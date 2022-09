Teatrul Național „Marin Sorescu” va participa cu două producții în FNT – Festivalul Național de Teatru

câine cu om. câine fără om este o producție „ce îţi amplifică toate sentimentele din cotloane, pe care prea rar le scoţi la lumină.” Alina Epîngeac, critic de teatru.

câine cu om. câine fără om este cel de-al patrulea spectacol pe care Radu Afrim îl montează la Naționalul craiovean, după Dacă am gândi cu voce tare de Adnan Lugonić, Casa cu suricate de David Drábek și premiata producție Inimă și alte preparate din carne de Dan Coman, câștigătoare a Premiului UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2020.

Pentru rolurile realizate în spectacolul câine cu om. câine fără om, Tamara Popescu și Vlad Udrescu au fost nominalizați la Premiile pentru Cea mai bună actriță, respectiv Cel mai bun actor în rol secundar, la ediția 2022 a Premiilor UNITER.

Prin calitatea sa ideatică şi estetică, spectacolul câine cu om, câine fără om merită orice efort de deplasare din partea spectatorilor. Dacă nu pentru a afla, măcar pentru a începe să se întrebe cine sunt cu adevărat.

Sanda Vișan, Adevărul.ro

La Teatrul Național din Craiova, Radu Afrim face din câine cu om. câine fără om un spectacol în care pune în valoare forța unei trupe pe care aș îndrăzni să spun că a coagulat-o în ultimii ani. Sînt momente care m-au tulburat. Care m-au lăsat cu gura căscată în gândul lui Afrim ca regizor, ca scriitor, ca artist care scoate în prim plan actori impecabili ca Vlad Udrescu, Alex Calangiu, Claudiu Mihail, un registru nou pentru Romanița Ionescu, un recital al lui George Albert Costea, o nouă poziționare a Tamarei Popescu și a Iuliei Lazăr.

Am văzut acest spectacol de aproape patru ore cu o sală plină, atât cât permit restricțiile, în care nimeni nu părea să respire, un fluid fantastic ținea în transă actorii și spectatorii și mi se pare sensul teatrului acest „împreună“. Actorii lui Afrim sînt seduși de propunera lui și i se dăruiesc fără niciun fel de rezervă, pînă la capăt.

Marina Constantinescu, România literară

Un spectacol cu/despre câini? Ce o mai fi și asta? Acești câini sunt, de fapt, un pretext pentru redarea unor povești despre noi. Despre mine. Despre animalul din mine care e de mult omorât, îngropat, dat uitării dar, pe de altă parte, profund regretat. E despre omul privit prin ochii unui câine. Despre omul-animal. Despre competiția om-animal. Și animalul, desigur, învinge pentru că e sincer. Poveștile acestea despre câini cred că devoalează limitările noastre. Nu-i ceva nou. Într-adevăr, "e fumată", ar zice unii. Dar aceste povești sunt atât de bogate și strălucit scrise încât impactul emoțional e iminent.

Vlad Udrescu, actor

câine cu om. câine fără om este un spectacol pe texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goșu, Maria Manolescu, Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim. Regia, video și universul sonor sunt semnate Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, coregrafia Flavia Giurgiu iar din distribuție fac parte actorii Alex Calangiu, George Albert Costea, Ramona Drăgulescu, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Geni Macsim, Alina Mangra, Claudiu Mihail, Cătălin Mihai Miculeasa, Raluca Păun, Tamara Popescu, Vlad Udrescu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Adrian Tudor, Mihai Viță.

Spectacolul „câine cu om. câine fără om” montat de Radu Afrim la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova nu e doar un prilej de a pune laolaltă povești emoționante cu și despre câini. E o încercare reușită de a trimite Omul în pielea celui mai bun prieten al lui, Câinele, spre a înțelege mai bine adevărata valoare a celor mai importante teme care ne traversează tuturor scurta întrupare pe acest pământ, căruia nu ar trebui să-i facem umbră degeaba.

Luciana Antofi, jurnalist cultural

Spectacolul lui Radu Afrim ne provoacă să ne uităm mai profund în noi înșine decît sîntem dispuși de obicei să o facem. Probabil avem tendința să ne credem mai buni, mai miloși, mai corecți, mai umani decît sîntem, de aceea preferăm să ținem ascuns animalicul din noi, legat strâns cu lanțuri. Îl ținem atît de bine ferecat, încît ajungem să mai uităm de el. Și atunci nu mai sîntem vigilenți, iar ne-umanul, dez-umanul evadează și face ravagii. Și sîntem uimiți, tocmai pentru că am crezut că dacă nu ne mai gândim la aceste breșe din perfecțiunea interioară dorită ele vor înceta să mai existe. Această oglindă dureroasă pe care Afrim ne-o pune în fața subconștientului nostru nu are însă rolul de critică, nu este un deget întins acuzator către imperfecțiunile noastre. Scopul nu este să plecăm capul rușinați, ci să fim mai conștienți, mai realiști cu privire la limitele, la bunătatea și generozitatea de care credem că suntem capabili.

Silvia Dumitrache, Observator cultural

OEDIP REGE este primul spectacol pe care Declan Donnellan și Nick Ormerod, fondatorii celebrei companii Cheek by Jowl, l-au montat în România.

Venim la Craiova de mulți ani, am deschis Festivalul Shakespeare cu spectacolul Cum vă place, în 1994, și am fost în România de multe ori, am multe povești de spus. Îi cunoșteam pe oamenii de aici și mi s-a părut că următorul pas logic era să vin să lucrez cu ei, e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut, m-am simțit extraordinar.

Declan Donnellan, interviu pentru Observator cultural

Distribuția spectacolului itinerant OEDIP REGE este alcătuită din actorii Naționalului craiovean: Claudiu Mihail, Ramona Drăgulescu, Vlad Udrescu, Tamara Popescu, Alex Calangiu, Nicolae Vicol, Iulia Colan, Angel Rababoc, Raluca Păun, Ovidiu Cârstea, Eugen Titu, Corina Druc, și Bruno Noferi, Ioana Andone, Irina Danciu, Adelina Galiceanu, Roxana Mutu, Mihai Alexandru Purcaru, Petri Ștefănescu, Cătălina Vînătoru, Iarina Zidaru, Ioana Vicol, Romana Vicol.

Declan Donnellan mi-a oferit încrederea unui bun prieten, plecând împreună în această lungă si primejdioasă călătorie a lui Oedip. Vă invit să vedeți spectacolul pentru că vorbele mele de acum sunt puține și sărace.

Claudiu Mihail, actor, interpretul rolului Oedip

Declan Donnellan nu îți cere să faci ceva anume pe scenă, nu cere concret “du-te de la A la Z”, ci spune povești, întâmplări, iar la sfârșitul lor tu știi exact ce vrea de la tine, sau dacă nu, îți mai spune o poveste. Am făcut o altă școală în acest răstimp.

Ramona Drăgulescu, actriță, interpreta rolului Iocasta

Ceea ce este cu adevărat spectaculos în acest Oedip e claritatea cu care Declan Donnellan extrage din textul lui Sofocle o esență profund contemporană (căci etern și universal umană): trufia încercării de a înfrânge condițiile realității prin ignorarea lor. Lipsa de smerenie și lipsa acceptării – înțeleasă nu ca resemnare, ci ca încăpățânarea unui absurd sentiment al superiorității – care, în vremurile noastre, nu supără zeii, ci distrug societatea.

Iulia Popovici

Datele reprezentațiilor vor fi anunțate ulterior atât pe site-ul festivalului – www.fnt.ro, cât și pe website-ul Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova – www.tncms.ro.

câine cu om. câine fără om

un spectacol pe texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goșu, Maria Manolescu, Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim

Regie, video și univers sonor: Radu Afrim

Scenografie: Irina Moscu

Coregrafie: Flavia Giurgiu

Efecte video & animație: Cristian Niculescu

Asistentă de regie: Claudia Gorun

Asistentă de scenografie: Gloria Bucătaru

Make-up: Minela Popa, Mihaela Guran

Design lumini: Dodu Ispas

video oameni și câini: Orlando Edward

Cu: Alex Calangiu, George Albert Costea, Ramona Drăgulescu, Romanița Ionescu, Iulia Lazăr, Geni Macsim, Alina Mangra, Claudiu Mihail, Cătălin Mihai Miculeasa, Raluca Păun, Tamara Popescu, Vlad Udrescu, Costinela Ungureanu, Petronela Zurba, Adrian Tudor, Mihai Viță

Durata spectacolului:

Partea I: 1h 50 min

Pauză: 20 min

Partea a II-a: 2h

de Sofocle

Traducerea: Theodor Georgescu, Constantin Georgescu

Regia: Declan Donnellan

Scenografia: Nick Ormerod

Muzica: Cári Tibor

Asistență de regie: Laurențiu Tudor

Asistență de scenografie: Adelina Galiceanu, Petri Ștefănescu

Cu: Claudiu Mihail, Ramona Drăgulescu, Vlad Udrescu, Tamara Popescu, Alex Calangiu, Nicolae Vicol, Iulia Colan, Angel Rababoc, Raluca Păun, Ovidiu Cârstea, Eugen Titu, Corina Druc, Bruno Noferi, Ioana Andone, Irina Danciu, Adelina Galiceanu, Roxana Mutu, Mihai Alexandru Purcaru, Petri Ștefănescu, Cătălina Vînătoru, Iarina Zidaru, Ioana Vicol, Romana Vicol

Spectacol itinerant, recomandat persoanelor peste 16 ani

Durata spectacolului: 1h 20 min