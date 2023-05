Premiera „Ora în care nu știam nimic unii de alții”  la TNRS. Un spectacol non-verbal, o explozie cu sensuri multiple

Suntem într-o piață publică undeva în România. Poate în Sibiu, poate într-un alt oraș, sau poate în toate orașele din țară în același timp. Suntem în 2023. Stăm pe o bancă și privim atent: ce vedem? Urmărind scenariul scris de Peter Handke, creatorii spectacolului aduc împreună o mașinuță teleghidată, politicieni și pensionari, figuri biblice și figuri politice, tineri dezinvolți și lucrători de la salubritate, afaceriști, circari. De la un minut la altul se compune în fața spectatorului un tablou de o densitate copleșitoare. Peste 200 de personaje ne relevă noi forme de a vedea cotidianul.

„Și dacă am privi dincolo de siluetele ce trec pe lângă noi în fiecare zi? Și dacă am intra în mintea unui oarecare ce traversează piața? Și dacă am pune la un loc diferitele moduri de raportare la politică, speranță, sărăcie? Ar ieși o explozie cu sensuri multiple pe care ne putem sprijini când ne pierdem sensul. Scenariul lui Handke e numai bun pentru contraste și paradoxuri, speranțe și rătăciri. Un delir! Pardon, un deliciu!”, spun Leta Popescu și Bogdan Spătaru.

„Laureatul Premiului Nobel, Peter Handke, a scris un text cu totul excepțional, care nu are dialog, are numai acțiune, care are o multitudine de conflicte, de bucurii, de supărări, de dramatism, iar această premieră, pe care o vom prezenta înaintea ediției cu numărul 30 a Festivalului Internațional de Teatru, este, probabil, cel mai frumos semn al ceea ce FITS a făcut 30 de ani. Înainte de a face Festivalul, chiar nu știam nimic unii de alții. Iată, după 30 de ani, ce loc de întâlnire extraordinar este Sibiul, acest oraș cu stea care poate să facă acest experiment atât de frumos, care sunt convins că va fi copleșitor. Vă așteptăm cu mare drag la acest spectacol cu totul special și de neratat”, a declarat Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca ” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Spectacolul va avea avanpremiera în 4 mai, iar premiera în 5 mai, ora 19:00, la Sala Mare a TNRS.

„Ora în care nu știam nimic unii de alții” de Peter Handke

Un spectacol de Leta Popescu și Bogdan Spătaru

Sound design: Csaba Boros

Coregrafie: Filip Stoica

Asistență scenografie: Alexandra Budianu

Asistență regie: Sanda Anastasof

Traducerea scenariului non-verbal: Miruna Ciocoi Pop Vecsei

Cu: Adrian Matioc, Alexandru Malaicu, Ali Deac, Andrei Gîlcescu, Arina Ioana Trif, Cătălin Neghină, Cendana Trifan, Codruța Vasiu, Cristina Ragos, Diana Fufezan, Emilia Ivan, Iustinian Turcu, Liviu Vlad, Serenela Mureșan, Ștefan Tunsoiu, Viorel Rață, Vlad Robaș

Manager proiect: Claudia Maior

Responsabil marketing: Denisa Bar

Regizor tehnic: Ovidiu Coca

Operator sunet: Radu Murar

Operator lumini: Sergiu Pașcalău/Ioan Macrea