MAE: 174 de români repatriați din Egipt. Alți șase vin din Iordania, doi în urgență medicală

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat, miercuri, că siguranța fizică a cetățenilor români din regiune nu este în pericol iminent. Atenție specială este acordată copiilor și persoanelor cu nevoi medicale. Celula de criză a ministerului funcționează în permanență, în legătură cu ambasadele și consulatele din zonă.

Un zbor de repatriere asistată din Egipt aduce miercuri 174 de pasageri în România, printre care și doi cetățeni ai Republicii Moldova.

Grupul a fost evacuat din Israel prin punctul de trecere Taba spre Egipt. Operațiunea a fost sprijinită de ambasada de la Cairo, consulatul general din Haifa și oficiul de la RamallaȘase români, repatriați din Iordania prin zbor slovac

Alți șase cetățeni români, dintre care doi în urgență medicală, vor fi repatriați astăzi din Iordania. Zborul este organizat împreună cu autoritățile slovace. Ambasadele României din Amman și Bratislava au coordonat operațiunea în timp real.

Operațiunile de repatriere asistată s-au încheiat pentru cei care au solicitat sprijin. MAE monitorizează în continuare situația românilor din Oman și Emiratele Arabe Unite.

Sute sau mii de cetățeni solicită asistență pentru revenirea în țară.

(sursa: Mediafax)