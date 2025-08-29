UNDERCLOUD 18 - 18 ani, in 18 zile, in 18 locatii de pe Calea Grivitei

Între 18 septembrie si 5 octombrie, 18 locatii de pe Calea Grivitei vor fi cuprinse de febra teatrului treaz, viu, altfel, de provocarea limitelor si deschiderea perspectivelor publicului.

UNDERCLOUD 2025 duce mai departe misiunea inceputa in 2008, de a sarbatori expresia libera independenta si de a se constitui intr-un spatiu al dialogului liber si creativ intre artisti si public. Iar de cand s-a mutat pe Calea Grivitei, mai precis in ultimele 4 editii, contribuie vizibil la revitalizarea cartierului si la transformarea arterei Grivita istorica intr-o artera culturala. Totodata, in prima zi a festivalului UNDERCLOUD va avea loc deschiderea pentru ctitori a cladirii viitorului Teatru Grivita 53. Printre artistii care fac ca editia a 18-a sa fie o experienta culturala unica se numara Ofelia Popii, Carmen Vidu, Cristina Juncu, Stefan Lupu, Vlad Masacci, Alexandru Mazgareanu, Irina Movila, Andrei si Andreea Grosu, Bianca Marinescu, Rodica Mandache, Simona Maicanescu, Nora Iuga si multi altii.

Spectacolele programate in acest an acopera o plaja foarte larga de subiecte si abordari. Unele devin reflexii scenice ale unor lupte interioare sau ale unor traume sociale ce marcheaza societatea contemporana, precum Dolores, care vorbeste cu patos despre nesiguranta emotionala, sau Maybe by 2301, we won’t need another feminist show, care abordeaza direct si onest lumea umilitoare, infioratoare si absurda pe care trebuie sa o navigheze femeile, chiar si in secolul nostru. Altele sunt parabole care vorbesc despre conditia umana, depanand itele unor povesti de cand lumea, ca de exemplu Asteptandu-l pe Ulise: o abordare proaspata, muzicala, ludica si emotionanta a Odiseei lui Homer, NOLand, o viziune distopica a eternului conflict dintre tiranie si forta colectiva in cautare de dreptate si egalitate sau Tinerete fara batranete si viata fara de moarte, un experiment teatral si coregrafic ingenios care creeaza o punte intre folclorul roman si exigentele show-ului contemporan.

Toate acestea sunt aspecte ale unei abordari curatoriale remarcabile la nivel de festival, o negare a categorisirilor fortate, o disolutie a limitelor dintre variile feluri de cunoastere. Unul dintre cele mai bune exemple pentru aceasta mentalitate este spectacolul interdisciplinar si participativ Papiloma Party, o petrecere la granita dintre arta vizuala, teatru, medicina si educatie, menit sa creasca gradul de constientizare a publicului in ceea ce priveste riscurilor asociate virusului HPV.

Festivalul UNDERCLOUD este asadar o sarbatoare a potentialului urias de schimbare sociala si de evolutie artistica a scenei de teatru independent din Romania. Reunind evenimente dedicate literaturii contemporane, tururi ghidate de constientizare a povestilor si simbolurilor de pe Calea Grivitei, ateliere adresate copiilor in cadrul sectiunii Minicloud din fiecare weekend de festival, sesiuni de intrebari si raspunsuri cu personalitati dinamice si marcante ale scenei artistice din Romania si multe alte provocari, UNDERCLOUD este o oportunitate excelenta pentru public de a-si largi orizonturile culturale si de a se cufunda intr-o comunitate care merge la teatru nu pentru a-si valida preconceptiile, ci pentru a-si rafina mentalitatile, provocand conventionalul si dezmarginind perspectivele despre rolul artei in viata si in societate. Programul complet al festivalului se gaseste pe www.undercloudfest.ro iar biletele sunt deja disponibile online.

UNDERCLOUD este primul festival de teatru independent din Romania si se desfasoara anual, fara intrerupere, in Bucuresti, din 2008. Festivalul se defineste prin provocare si calitate si aduna la un loc cele mai bune spectacole independente din stagiunea curenta. Initiat de Chris Simion - Mercurian, promotoare din 1999 a miscarii de teatru independent din Romania, curatoriat de profesionisti din domeniul artelor spectacolului, festivalul se descrie ca fiind viu, curajos, curios, un festival care te scoate din zona de confort, care te surprinde, care nu se repeta. Scopul principal al festivalului este de a promova teatrul independent, de a sustine artistii emergenti si consacrati care ies din confort si propun experiente culturale si de a oferi publicului acces la productii inovatoare si provocatoare.

UNDERCLOUD 18 este realizat cu sprijinul Primariei Sectorului 1 si Primariei Capitalei prin ARCUB. Parteneri traditionali: Raiffeisen Bank, Aqua Carpatica & Euromedia. Organizat de Fundatia Calea Grivitei.

