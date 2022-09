Premieră,  invitați de excepție, balet, spectacole de operă, musicaluri. Lunile septembrie și octombrie promit o călătorie de neuitat!

Luna septembrie este luna unui nou început, ce vine cu dublă semnificație pentru iubitorii de artă și frumos, reprezentând Deschiderea stagiunii 2022-2023 a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, și premiera unui spectacol complex. Vorbim despre spectacolul premieră Cavalleria rusticana/Dodici anni dopo de Pietro Mascagni/Mario Menicagli sau, altfel spus, legătura dintre ce a fost și ce este. Mentalități diferite și comportamente diferite, în cadrul unor societăți diferite. Cortina se va ridica pentru spectacolul ce aduce în atenție două opere, Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni reprezentativă verismului italian, o lucrare dramatică într-un act ilustrând temele specifice tragicului, trădare, răzbunare și pedeapsă, și Dodici anni dopo de Mario Menicagli, ce este considerată continuarea operei Cavalleria rusticana, păstrând câteva trăsături fundamentale: ansamblu orchestral similar, Rugăciunea, Stornello di Lola, Brindisi și Intermezzo.

Suntem entuziasmați ca în această Stagiune să avem alături un nou partener, Bösendorfer, cel mai vechi producător de piane premium la nivel modial ce a pus la dispoziția Instituției noastre pentru această Stagiune pianul Bösendorfer 230 Viena Concert.

În programul Stagiunii, în luna octombrie, în data de 9 octombrie, urmează operele din cadrul de Giacomo Puccini, două lucrări într-un act, stârnind lacrimi și râsete deopotrivă, IL TABARRO și GIANNI SCHICCHI, în prima regăsind o intrigă țesută în jurul poveștii de iubire dintre Michele și Giorgetta, ce a transformat opera IL TABARRO în cea mai întunecată lucrare scrisă de Puccini, malurile Senei, toamnă târzie, Michele, Luigi, Tinca și Talpa încarcă marfa pentru ambarcațiune. Giorgetta, tânăra și frumoasa soție a lui Michele, le oferă ceva de băut, după încheierea lucrului. Michele observă cum Giorgetta se uită insistent la Luigi și cum dansează cu aceasta, continuarea fiind una catastrofală, iar cel de-al doilea titlu, Gianni Schicchi, ilustrând opera ce îmbină comicul de situație în complexitatea unor personaje satiric portretizate.

La șase ani de la un eveniment extraordinar, care a adus în atenția publicului aniversarea marelui actor român Florin Piersic, printr-o călătorie în lumea fantastică a lui Peer Gynt, actorul se întoarce pe scena Operei, în data de 14 octombrie, din nou în ipostaza artistului care visează mereu liber, acompaniat de orchestra ce se va afla sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. În preambul, selecții din Suitele Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev deschid seara spre lumea imaginarului, iar Suita Peer Gynt aduce în atenția publicului arhetipul artistului care visează liber, imaginarul și fantasticul, fiind una dintre cele mai populare lucrări ale compozitorului, iar dintre cele patru mișcări ale sale, Morning și In The Hall Of The Mountain King rămân cele mai îndrăgite partituri.

Așadar, te invităm să fii parte a unei Stagiuni ce promite evenimente unice, alături de parteneri deosebiți, ce vor crea momente înălțătoare publicului iubitor de artă lirică și frumos!