Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” prezintă premiera spectacolului „ASTA LA REVISTA!” (regia: Cezar Ghioca) Invitaţi speciali: OVI (Jacobsen) și JULIE MAYAYA

„ASTA LA REVISTA!” este un regal de bună dispoziție susținut de noua generație de vedete ale Revistei – Liliana Mocanu, Cristian Simion și Nae Alexandru, Oana Ghioca și solista Alexandra Penciu, dar şi de invitații speciali Ovi (Jacobsen) și Julie Mayaya, care vor “incendia” scena cu ritmuri antrenante, alături de baletul și orchestra Teatrului de Revistă.

Lumini, sunete şi efecte speciale, costume de senzaţie şi decoruri fastuoase, culoare şi savoare – un curcubeu de senzații vă așteaptă la Savoy!

”Este o bucurie lucrul la un astfel de spectacol cu actorii excelenți care fac dovada triplei specializări specifice Teatrului de Revistă! Toţi cântă, dansează, distrează și emoționează prin măiestria redării cuvintelor la cel mai înalt standard de calitate. Chiar dacă rezultatul pare ușor, ca o spumă revigorantă, acesta ascunde un efort comparabil cu pregătirile pentru Olimpiadă. Sigur vom avea și învingători – nu atât creatorii și interpreții, cât publicul spectator!”, spune regizorul Cezar Ghioca.

„ASTA LA REVISTA!” este șansa petrecerii unei „vacanțe” în mijlocul orașului, la teatrul din inima Capitalei.

O „vacanță” de la grijile și stresul cotidian!

O rețetă clasică a genului, cu scenete, cuplete, monologuri de ultimă oră și muzică de cea mai bună calitate - live, asezonate cu costume strălucitoare și coregrafii seducătoare.

„Acest spectacol este o continuare a colaborării mele cu regizorul Cezar Ghioca, cel care şi-a dorit ca, după ce am lucrat împreună în cadrul emisiunii < > de la TVR, unde el a fost regizor, iar eu, alături de Paula Seling şi Adrian Enache, co-prezentator, dar şi director muzical, să creăm un concept adaptat scenei de Teatru de Revistă. Am invitat-o ca partener de scenă pe câştigătoarea < >, Julie Mayaya. Este prima noastră colaborare și sunt extrem de încântat de profesionalismul şi calităţile ei vocale. Vom interpreta multe piese originale compuse de mine, unele dintre ele fiind cele cu care am reprezentat România în cadrul concursului Eurovision şi vom face o super echipă, alături de ceilalţi actori din distribuţie!”, spune OVI (Jacobsen).

Spectacolul „ASTA LA REVISTA!”

Regia artistică: Cezar Ghioca

Texte de: Cezar Ghioca, Sorin Petrescu, Mihai Maximilian, Claudiu Pop

Distribuţie: Liliana Mocanu, Cristian Simion şi Nae Alexandru, Oana Ghioca, Alexandra Penciu, baletul și orchestra Teatrului de Revistă

Invitaţi speciali: OVI (Jacobsen) şi Julie Mayaya

Scenografia şi costumele: Ana Iulia Popov

Coregrafia: Cornel Popovici

Mişcare scenică: Valentin Roșca

Direcţia muzicală: Dan Dimitriu

Manager: Vasile Muraru

Durata spectacolului: 2h15' (fără pauză)

Reprezentațiile cu spectacolul ”ASTA LA REVISTA!” sunt programate astfel: