub denumirea de PIC Festival, încercăm să ne adresăm nu doar celor care au tangență în mod regulat cu evenimentele culturale, ci ne propunem să ajungem cu spectacolele selectate și în acele zone în care nu se vorbește aproape deloc despre ceea ce înseamnă teatrul și celelalte forme ale artelor spectacolului. Am început prin a descoperi spații de joc neobișnuite, ca de exemplu Piața Habermann, o zonă comercială nou creată în Sibiu, pe care am reușit să o transformăm într-unul din spațiile de joc cele mai căutate și apreciate de publicul festivalului. De asemenea, am ajuns și în orașele mai mici din jurul Sibiului. Chiar și anul acesta am avut un proiect interesant la Săliște. Pentru promovarea proiectului și a creșterii interacțiunii dintre spectatori și artiști, a fost implementat și un sistem de vot prin QR Code, prin care cei prezenți au avut posibilitatea de a-și vota favoriții folosindu-și telefoanele mobile, deci am mers și spre zona de digitalizare. Pe lângă prezentarea de spectacole, proiectul propune și o serie de ateliere pentru tineri, atât pentru cei care s-au integrat deja în sistemul de învățământ universitar specializat, dar și pentru cei interesați să se familiarizeze cu sectorul artelor stradale”, a declarat Dan Bartha-Lazăr.

Companiile participante în cadrul Sezonului italian FITS 2021 și spectacolele prezentate au fost următoarele: Trio Trioche – „Troppe Arie/Arii pe note comice!”, Luca &Tino – Lucchetino Classic/Râsul e magic, Dolly Bomba – Fuori Porta/În fața ușii, Creme & Brulè – Fire, Dance and Romance/Focul iubirii, The Black Blues Brothers – They are black in black/Acrobații la superlativ, Cardinali – Dama & Sky Piano/Vise pe portativ & Pianul plutitor, eVenti Verticali – Wanted/Suspendați... în anii '80!, Kate and Pasi – Rafla/Pizzeria, Torpeza Ritmika – The Sand Rose/Un cerc cu talent.

Compania desemnată câștigătoare a PIC Contest de către spectatori a fost The Black Blues Brothers, aceasta urmând a fi invitată anul viitor la Festivalul Internațional „La Strada” din Bremen (Germania), în baza înțelegerii inițiale dintre partenerii proiectului.