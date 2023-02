„Țestoasa lui Darwin”, premieră pe țară pe scena Sălii Studio a Naționalului ieșean

Într-unul din interviurile sale recente, dramaturgul spaniol declara: „Mi-am imaginat o țestoasă de aproape 200 de ani, care a prins unsprezece papi și treizeci și cinci de președinți nord-americani, două războaie mondiale, Revoluția din Octombrie și Perestroika”. Pentru rolul țestoasei, Mayorga subliniază că este nevoie „de un actor convingător și de imaginația complice a spectatorului... nu există nici o actriță, nici bătrână, nici tânără, care ar putea fi o țestoasă de 200 de ani! Un lucru imposibil care poate fi realizat doar cu ajutorul imaginației publicului.”

Emil Coșeru, la a cincea colaborare cu regizorul Radu Ghilaș: „Profesorul din Țestoasa lui Darwin este, în statistica actorului Emil Coseru, un rol (al câtelea oare?) după 54 de ani de teatru. Ce pot sa spun? Că sunt într-o colaborare frumoasă cu fostul meu student Radu Ghilaș, actor și regizor, cunoscut în breasla actoricească, și că mă simt confortabil. Despre rol, interpretare și toate celelalte va spune și va judeca publicul. Eu mă simt mulțumit că merg mai departe cu trupa Naționalului ieșean....”

Dana Coșeru, traducătoarea piesei: „Prima întâlnire cu Juan Mayorga a fost prin intermediul unei reviste literare. Am aflat că este unul dintre cei mai citiți și mai jucați autori dramatici spanioli. Alături era un fragment din Testoasa lui Darwin care m-a amuzat și m-a intrigat. De-abia când am citit textul integral, care oscilează între dramă și umor, între râs și cruzime, am fost fascinată de inteligența, originalitatea și ingeniozitatea autorului. Ne confruntăm în piesă cu evenimente importante din istorie, la unele am fost chiar martori, dar într-o lume în care nu mai există limite, certitudini, repere, ajungem la dezumanizare. Se mai poate salva cineva? Da, la urma urmei, fiecare se salvează cum poate....”

Următoarele reprezentații sunt programate pe 12 februarie (când se împlinesc 214 ani de la nașterea lui Darwin), 17 și 26 februarie. Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală (tel. 0232 255999) și de pe teatrulnationaliasi.ro, entertix.ro și myticket.ro.

Juan Mayorga a studiat filosofia şi matematica la universități europene de prestigiu. În 1997, susține un doctorat în filosofie. Profesor de dramaturgie şi filosofie la Școala Regală de Artă Dramatică din Madrid pentru o perioadă lungă, coordonator al seminarului Memorie şi gândire în teatrul contemporan, organizat de Consiliul Superior de Cercetări Științifice, conduce, în acest moment, Catedra de Artele spectacolului a Universității Carlos III din Madrid. Este membru al Academiei Regale Spaniole și membru de onoare al Societății Regale de Matematică din Spania.

Premii:

Premiul Max pentru cel mai bun autor dramatic, pentru textele „Țestoasa lui Darwin” și „Hamelin, Băiatul din ultimul rând” (2006, 2008, 2009) și pentru cea mai bună adaptare (2008 şi 2013),

Premiul Național de Teatru, conferit de Ministerul Culturii din Spania (2007),

Premiul Național pentru Literatură Dramatică, pentru textul „Limba fărâme” (2013),

Premiul Valle-Inclán, pentru „Pacea eternă” (2009),

Premiul Ceres (2013),

Premiul La Barraca (2013),

Premiul Europa Realidades Teatrales (2016).

