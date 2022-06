The Last Raid of HumanKind, spectacol al companiei de dans Contemporary Creative Dreamers, pe scena Teatrului German de Stat Timișoara

Spectacolul reprezintă manifestarea fizică a sentimentelor în momentul conștientizării unui eventual factor ce ar putea să ducă la dispariția fiecăruia dintre noi. Ce am dori să lăsăm în urmă? Cum ar arăta o ultima urmă lăsată de fiecare individ în parte? "The Last Raid of HumanKind" este construit pe ideea unui ultim drum în care corpurile oferă și transformă sentimentele într-o pulsație fizică comună menită să meargă până la epuizare, moment de golire în care corpurile devin transparente, sincere.

Atât pentru regie cât și pentru coregrafie semnează Daniel Alexandru Dragomir.

Din distribuție fac parte: Andreea Vălean, Anca Stoica, Anastasia Preotu, Bianca Ardeleanu, Daniel Dragomir, George Pleșca, Robert Popa și Sergiu Diță. Costume: Andreea Vălean. Spectacolul de dans contemporan "The Last Raid of HumanKind" face parte din proiectul cultural “HumanKind” co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Pentru acest spectacol, Teatrul German oferă și un giveaway – 3 invitații duble. Pentru a participa la concurs, cei interesați trebuie să ne urmărească pagina de Instagram, să eticheteze doi prieteni la postarea noastră despre „Last Raid of HumanKind” și distribuie giveaway-ul pe instastories.