Alarma cu repetitie de la ALRO   

Uzina de aluminiu de la Slatina a redus producția din cauza prețurilor mari la energia electrică. Decizia de management - oprirea producției în trei din cele cinci hale - afectează sute de angajați care trec în șomaj tehnic.

Dincolo de impactul social al situației de la ALRO Slatina, prezentat pe larg de televiziunile de știri, cred că este de interes să plasăm deciziei patronatului în contextul economic, în care poziția dominantă în acționariat o are grupul Vimetco, al magnatului rus Machitski, acționari puternici fiind frații Pavăl și Fondul Proprietatea. Grupul rusesc are și alte afaceri în România, fiind implicat în negocierile importului de gaze sau în mari proiecte imobiliare. De asemenea, ALRO are licență de furnizor de energie și a anunțat recent că demarează proiectul unei centrale pe gaz, cu o putere instalată de 470 MW. O mare companie, diversificată ca profil, cu acționari de renume, cu putere de convingere extinsă și peste graniță, în Olanda, China, Rusia, Statele Unite, Sierra Leone, evident că folosește toate pârghiile pentru apărarea intereselor sale. Pentru ALRO, sunt două elemente esențiale de care depinde rentabilitatea: prețul energiei electrice și prețul aluminiului. Energia reprezintă circa 40 la sută din costul de producție al aluminiului, iar explozia prețurilor a urcat rapid și cotația aluminiului pe bursa de metale de la Londra. O tonă de aluminiu avea prețul de 2.050 dolari în ianuarie 2021, sărind la un maxim de aproape 3.200 dolari în octombrie, pe fondul închiderii unor uzine din China. În Europa, capacitatea de producție este de 4,5 milioane tone anual, experții anticipând că prețurile mari la energie vor conduce la închiderea temporară a unor capacități. Ceea ce se întâmplă la Slatina a fost decis și la mari producători - Dunkerque Aluminium, cea mai mare uzină din Europa, dar și la Alcoa din Spania. Capacitatea anuală de la Slatina - 265 mii tone de aluminiu, reprezintă circa 5 la sută din producția europeană, iar pentru România, uzina este considerată mereu a avea un statut privilegiat. Într-un scandal neelucidat din mandatul lui Băsescu, Udrea îl capacita pe Stolojan să-i primească pe rușii de la ALRO care nu veneau cu mâna goală. Acum zece ani, Machitski dialoga direct cu premierul Ponta și cu ministrul de finanțe Chițoiu, pentru a obține un contract avantajos de la Hidroelectrica. După un deceniu, ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunță că se caută o soluție legală pentru ca ALRO să poată contracta energie electrică direct de la furnizori. Nu este clar de ce managementul ALRO nu s-a blindat din timp cu contracte pe termen lung de pe piața de energie și se raportează acum, în perioadă de criză, doar la prețurile spot. Informații credem că avea suficiente despre prognozele din piața de energie. În consiliul de administrație de la ALRO îi găsim pe Pavel, fiul lui Vitaly Matchiski; pe Maricel Burduja, tatăl politicianului liberal Sebastian Burduja, secretar de stat la finanțe până de curând; pe Oana Truță, trimisă mulți ani de Fondul Proprietatea în supravegherea Companiei Hidroelectrica. În ultimii doi ani, ALRO a primit 396 milioane lei ajutoare de stat, după cum spunea Virgil Popescu, ministrul care are și nobila misiune de a găsi iar soluții pentru a ajuta pe cel mai mare consumator de energie din România. Care vor fi ele și cum se va opri alarma cu repetiție de la Slatina? Miza este foarte politică...