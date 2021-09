Violonistul Nicolas Dautricourt prezintă „Proiectul Enescu” la Ateneul Român Ksenija Sidorova, prima acordeonistă prezentă în Festivalul Enescu

Un proiect muzical inedit inspirat de o lucrare a lui George Enescu, prima acordeonistă care urcă pe scena Festivalului Enescu, revenirea în forță a uneia dintre orchestrele cele mai iubite ale lumii, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam și lansarea unei cărți semnate de actrița Rodica Mandache marchează principalele momente în penultima zi a Festivalului Enescu 2021.

„Proiectul Enescu”, creat de cunoscutul violonist Nicolas Dautricourt, va fi prezentat astăzi, de la ora 16.30 la Ateneul Român, de Nicolas Dautricourt, Valentin Șerban, Răzvan Popovici, Valentin Răduțiu și The Capriccio Quartet. Programul cuprinde lucrări din creația lui Enescu, Massenet, Bartok, Ysaye, George-Ioan Păiș, Faure și Ravel. Dautricourt a inițiat acest proiect vrăjit fiind de primele acorduri din Octuorul pentru corzi al lui George Enescu.

„Piesa compusă la Paris în 1900 de tânărul George Enescu pe atunci în vârstă de doar 19 ani constituie, după părerea mea, una dintre cele mai mari capodopere ale repertoriului de muzică de cameră și poate al oricărui gen de muzică cultă.

În timp ce o descopeream aproape întâmplător la Festivalul Turina din Sevilla, chiar de la primele măsuri am căzut într-un soi de covârșire în fața frumuseții acestei opere, în fața delicateții sale, a farmecului de nedescris al melodiilor sale, a caracterului său de forță nemaiauzit, a proporțiilor sale, controlate dar grandioase, a bogăției armoniei sale, întemeiată pe un contrapunct atât de inventiv, plin de plăcere și frământat de inteligență ... pe scurt, ca și pentru ființa iubită, față de care magia operează adesea la prima vedere și căreia adesea ii atribuim, uneori orbește, toate calitățile. Dacă ar trebui să descriu ce mi-a fost dat sa trăiesc la sfârșitul verii 2015, aș vorbi în realitate, mult mai mult decât despre o simplă cucerire de o adevărată dragoste la prima vedere. Având în vedere că fiorul care mă străbătuse la începutul descoperirii rămâne la aceeași intensitate, am făcut promisiunea că îmi voi scrie propria poveste cu această lucrare”, povestește Nicolas Dautricourt.

Rezultatul acestei iubiri profunde este „Proiectul Enescu” care propune publicului atât Octuorul lui Enescu, cât și o serie de lucrări care descriu stilistic personalitatea lui George Enescu, inclusiv prin prezentarea unor piese semnate de profesorii săi – Gabriel Fauré și Jules Massenet.

La Sala Palatului, va urca pe scenă celebra Orchestră Regală Concertgebouw din Amsterdam, condusă de Alan Gilbert, care propune un program de lucrări semnate de Nielsen, Strauss și Rachmaninov. Prima lucrarea a programului este Uvertura de concert Helios de Carl Nielsen, compusă în anul 1903. Este completată de Burlescă în re minor pentru pian și orchestră TrV 145 de Strauss și de Rapsodia pe o temă de Paganini op. 43 de Serghei Rachmaninov, în interpretarea virtuozului pianist Kirill Gerstein. Concertul se încheie cu Simfonia nr. 5 op. 50 de Carl Nielsen.

În pauza concertului, actrița Rodica Mandache va lansa „O carte frumoasă despre un om frumos. Ovidiu Iuliu Moldovan”, publicată în luna august 2021 la Editura Oscar Print.

La Sala Radio, prezență inedită şi efervescentă va fi acordeonista letonă Ksenija Sidorova care va interpreta lucrarea compozitorului rus Efrem Podgaits în cadrul concertului Orchestrei de Cameră Dogma.

De la 10.30, la sala Auditorium, a avut loc concertul Orchestrei Controcorrente alături de ANDREAS STAIER, la clavecin, cu un program complex de lucrări de Johann Sebastian Bach.

AGENDA ZILEI

SERIA ENESCU ȘI CONTEMPORANII

ORA ÎNCEPERII: 10.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 10.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM a MNAR

ORCHESTRA CONTROCORRENTE

ANDREAS STAIER clavecin

Wilhelm Friedemann Bach Sinfonia în re major Fk. 64

Johann Sebastian Bach Concertul nr. 4 în la major pentru clavecin BWV 1055

ANDREAS STAIER clavecin

Johann Sebastian Bach Preludiul și Fuga în mi major BWV 878

Johann Sebastian Bach Concertul brandenburgic nr. 4 în sol major BWV 1049

ALFIA BAKIEVA vioară

EMILIANO RODOLFI, ALESSANDRO NAASELLO flauto dolce

Carl Philipp Emanuel Bach Concertul în fa major pentru două clavecine Wq. 46

ANDREAS STAIER, LUCA QUINTAVALLE clavecine

Johann Sebastian Bach Concertul brandenburgic nr. 5 în re major BWV 1050

LUCA QUINTAVALLE clavecin

EMILIANO RODOLFI flauto traverso

ALFIA BAKIEVA vioară

Program:

Johann Christian Bach Sinfonia în sol minor op. 6 nr. 6

Instrumentiști:

ALFIA BAKIEVA, MARIA GROKHOTOVA, HERIBERTO DELGADO vioara I

MAURO MASSA, BEATRICE SCALDINI vioara a II-a

ANDREA VASSALLE violă

CATHERINE JONES violoncel

DAVIDE NAVA contrabas

LUCA QUINTAVALLE clavecin

EMILIANO RODOLFI oboi I, flauto dolce I, flauto traverso solo și flaut II

ROBERTO DE FRANCESCHI oboi II și flaut I

ALESSANDRO NASELLO fagot și flauto dolce II

ALESSANDRO DENABIAN, LUCA MEDIOLI corn

SERIA MUZICA SECOLULUI XXI

ORA ÎNCEPERII: 13.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 13.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Radio

ORCHESTRA DE CAMERĂ DOGMA

MIKHAIL GUREWITSCH concertmaestru și director artistic

Program:

Cornel Țăranu Secvențe pentru orchestră de coarde

Efrem Podgaits Viva Voce – Concertul nr. 2 pentru bayan

KSENIJA SIDOROVA acordeon

Gavin Bryars In Nomine (după Purcell)

Mikhail Gurewitsch Seven Rhymes for Glory

Michael Nyman When Ingrid met Capa

Mikhail Gurewitsch a fondat Orchestra de Cameră Dogma în 2004, în timp ce era vioara întâi a Orchestrei de Cameră Baden-Württemberg „I Sedici”. Muzicieni tineri, cu succes internațional, se reunesc sub îndrumarea lui Mikhail Gurewitsch pentru a combina noi interpretări ale muzicii clasice cu aranjamente de concert moderne. Prezentarea lor nu are o estetică încântătoare, galopantă, cu haine frumoase și costume dichisite, care oferă adesea o imagine falsă a muzicii clasice. Dogma se străduiește să creeze noi modalități de repetiție și interpretare, la fel cum au făcut toți muzicienii din diferite perioade ale istoriei muzicale. Ei dezvăluie conținutul intelectual și emoțional al muzicii dintr-un punct de vedere modern și îl transmit publicului ca un proces captivant – acesta este stilul unic al orchestrei. Numele orchestrei derivă din acest mod de gândire. Provine din manifestul „Dogma 95”, care a fost publicat de un grup de regizori internaționali de film conduși de Lars von Trier în 1995. Manifestul lor a fost un protest împotriva naturii tot mai nerealiste a cinematografiei, dominată de efect și sofisticare tehnică, și a luptat împotriva previzibilității sale dramatice.

Născut în 1975, Mikhail Gurewitsch a primit primele lecții de vioară la Școala de Muzică a Conservatorului Rimsky-Korsakov din Sankt Petersburg și a studiat acolo după absolvirea liceului. După finalizarea examenelor de absolvire, a urmat Universitatea de Muzică Detmold, unde și-a completat studiile. El și-a susținut recitalul de absolvire în cadrul sesiunii de masterclass condusă de Thomas Christian. De la o vârstă fragedă, Mikhail Gurewitsch a oferit spectacole ca invitat la diverse festivaluri europene, inclusiv la Festivalul Telemann din Eisenach, festivalul „Praga Tânără” și „Întâlnirile muzicale” din Köln. Au urmat numeroase spectacole solo și de cameră pentru artist, care l-au dus în cele mai prestigioase săli de concert europene (inclusiv Filarmonica din Sankt Petersburg, Gewandhaus din Leipzig, Filarmonica din Köln, Opera din Frankfurt, Tonhalle din Zurich și Schloss Elmau). În 2004, Mikhail Gurewitsch a fondat Orchestra de Cameră Dogma. În următorii ani, metoda modernă a orchestrei de a face muzică și designul inovator al concertelor au ajutat-o să devină una dintre cele mai renumite tinere ansambluri de cameră europene. Dogma a primit prestigiosul premiu Echo Klassik în 2014, deja pentru a doua oară.

Apreciată ca fiind „revelatoare” (New York Times), având „o virtuozitate uluitoare” (The Observer), Ksenija Sidorova este ambasadorul principal al acordeonului clasic. Fiind atât o interpretă unică, cât și carismatică, Ksenija este pasionată de prezentarea vastelor capacități ale instrumentului său. Repertoriul ei se întinde de la Bach la Piazzolla, de la Efrem Podgaits și Václav Troian, la Erkki-Sven Tüür și George Bizet, precum și noi concerte de acordeon compuse special pentru ea, plus o multitudine de proiecte de cameră. În sezonul 2020/21, Ksenija va cânta alături de – printre altele – Filarmonică Germană de Cameră din Bremen (Paavo Järvi), Orchestra Națională a Belgiei (Aziz Shokhakimov), în turneu în Franța cu Orchestre National d’Ile de France (Mihhail Gerts) și într-un turneu european cu Orchestra de Cameră din Munchen și MILOŠ în celebrarea centenarului lui Piazzolla. Ea își va continua colaborarea cu colegii artiști, plecând în turneu cu Avi Avital unde va concerta inclusiv la Wigmore Hall și la Festivalul Bodensee; și cu Camille Thomas cântând în KKL, Lucerna. Ksenija va susține, de asemenea, un turneu de recital solo la Carnegie Hall, Princeton și Biblioteca Congresului din Washington.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

PROIECTUL ENESCU

NICOLAS DAUTRICOURT vioară și concepție artistic

VALENTIN ȘERBAN vioară

RĂZVAN POPOVICI violă

VALENTIN RĂDUȚIU violoncel

THE CAPRICCIO QUARTET

Program:

Enescu Aubade pentru trio de coarde

Massenet Méditation de Thaïs (aranjament pentru vioară și instrumente cu coarde: N. Dautricourt)

Bartók Selecție din cele 44 de duouri pentru două viori

Ysaÿe Sonata pentru vioară solo nr. 3 op. 27, Ballade, dedicată lui George Enescu

George-Ioan Păiș Amintire deformată, premieră mondială (câștigător al Premiului de Compoziție oferit de Institutul Francez din România și de Château Pape-Clément)

Fauré Élégie în do minor op. 24 (aranjament pentru violoncel și instrumente cu coarde: N. Dautricourt)

Ravel Pavana pentru o infantă defunctă (aranjament pentru instrumente cu coarde: N. Dautricourt)

Enescu Octetul pentru coarde op. 7

Votat „ADAMI Classical Discovery of the Year” la Midem din Cannes, distins cu Premiul Sacem – George Enescu, artist invitat la cea de-a 23-a ediție a Victoires de la Musique din Toulouse și membru al Societății de Muzică de Cameră din Lincoln Center din New York, Nicolas Dautricourt este unul dintre cei mai strălucitori și captivanți violoniști francezi din generația sa. Premiat în numeroase concursuri internaționale de vioară, precum Wieniawski, Lipizer și Belgrad, Nicolas a studiat cu Philip Hirschhorn, Miriam Fried și Jean-Jacques Kantorow și începând cu 2021 predă la Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles. Director artistic al «Fêtes Musicales de Corbigny», Nicolas Dautricourt cântă la o vioară magnifică de Antonio Stradivari, „Château Pape-Clément” (Cremona 1713), împrumutată de Bernard Magrez, iar în ianuarie 2021, a primit de la Ministerul Culturii francez titlul de Chevalier des Arts et des Lettres.

Valentin Șerban este câștigătorul marelui premiu al secțiunii de vioară la Concursul Internațional George Enescu (ediția 2020/21), după o finală care a ridicat publicul în picioare și în care a interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Sibelius, la Ateneul Român. Valentin Șerban, în vârstă de 31 de ani, a obținut diploma de licență la Universitatea Transilvania din Brașov și a urmat cursuri de master la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, sub îndrumarea Silviei Marcovici. A concertat în România, Franța, Germania, Austria și Italia. Este membru al Orchestrei Les Dissonances din Paris din 2018 și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret.

Răzvan Popovici s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem, Christoph Wyneken şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Theatre-des-Champs-Elysée din Paris alaturi de Orchestra de Camera din Köln, Orchestra de Camera din Kobe, Orchestra Nationala Radio si Filarmonica George Enescu din Bucuresti, Filarmonicile din Brasov, Timisoara, Cluj, Iasi si Sibiu, Chaarts Chamber Artists din Zürich, Camerata Regală sau Kamerata Kronstadt. Este în același timp iniţiator şi director executiv al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo din Bucureşti pe care l-a transformat intr-o platforma culturala europeana de mare succes. Aceasta include Festivalul SoNoRo (16 ani), proiectul educativ SoNoRo Interferenţe (15 ani), SoNoRo Arezzo (11 ani), SoNoRo Conac (9 ani) si SoNoRo Musikland (3 ani).

Apreciat de Süddeutsche Zeitung pentru „tonul masculin caracteristic, pasionat și interesant” și considerat „unul dintre cei mai talentați violonceliști ai zilelor noastre” (Süddeutsche Zeitung), violoncelistul Valentin Răduțiu s-a născut la München și a primit primele sale lecții de violoncel de la tatăl său, la vârsta de șase ani. Ulterior a studiat la Salzburg, Viena și Berlin cu Clemens Hagen, Heinrich Schiff și David Geringas. Un violoncelist important al generației sale, Valentin Răduțiu a debutat recent cu Deutsche Kammerphilharmonie și Concertul pentru violoncel de Schumann la „Glocke” Bremen, Concertul nr 1 al lui Shostakovitch cu Filarmonica Cehă la Festivalul Enescu 2017 din București, Concertul de violoncel al lui Laló cu Opera de Marseille și dirijorul Lawrence Foster, precum și cu Orchestra Simfonică din Ierusalim și Chen Zimbalista.

Fondat în 2012, Cvartetul Capriccio a fost premiat în anul următor la prestigiosul Concurs Internațional de Cvartete din Bordeaux și a câștigat Premiul I la Concursul Internațional de Muzică de Cameră Illzach.

Cvartetul este compus din violoniștii Cécile Agator și Fermin Ciriaco, ambii soliști la Orchestra Filarmonică a Radiodifuziunii Franceze, violista Flore-Anne Brosseau și violoncelistul Samuel Etienne, membri ai Orchestrei din Paris și Ansamblului Les Dissonances. Aceștia au fost invitați să cânte la Filarmonica din Paris, Radio France, Cité de la Musique din Paris și au fost invitați în mod regulat la numeroase festivaluri (Quatuor à cordes du Luberon, Flaneries de Reims, Heures musicales du Haut-Anjou, Festival BWD12, Fêtes Musicales de Corbigny, Concerts de midi à Rennes). Au cântat cu Nicolas Dautricourt, Gérard Caussé, Karine Deshayes, Miguel Da Silva, Yan Levionnois.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA REGALĂ CONCERTGEBOUW DIN AMSTERDAM

ALAN GILBERT dirijor

KIRILL GERSTEIN pian

Program:

Nielsen Uvertura Helios

Strauss Burlesca în re minor pentru pian și orchestră TrV 145

Rahmaninov Rapsodia pe o temă de Paganini op. 43

Nielsen Simfonia nr. 5 op. 50

Stabilită în Amsterdam, Concertgebouworkest a fost fondată în anul 1888 și a primit titlul oficial de ,,Royal” cu ocazia celebrării Centenarului în 1988. Regina Máxima este patroneasa orchestrei. Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam este una dintre cele mai bune orchestre din lume. Este recunoscută și extrem de apreciată pentru interpretările spectaculoase ale compozițiilor lui Mahler și Bruckner. De asemenea, suștine numeroase concerte tradiționale apreciate și respectate, precum interpreatrea Pasiunilor în Ajunul Crăciunului în fiecare an. Orchestra a colaborat de-a lungul anilor cu cei mai mari dirijori și soliști. Compozitorii Richard Strauss, Gustav Mahler și Igor Stravinski au dirijat orchestra Concertgebouw în numeroase ocazii. Până la ora actuală, orchestra continuă colaborări de termen lung cu compozitori contemporani de renume.

Alan Gilbert și-a început mandatul ca noul Dirijor Principal al Orchestrei NDR Elbphilharmonie din Hamburg în septembrie 2019. Dirijor câștigător al premiului Grammy, a fost Dirijor Principal Invitat al aceluiași ansamblu timp de un deceniu, orchestra fiind cunoscută în trecut sub numele de Orchestra Simfonică NDR din Hamburg; de atunci a adoptat numele Elbphilharmonie, noua sa casă deja iconică. Noua poziție a lui Gilbert urmează după perioada de opt ani în care a realizat adevărate transformări ca Director Muzical al Filarmonicii din New York, unde a fost primul newyorkez nativ care a ocupat postul, lăsând „un semn de neșters în istoria orchestrei și cea a orașului în sine ”(New Yorker), „construirea unei moșteniri care contează și … ajutând la schimbarea șablonului pentru ceea ce poate fi o orchestră americană ”(New York Times). Gilbert este, de asemenea, dirijor laureat al Filarmonicii Regale din Stockholm, unde a fost Director Muzical timp de opt ani; Dirijor Principal Invitat al Orchestrei Simfonice Metropolitane Tokyo din Japonia; și Director Muzical desemnat al Operei Regale Suedeze, unde așteaptă cu nerăbdare să-și înceapă mandatul în primăvara anului viitor.

Moștenirea oferită de pianistul Kirill Gerstein combină tradițiile Europei Centrale, ale Rusiei și ale S.U.A. de a compune muzică dintr-o curiozitate fără limite. Aceste calități și relații pe care le-a creat cu orchestre, dirijori, instrumentaliști, muzicieni și compozitori l-au condus la explorarea unui spectru larg al repertoriului, de la muzică antică, până la muzică modernă și contemporană. De la Bach la Adès, stilul lui Gerstein se distinge prin claritatea expresiei, prin discernerea inteligenței și a virtuozității și prin prezența energică și creativă, care îl plasează în topul profesioniștilor din domeniul său. Născut în fosta Uniune Sovietică, Gerstein este un cetățean american stabilit la Berlin. Cariera sa a devenit internațională odată cu performanțe de excepție la cele mai importante săli de concert din lume, de la concertele cu Orchestrele din Chicago și Boston, cu Leipzig Gewandhaus, Royal Concertgebouw, Filarmonicile din Viena și Berlin, Orchestra Simfonică din Londra și cu Orchestra Simfonică Bavareză, până la recitale în Londra, Berlin, Viena, Paris și New York. Un militant consecvent al importanței rolului pedagogiei, Kirill Gerstein predă în prezent la Academia Kronberg și este profesor de pian la Berlin’s Hanns Eisler Hochschule. SERIA FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Păulești

TRIO PETRE

LUMINITZA PETRE vioară

ADRIAN VASILE violă

HORATIU LUDUȘAN violoncel

Program:

Enescu Aubade în do major

Constantinescu Două studii în stil bizantin pentru violină, violă și violoncel

Schubert Trio pentru coarde în si bemol major D. 471

Beethoven Trio pentru coarde în mi bemol major op. 3

Personalitate muzicală complexă, Luminitza Petre a atras atenţia presei de specialitate încă de la primele apariţii pe scena muzicală a lumii. Este violonistă, dirijoare, membră în diferite formaţii de muzică de cameră, fondatoare şi manager al diferitelor ansambluri şi festivaluri muzicale. Încă din timpul studenţiei, Luminitza Petre a desfăşurat o bogată activitate solistică cu toate Orchestrele Filarmonice din România, cu Orchestra Naţională Radio din Bucureşti. Consolidarea carierei sale a continuat cu apariţiile pe scene de concert de la Stuttgart, Mannheim, Bayreuth, Heidelberg, Nürnberg, Hamburg, Berlin, Milano, Strassburg Madrid, Bilbao, Zaragoza,Viena, Budapesta până la Tokyo, Tokushima sau Vasul de croazieră „M.S. Deutschland” .

BUCUREȘTIUL CREATIV

O Carte frumoasă despre un Om frumos

Actrița Rodica Mandache va lansa în cadrul Festivalului George Enescu, la Sala Palatului, pe 25 septembrie, în pauza concertului Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam, „O carte frumoasă despre un om frumos. Ovidiu Iuliu Moldovan”, publicată în luna august 2021 la Editura Oscar Print, cu sprijinul JTI. Cartea va fi prezentată la standul Cărturești de către Ludmila Patlanjoglu, teatrolog și critic de teatru, profesor universitar doctor la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică. La evenimentul de lansare va fi prezentă autoarea, precum și Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

În prefața volumului, artista scrie „Și eu și Ovidiu mulțumim tuturor celor care, cu voie sau fără voie, ne-au ajutat să dăm viață acestei cărți cu scrieri, cronici și fotografii. Suntem împreună!”. Cartea – album cuprinde, pe lângă scrisul inedit al autoarei, cronici, amintiri, interviuri și texte de George Banu, Petre Țuțea, Radu Stanca, Andrei Șerban, Dan Pița, Liviu Ciulei și mulți alții, dar și fragmente din recenzii și fotografii din colecții private sau publice.

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.