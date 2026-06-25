Weekend Sessions încheie sezonul de vară în curtea Palatului Regal. Fusion Sessions, 27-28 iunie la Muzeul Național de Artă al României

Este prima dată când Weekend Sessions organizează un eveniment în curtea exterioară a MNAR - un spațiu de excepție, în inima orașului, care va găzdui două după-amiezi cu muzică live, tururi ghidate, ateliere pentru copii și tineri, expoziție efemeră de artă contemporană și o selecție de parteneri de socializare. Accesul în curte este posibil începând cu ora 15:30, pe baza biletului de muzeu (32 lei/adult, tarif redus pentru copii), iar muzeul poate fi vizitat până la ora 18:30.

Un final de sezon cu mai multe registre

Fusion Sessions aduce în același loc muzică clasică, jazz, folclor și un performance de șah suprarealist - o formulă care reflectă spiritul Weekend Sessions: loc de întâlnire între patrimoniu și publicul care îl (re)descoperă, fără bariere și fără formalism.

Sâmbătă, 27 iunie, Karpov not Kasparov prezintă Pop Suprarealist (Musical Chess), un performance care combină muzica și jocul de șah într-un mod neașteptat, urmat de o sesiune de jazz semnată de Trio Sorina Rotaru Band. Tot sâmbătă, Asociația Șah în Școală organizează un concurs pentru cei mici și o introducere în joc, cu 8 mese de exercițiu disponibile între 16:00 și 19:00.

Duminică, 28 iunie, Eastern String Quartet - în parteneriat cu UCIMR - aduce muzică clasică pe scena din curte, iar seara se închide cu Raluca Radu & ALAI, într-un concert de folclor crud și copt.

În ambele zile, Delia Popa susține tururi ghidate dedicate Galeriei Orientale din MNAR, la orele 16:00 și 17:00. Rezervările se fac la contact@weekendsessions.ro, cu menționarea zilei preferate.

Artă, ateliere și comunitate

Expoziția efemeră din curte reunește lucrările și intervențiile artistice ale unor ilustratori și artiști locali: Maria-Chira Tudoran (@chira.artwork), Alexandra Matran (@buburuza.cu.ghetute), Octavia Briciag (@octaviabriciag), Roxana Luca (@diedra.ro), Elvira Cotac (@elvireloutre), Valentina Barbieru (@barbieruvalentina), Mădălina Anton (@madalinaioanaant) și Anaid Noimiș (@anaid.noimis). Duminică, 28 iunie, li se alătură și Sara Protopopescu (@deyasty) - un spațiu de explorat între concerte. Asociația Punct și de la Capăt susține în ambele zile ateliere creative pentru copii și tineri, între 16:00 și 20:00. La acestea se adaugă atelierele muzicale MIMA MUZICĂ.

La socializare

Partenerii de picnic pregătesc o selecție de băuturi și gustări pentru după-amiezile de vară: Șpritzoteka (Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, spumant, cocktailuri de vară, bere și ronțăieli), Refresh Van (fresh-uri, cafea, limonadă), Voyage Kombucha, Berero, Gelateria La Giuggiola și Bakery Hive (înghețată la caserole, baghete și quiche).

Programul complet este disponibil pe:

https://www.weekendsessions.ro/program.html



Pe lângă edițiile din calendar, Weekend Sessions include în 2026:

Recomandările săptămânale din muzee - trimise prin newsletterul „Unde ieșim la muzeu?” - https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html;

- https://www.weekendsessions.ro/newsletter.html; Lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România, în luna octombrie - un instrument digital și tipărit, menit să aducă toate muzeele din oraș mai aproape de publicul curios.

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„Weekend Sessions a crescut în jurul convingerii că muzeele sunt pentru oameni. Pentru întâlniri, conversații, descoperiri și timp petrecut împreună. De șase ani construim, alături de muzeele partenere, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri culturale ale orașului: acela de a reveni la muzeu alături de prieteni, familie și oameni curioși. Ne bucurăm să continuăm aceste colaborări și în 2026, cu un nou sezon care aduce muzica, patrimoniul și comunitatea în același loc. Fiecare ediție este o invitație de a redescoperi muzeele ca spații vii, deschise și primitoare, care fac parte firesc din viața orașului” - Silvia Floareș, co-fondatoare Weekend Sessions.



Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă dezvoltată de Asociația Antrepriza Culturală. Cu sprijinul partenerilor săi de lungă durată - UniCredit Bank, Rompetrol, Aqua Carpatica - festivalul continuă să ofere experiențe culturale liniștite și valoroase, gândite pentru un public divers, interesat de artă, educație, joacă, apartenență și relaxare.

Pentru orice întrebări, idei sau solicitări, vă invităm să ne contactați la adresa de email contact@weekendsessions.ro și la numărul de telefon +40 731 232 126.

DESPRE WEEKEND SESSIONS, UN PROIECT ANTREPRIZA CULTURALĂ

Weekend Sessions este o inițiativă culturală independentă, dedicată celebrării spațiilor culturale de referință și încurajării socializării alături de antreprenori și artiști independenți. Înființat în 2021 la Grădina Botanică a Universității din București, programul și-a extins orizonturile în 2023, incluzând muzee importante precum Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București: Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul de Artă Recentă, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Municipiului București: Grădina și Vila Muzeului Nicolae Minovici. Weekend Sessions se dedică oferirii unei experiențe culturale autentice, conectând publicul la bogăția și diversitatea oferite de instituțiile culturale din București și nu numai.

www.weekendsessions.ro

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