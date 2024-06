Susanne Kennedy a prezentat spectacolul ANGELA (o buclă în timp) în cea de-a opta zi de FITS

„Ce o face pe ANGELA să fie cine e?”, se întreabă regizoarea Susanne Kennedy și Markus Selg, artist multimedia, în spectacolul ANGELA (o buclă în timp), jucat la Fabrica de Cultură UniCredit. Inspirându-se din experiența colectivă a vulnerabilității individuale din ultimii câțiva ani, cei doi își ațintesc privirile asupra vieții ANGELEI în căutarea răspunsurilor, urmărindu-i fiecare mișcare, de la naștere până la moarte și dincolo de aceasta. ANGELA (o buclă în timp) este o radiografie a condiției omului contemporan care își propune să expună urmele lăsate de istorie, relații personale și societate. Un spectacol îndrăzneț și experimental care, pornind de la viața unei femei, ilustrează o panoramă universală a sufletului uman.

Unul dintre cele mai așteptate spectacole ale zilei a fost Circ în stil african, o producție Canada-Guineea, în regia lui Yamoussa Bangoura. Spectacolul este inspirat de viața de zi cu zi din Guineea și aduce în prim-plan frumusețea, tinerețea și arta culturii africane. Dincolo de decorul și costumele multicolore care aduc un omagiu culturii guineene, Circ în stil african este un spectacol capabil să însuflețească orice spaţiu și care simbolizează forța, agilitatea și bucuria de a trăi a tinerilor din Africa. Pe ritmuri melodice de afro-jazz, percuție și kora, publicul se va bucura de acrobații care sfidează gravitația și piramide umane.

Café Bonheur de Matei Vișniec a fost un alt spectacol pe care publicul aflat la Sibiu l-a așteptat cu nerăbdare, acesta jucându-se cu casa închisă. Café Bonheur reunește piese scurte ale dramaturgului franco-român. Regizat chiar de Matei Vişniec, spectacolul oferă o viziune poetică asupra lumii în care trăim și a formelor de manipulare a conștiinței individuale exercitate de diferite forme de putere. Titlul spectacolului amintește de tradiția pariziană a cafenelelor ca loc de întâlnire și de socializare, de dezbatere și de reflecție și atrage atenția asupra căutării individuale a fericirii, care a devenit o „obsesie” în societățile occidentale, o oglindire a individualismului și o formă de orbire și toxicitate.

Tot ieri a fost programat şi Jocuri, vorbe, greieri…, în regia lui Silviu Purcărete, un alt spectacol sold out la Fabrica de Cultură UniCredit, eveniment care îl are în rolul principal pe Constantin Chiriac, actor, director al Teatrului Național „Radu Stanca” și președinte al FITS. Spectacolul Jocuri, vorbe, greieri... este o mărturisire care ne aduce aminte că toți avem nevoie să visăm, să ne jucăm, să căutăm acel loc de la capătul curcubeului, unde nu mai contează anii sau ierarhiile sociale, ci doar bucuria de a ne întâlni cu marea poezie a lumii.

Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett în regia lui Theodoros Terzopoulos, a încântat publicul prezent în Sala Mare de la Teatrul Național „Radu Stanca”. În mâinile regizorului grec, căruia i-a fost încredințată montarea piesei magistrale a lui Beckett, Așteptându-l pe Godot devine un mijloc de a-l descifra pe Celălalt care, înăuntrul și în afara noastră, invocă contrarii: dorința animalică și tensiunea divină, nebunia și visul, delirul și coșmarul. Un spectacol care ne face să ne îndoim de propria umanitate. Pe scenă au urcat trei dintre cei mai tulburători și sensibili actori italieni.

Ziua a continuat cu muzica celor de la Duo Bandini & Chiacchiaretta, care au cântat în Biserica Franciscană din Sibiu. Fondat în 2002, duoul de chitară și bandoneon alcătuit din Giampaolo Bandini și Cesare Chiacchiaretta dorește să răspândească muzica argentiniană prin intermediul magiei și al farmecului instrumentelor care o reprezintă cel mai mult. În scurt timp, grupul a devenit un important punct de referință pe scena internațională, datorită sociabilității și a charismei lor extraordinare. Cei doi artiști se bucură de o prezență incredibilă la cele mai importante festivaluri și teatre din lume, concertând în peste 50 de țări și câștigând aprecierea criticilor și a publicului.

Artistul portughez Francisco Moreira a încântat audiența cu muzica sa fado de o emoție extraordinară la Catedrala Luterană Evanghelică „Sf. Maria”. Francisco Moreira este un nume răsunător printre artiștii fado din noua generație. Posesorul unei voci mlădioase și fermecătoare, acesta a cucerit generații întregi cu autenticitatea și interpretarea sa desăvârșită. Moreira a pornit pe calea muzicii încă din copilărie. El s-a bucurat de nenumărate realizări și momente remarcabile în carieră, având deja în palmares Grande Prémio do Fado 2013, iar munca sa a primit recunoaștere națională, ceea ce i-a adus șansa de a interpreta alături de cântăreți fado, cum ar fi Carminho și Hélder Moutinho. 2023 marchează lansarea celui mai recent album al său, „Lugar”, și debutul în calitate de compozitor.

Evenimentele stradale cu acces liber au fost și ele la mare înălțime, Parada Florilor (Moștenirea), Shakkyo, Carnavalul Prieteniei, Vocile Interioare, O călătorie în Multivers, Între vis și realitate, fiind spectacolele care au emoționat și încântat miile de trecători din centrul Sibiului. Ziua s-a încheiat cu un concert live din partea celor de la COMPACT în Piața Mare, unde au participat zeci de mii de sibieni și turiști.

Tot ieri a avut loc și conferința specială Centenar – Institutul Francez în România, moderată de Octavian Saiu, avându-i ca invitați pe poetul și dramaturgul Matei Vișniec și Julien Chiappone-Lucchesi, directorul Institutului Francez din România. Aceștia au rememorat cele mai importante momente din existența de 100 de ani ai instituției în țara noastră, dar și legăturile culturale extraordinare dintre Franța și România.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 830 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 21 iunie – 30 iunie, tema ediției cu numărul 31 fiind PRIETENIE. Până în acest moment, FITS are 830 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări. Printre noutăţile din acest an se numără o schimbare de structură pentru Bursa de Spectacole, evenimentul asociat FITS, care reprezintă o platformă de dialog între tinerii artişti, operatorii culturali, instituţiile de spectacole şi reţelele culturale. Ediţia din acest an va include şi un bogat sezon francez, care va celebra cei 100 de ani ai Institutului Francez în România, precum şi un amplu sezon polonez, care va oferi o avanpremieră a Sezonului Cultural România-Polonia 2024-2025. Aplicația FITS include în acest moment toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.

FITSRecomandă:

30 iunie, ultima zi de FITS 2024: Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin ” va avea loc la Muzeul Astra din Sibiu

Sibiu, 29 iunie. Ultima zi de FITS aduce în fața publicului spectacole captivante de teatru, muzică și dans, dar și Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin ” care va avea loc începând cu ora 21:00 la Muzeul Astra din Sibiu.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 21 și 30 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei.



Sumarul recomandărilor de spectacole:

Fiul - Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță

- Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță Faust – Spectacolul-fenomen în regia lui Silviu Purcărete, care se joacă de 17 ani fără întrerupere cu casa închisă.

– Spectacolul-fenomen în regia lui Silviu Purcărete, care se joacă de 17 ani fără întrerupere cu casa închisă. Slugă la doi stăpâni alla turca - Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea

- Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea Elogiu frumuseții - Un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești

- Un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești 10 LUCRURI PE CARE LE-AM PIERDUT LA FESTIVALUL MAMAIA - O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția

- O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția Neliniște - Bobi Pricop a ales o piesă de valoare a dramaturgului Ivan Vîrîpaev și a cizelat o bijuterie de spectacol, cu o piatră prețioasă

- Bobi Pricop a ales o piesă de valoare a dramaturgului Ivan Vîrîpaev și a cizelat o bijuterie de spectacol, cu o piatră prețioasă Asta e durerea - demersul artistic al lui Hillel Kogan forțează limitele generice ale artelor spectacolului, pentru a livra o experiență memorabilă.

- demersul artistic al lui Hillel Kogan forțează limitele generice ale artelor spectacolului, pentru a livra o experiență memorabilă. Balena - Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

- Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește. ALICE - Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol

- Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol Gala de Închidere FITS – Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin ”





Fiul - Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță

De: Florian Zeller

Regia: Cristi Juncu

România

Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, ora 16:00

Nicolas este un tânăr care trece printr-o perioadă dificilă. După divorțul părinților, rămâne în grijă mamei, Anne, în timp ce tatăl, Pierre, s-a recăsătorit și are un băiețel împreună cu Sofia, cea de-a două soție. Nereușind să se adapteze noii realități, Nicolas se autoizolează de școală, prieteni și familie, iar amintirea copilului mereu zâmbitor, cu o veselie contagioasă, devine din ce în ce mai îndepărtată. Restaurarea echilibrului emoțional al lui Nicolas se dovedește a fi mai dificilă decât se așteptau cei doi părinți, chiar și după ce acesta se mută în casa tatălui. „Spectacolul poate fi o poveste despre familie, o familie ciobită, ciuntită, ale cărei resturi clădesc o casă de singurătate și nesiguranță sau care încearcă în van să se închege într-alta, mereu la umbra celei dintâi, mereu nesigură și îngropată de vie în amintiri." (Alina Maer)

Faust – Spectacolul-fenomen în regia lui Silviu Purcărete, care se joacă de 17 ani fără întrerupere cu casa închisă.

De: Johann Wolfgang von Goethe

Regia: Silviu Purcărete

Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu

Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Faust, ora 21:00



„Faust” e mai mult decât un spectacol de teatru. Violent, emoţionant şi visceral, „Faust” îşi invită publicul la o experienţă puternică despre cunoaștere, credinţă, durere şi iubire. Este o experienţă extrasenzorială la graniţa dintre Pământ şi Iad, un peisaj amplificat prin proiecţii, muzică rock live, zeci de actori şi dansatori şi o coloană sonoră originală.





Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea

De: Carlo Goldoni / Kivanç Kilinç

Turcia

Teatrul GONG - Sala parter, ora 16:00 si 21:00

Comedia clasică a scriitorului italian Carlo Goldoni, cea mai jucată comedie clasică din lume timp de secole, este acum adaptată de Kıvanç Kılınç în Istanbulul secolului al XIX-lea, ultima perioadă a Imperiului Otoman. Adaptând textul, Kıvanç Kılınç a localizat locurile și personajele și a creat un ritm prin folosirea unui limbaj rimat. Muhammet Uzuner a pus în scenă tradițiile teatrului popular din două țări mediteraneene, care au multe asemănări între ele, prin sintetizarea elementelor de „Commedia dell'Arte” și „Middle Play”. Creația costumelor, muzica și dansurile originale au susținut, de asemenea, această sinteză.

Elogiu frumuseții - Un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești

De: Yang Yang

China

Centrul Cultural „Ion Besoiu”, ora 17:00

„Elogiu frumuseții” este un spectacol semnat de trupa Academiei de Dans din Beijing ce reunește mai multe coregrafii chinezești. Titlul spectacolului în chineză îl omagiază pe filozoful Zhuangzi și semnifică faptul că frumusețea este dincolo de cuvinte, reflectând prisosința cuvintelor în dans și în dialogul cultural. Spectacolul a fost lansat în 2007 și a prezentat de-a lungul timpului fie coregrafii clasice chinezești, fie coregrafii etnice și folk. Anul acesta, spectacolul include 12 momente de dans clasic ce se află printre cele mai bine-cunoscute coregrafii din China și din lume. Poetic și pictural. Un spectacol studențesc cu adevărat mai presus de cuvinte.

10 LUCRURI PE CARE LE-AM PIERDUT LA FESTIVALUL MAMAIA - O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția

De: Gabriel Sandu

România

”Radu Stanca” National Theatre - Big Hall, ora 18:00

Un tărâm al visului. Nostalgie după un trecut pe care nu l-am trăit. Sau pe care l-am uitat. O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția, cu instalația ei performativă numită „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”. De-a lungul celor șase luni petrecute în Veneția, 10 performeri închiși în expoziție retrăiesc amintiri reale sau ficționale din istoria muzicii ușoare românești, petrecute (sau nu) la Mamaia, legate de vedete iconice, dar mai ales de destinele artistice mici, neîmplinite. „E genul de spectacol în care fiecare spectator alege să rămână cu ce dorește. [...] Show-ul în sine la care, timp de aproape trei ore, au asistat, li se va părea memorabil multor spectatori.” (Călin Ciobotari)

Nominalizare la Premiul UNITER 2024 pentru Debut - Ramona Niculae

Nominalizare UNITER la Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar - Ștefan Mihai

ALICE - Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol

Un spectacol de: Ada Milea

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 20:00



Ada Milea revine la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, la un secol de la terminarea studiilor (haha!) pentru a impartasi cu studentii - actori ai UAT bucuria jocului și experiența acumulata de-a lungul anilor. Alice, în versiunea muzicală a Adei, este o joacă pe ritmuri zburdalnice, pornită de la cartea lui Lewis Carol și care, în nota specifică a spectacolelor marca Ada milea, euforia și pofta de joc este la ea acasă!

Neliniște - Bobi Pricop a ales o piesă de valoare a dramaturgului Ivan Vîrîpaev și a cizelat o bijuterie de spectacol, cu o piatră prețioasă

De: Ivan Vîrîpaev

Regia: Bobi Pricop

Teatrul Odeon București

România

Filarmonica de Stat Sibiu, ora 20:00

Manhattan, New York, apartamentul faimoasei scriitoare americane, cu origini polonezo-germane, Ula Richter. Ea, nominalizată la Premiile Nobel, o persoană rezervată și discretă, acordă un interviu important jurnalistului polonez Krzysztof Zieliński. Interviul are o miză dublă: pentru Krzysztof poate fi o rampă de lansare către o carieră la New York, capitala media a lumii și paradisul oricărui jurnalist, iar pentru Ula reprezintă o extraordinară oportunitate de a spune adevărul sau, poate, de a provoca confuzie, creându-și astfel un alt mit personal.

Asta e durerea - demersul artistic al lui Hillel Kogan forțează limitele generice ale artelor spectacolului, pentru a livra o experiență memorabilă.

Un spectacol de: Hillel Kogan

Hillel Kogan

Israel, Spania

Sala Studio TNRS, ora 21:00

Coregraful israelian de dans contemporan Hillel Kogan își prezintă noul spectacol „THISISPAIN” – o incursiune în lumea flamencoului, văzută prin ochii unui turist. Arta „occidentală” a cochetat îndelung cu imaginea exotică a Spaniei. Kogan evocă această idee printr-un dialog tulburător și inovator alături de maestrul de flamenco israelian Mijal Natan, împletind astfel verbalul cu non-verbalul. Cei doi dezbat chestiuni de identitate națională și artistică, punând sub semnul întrebării însuși conceptul de identitate.

Balena - Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

De: Samuel D. Hunter

Regia: Andrei Huțuleac

Teatrul Metropolis

România

Teatrul GONG – Sala etaj, ora 18:00



Charlie nu a mai ieșit din casă de ani de zile. Nici măcar să întâmpine curierii care îi livrează mâncarea. Charlie este foarte bolnav. S-ar putea ca aceasta să fie ultima săptămână din viața lui. Spectacolul „Balena” ne transformă în martorii încercării unui om însingurat de a se împăca cu propriile alegeri și, mai ales, de a câștiga iertarea celor pe care îi iubește.

Ritualuri - Gala de închidere FITS

Regia: Emil Pantelimon

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

România

Muzeul Astra (Lac), ora 21:00



Un reper al vieții muzicale și diplomației culturale, Corul Madrigal este definit prin sonoritatea sa specifică și un repertoriul vast, tehnica non-vibrato, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Distins cu numeroase premii internaționale, Corul Madrigal a fost prezent pe cele mai importante scene ale lumii, cu mii de concerte și spectacole. În anul 2023, la aniversarea a 60 de ani de existență, Madrigal a susținut al șaselea turneu în SUA, unde a cântat inclusiv în Congresul american, iar în 2024 a filmat la Machu Picchu, în cadrul primului său turneu în America de Sud.