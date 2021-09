Start cea de-a VIII-a ediție Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr”! 

Astăzi începe Festivalul „Săptămâna Teatrului Tânăr”, ediția a VIII-a, la Teatrul „George Ciprian”. Maratonul celor cinci zile de spectacole pentru cei mari și cei mici se desfășoară până duminică, 3 octombrie.

Festivalul dedicat tinerilor artiști și întâlnirii lor cu publicul buzoian, „Săptămâna Teatrului Tânăr” revine cu un program atractiv pentru publicul larg, dar și pentru cei mai mici spectatori. Spectacolele se vor juca la sala Teatrului „George Ciprian” și la sala Consiliului Județean Buzău. Deschiderea oficială va avea loc în această seară, de la ora 19:00, cu reprezentația spectacolului „Forma lucrurilor” de Neil LaBute, regia Silviu Debu, producție a Teatrului de Comedie, București.

„Ne bucurăm că anul acesta putem deschide stagiunea Teatrului George Ciprian cu o nouă ediție a Săptămânii Teatrului Tânăr. Cu atât mai mult cu cât anul trecut nu am reușit să o facem. Este un proiect pe care l-am gândit în ideea de a atrage tinerii la teatru, de a-i face să iubească această artă. Fie ca simpli spectatori, fie ca voluntari implicați în organizarea evenimentului. De asemenea, am dat o șansă și tinerilor actori să se afirme într-un festival dedicat lor și să demonstreze că ei sunt viitorul teatrului românesc. Însă, am mai câștigat ceva. Prin calitatea spectacolelor aduse în edițiile de până acum, am câștigat ca spectatori ai acestui eveniment și publicul matur, publicul cunoscător de teatru. Sigur, vom respecta toate regulile legate de protecția sanitară, făcând din sălile de teatru cu spațiu sigur, în care singura formă de contaminarea va fi cea cu teatru.”, afirmă Gina Chivulescu, directorul Teatrului „George Ciprian”.

Selecția spectacolelor a fost realizată de Vlad Trifaș, directorul festivalului, împreună cu Oana Borș, teatrolog, reunind producții al căror spirit tânăr va molipsi publicul prezent în sală. Generațiile de actori se vor întâlni pe scena teatrului buzoian, într-un dialog artistic care va pune în evidență scopul acestui eveniment: promovarea tinerilor creatori și păstrarea unei tinereți spirituale atât pentru cei de pe scenă, cât și pentru cei din sală. Publicul buzoian este invitat să urmărească producții ale teatrelor din București și din țară și să (re)descopere texte clasice sau contemporane.

Despre obiectivele ediției din 2021 și criteriile de selecție, Vlad Trifaș, directorul festivalului menționează: „Prin spectacolele selecționate ne-am propus să aducem pe scenă nu doar tinerețea fizică, ci și pe cea sufletească, o tinerețe spirituală care apropie vârstele punându-le în dialog. În același timp, acest demers concret ce a îmbrăcat forma unui festival, a avut și are la bază iterarea cu consecvență a unui crez: avem nevoie de teatru, așa cum avem nevoie de orice act cultural. Cultura ne formează determinându-ne, definindu-ne. De aceea, avem datoria de a o menține vie pentru că și ea, la rândul ei, ne răsplătește înzecit ținându-ne pe noi vii. Ca indivizi. Ca societate. A lupta pentru cultură într-o situație de criză devine aproape un act manifest pe care ni l-am asumat cu deplina conștiință a importanței și valorii sale. Mai mult, întoarcerea în sala de spectacol, după diverse alte experimente exersate în această perioadă, înseamnă întoarcere la adevărat emoție pe care numai scena de teatru o poate da. Înseamnă repunerea teatrului în sensul său firesc.”

Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor normelor de siguranță pentru prevenirea răspândirii virusului pandemic.

Program „Săptămâna Teatrului Tânăr”, ediția a VIII-a :

Miercuri, 29 septembrie, ora 19.00, sala Teatrului „George Ciprian”

FORMA LUCRURILOR de Neil LaBute, regia Silviu Debu (Teatrul de Comedie, București)

Joi, 30 septembrie, ora 19.00, sala Teatrului „George Ciprian”

JURJAC, textul și regia Daniel Chirilă (Platforma Culturală Frilensăr & Teatrul de Animație „Țăndărică”, București)

Vineri, 1 octombrie, ora 19.00, sala Teatrului „George Ciprian”

GENUL ACUZATIV, textul și regia Mimi Brănescu (Teatrul „Regina Maria”, Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”)

Sâmbătă, 2 octombrie, ora 19.00, sala Teatrului „George Ciprian”

EMISIE: TITANIC VALS \\ ÎN DIRECT LA MICROFON // după Tudor Mușatescu, regia Matei Lucaci-Grunberg (Teatrul „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea)

Duminică, 3 octombrie, ora 19.00, sala Teatrului „George Ciprian”

GÂLCEVILE DIN CHIOGGIA, adaptare de Vlad Trifaș după Carlo Goldoni, regia Vlad Trifaș (Teatrul „Toma Caragiu”, Ploiești)

SPECTACOLE PENTRU COPII

Sâmbătă, 2 octombrie, ora 11.00, sala Consiliului Județean Buzău

S.O.S. DISPAR POVEȘTILE, un spectacol de Oana Răsuceanu (Asociația Culturală pentru Educație prin Artă)

Duminică, 3 octombrie, ora 11.00, Sala Consiliului Județean Buzău

CARINA PE DRUMUL SPRE CASĂ, un spectacol de Oana Răsuceanu (Asociația Culturală pentru Educație prin Artă)