Viața proprie pe care și-o creează lucrările de artă și dialogul între materiale – o nouă expoziție Celula de Artă, pe 11 iulie, la Art Safe

Practica artistică ceramică a Anei își are rădăcinile într-un amestec ironic de expresionism conceptual și abstract, găsindu-și adeseori inspirația în experiențele personale cu natura, culturile și chestiunile antropologice. Picturile și sculpturile ei sunt caracterizate de compoziții de forme și culori care se dezvoltă din evenimente care de obicei îi infiltrează gândurile și idealurile cu întrebări și curiozități despre conformitate.

„Ceramica joacă un rol esențial în creațiile mele, fiecare piesă fiind inspirată din trecut și îndepărtându-se de la scopurile utilitare. Argila, un material viu, flexibil și fragil, spune povești de conformitate și deghizare în cadrul unui sistem. Uneori răspunde vibrant și colorat, în timp ce alteori se ascunde, mimând alte materiale.”, povestește artista.

Seria de lucrări ce constituie expoziția Soaring explorează metafore abstracte și experimentale, provocându-i pe privitori să ia în considerare cum arată navigarea eficientă atunci când se petrece în zone necunoscute. Eficacitatea în navigație și abilitățile senzoriale ale porumbeilor au influențat profund picturile sculpturale ale Anei, care sunt realizate din materiale găsite și din ceramică. Interesul ei pentru magnetoreceptori a fost stârnit de o întâlnire întâmplătoare cu un antrenor de porumbei, într-o benzinărie, ceea ce a determinat-o să investigheze aceste celule senzoriale misterioase, care rămân o enigmă în știință, la fel ca alte dileme naturale, societale și culturale.

Sculpturile sale sunt modelate din experiențele proprii de viață, translocate din timp în spațiu. Artista își imaginează receptorii semințelor, ai porumbeilor, cât și pe cei înșelători pe care credem că îi avem noi. Fiecare este diferit, dar realizat din același material, același conținut. Microreceptorii și micro-peisajele pot fi descoperite în glazurile în sine, prin amintirea arderilor la temperatură ridicată și a amprentelor Anei, care au creat indentații în care să se așeze, să se topească și să se transfuzeze. Lucrările se întorc la ea crăpate, picurând, amestecate, strălucitoare, mate – oricum ar trebui să fie, deoarece își iau o viață proprie în timpul coacerii. Surpriza și experimentarea intuiției sunt cruciale și indiferent dacă se potrivesc acolo unde au fost planificate inițial sau nu, nu poate fi niciodată vorba de o dezamăgire. Uneori piesele se schimbă și se contopesc în propriile lor lucrări, în timp ce alteori se potrivesc cu alte piese, a căror alăturare nici n-a fost concepută din timp. Procesul este important pentru că este motivul pentru care capătă individualitate, dar în cele din urmă, lucrările devin una și au întotdeauna dreptate.

„În munca mea, ceramica simbolizează aspectul uman al acestei călătorii. Argila, cu flexibilitatea și fragilitatea sa, reprezintă simțul nostru înnăscut al direcției, care este adesea ascuns de zgomotul vieții de zi cu zi. Combinând ceramica, metalul și lemnul, creez piese care explorează tensiunea dintre ghidaj și distragere, dintre ceea ce se vede și ceea ce este ascuns. Acest dialog între materiale provoacă privitorii să reflecteze asupra propriilor percepții, încurajându-i să descopere noi semnificații și conexiuni în cadrul formelor abstracte.”, mai spune Ana.

Artista româno-americană Ana Ion Leonte, originară din București, a emigrat în Statele Unite la vârsta de cinci ani. Ea și-a descoperit pasiunea pentru artele ceramice la Episcopal School of Jacksonville, Florida. Ana și-a continuat pregătirea formală la Alfred University College of Ceramics, NY și la Paris College of Art, obținând un BFA în Artă și Design focalizat pe sculptură ceramică. În prezent, locuiește și lucrează în Tampa, Florida, în calitate de candidat la masterat la Universitatea din Florida de Sud.

Artistul american Mike Cannata, originar din Chicago, Illinois, a dezvoltat interese pentru ceramică, metal, sticlă și media 2D la New York State School of Ceramics de la Alfred University College of Ceramics, NY, unde a obținut o licență în Arte Frumoase. Cannata a participat la rezidențe de artiști la Morean Center for Clay din St. Petersburg, Florida; Centrul Internațional de Cercetare Guldagergaard din Danemarca și Red Lodge Clay Center din Montana. Mai târziu a lucrat la Bridgeport Art Center și a predat la Chicago Ceramic Center. Lucrările lui Cannata au fost expuse la nivel național și în Danemarca, Rusia și, în curând, în Coreea de Sud. În prezent, urmează un master în sculptură la Universitatea din Florida de Sud.

„Practica mea este o reprezentare a experienței, o reprezentare a unui timp... unui loc... unei emoții puternice... Materialele vorbesc zgomotos și, de asemenea, în șoaptă, dar nu scot niciun sunet. Vâscozitatea, textura și suprafața dau voce materialelor; a face artă pentru mine este un dialog între mine și material.”, povestește și Mike.

Pe durata verii mai pot fi vizitate o serie de expoziții în spațiile Celulei de Artă din București: în Celula de Artă din B-dul Carol nr. 53 pot fi văzute lucrările artistei emergente Andreea Trandafir din expoziția „Boneless”, până pe 20 iulie; până pe 3 august, în Salonul Permanent al Celulei de Artă de la Palatul Bragadiru (Calea Rahovei nr 147 – 153) -„Dă-te din drum!” a artistei Ioana Ruse; „The king nobody wanted, but everyone supported” a sculptorului Silviu Petrescu, la Galeria Verticală din incinta Random Space (str. Popa Petre nr. 21), până pe 8 august; în vitrina Pop-up de la Kulterra Gallery (Str. Știrbey Vodă nr. 104 – 106) seria de lucrări „Neurovegetal” a Aureliei Chiru, până pe 10 august.

