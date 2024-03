Jurnalul.ro › Cultură › Teatru › Spectacolul de dans contemporan “Dream Body Body Building”, la The Chocolate Factory Theater, cu sprijinul ICR New York Spectacolul de dans contemporan “Dream Body Body Building”, la The Chocolate Factory Theater, cu sprijinul ICR New York

Institutul Cultural Român din New York susține prezentarea spectacolului de dans contemporan “Dream Body Body Building”, produs și realizat de The Chocolate Factory Theater, a cărui premieră va avea loc marți, 5 martie 2024. Spectacolul de dans și experiment social este regizat de coregrafa și dansatoarea Ursula Eagly și performat de dansatoarea și artista sonoră româncă Lala Misosniky. Premiera va fi urmată de o serie de alte patru reprezentații, care vor avea loc în perioada 6-9 martie 2024, toate susținute la The Chocolate Factory Theater din New York.