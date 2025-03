„De ce” - întrebarea care te ajută să înțelegi ce-ți dorești cu adevărat

„Dacă îți este greu să-ți dai seama ce îți dorești și de ce - care este motivul emoțional din spatele obiectivului tău -cele șapte straturi ale întrebării «De ce?» te-ar putea ajuta să îți înțelegi mai bine scopul. Începe cu primul obiectiv de pe listă și întreabă-te: «De ce?» Scrie un răspuns și apoi aprofundează din nou cu întrebarea «De ce?». Fă asta de șapte ori și vezi unde ajungi. Sunt șanse mari să privești acel obiectiv într-o lumină cu totul nouă. Odată ce realizezi scopul, vei începe să te simți atras spre viitor - vei fi hotărât să atingi acel obiectiv și nu va mai fi nevoie să te preocupi de motivație.”, apreciază Rob Dial în lucrarea Nivelul următor (Lifestyle, 2025).

Diferența dintre motivație și hotărâre

Care este diferența dintre motivație și hotărâre? „Dacă motivația este scânteia care aprinde focul de tabără, hotărârea este acel buștean mare și uscat care arde toată noaptea. Oamenii cred că motivația este secretul pentru a trece la acțiune. Primesc zeci de mesaje pe zi de la oameni care mă întreabă cum pot deveni mai motivați, dar nu realizează că pun o întrebare greșită. Reține că motivația este importantă și te va ajuta să începi să acționezi, dar hotărârea și consecvența sunt cele care îți permit să continui să acționezi și să nu renunți până când nu îți atingi obiectivul. Este o diferență între un om motivat și unul hotărât. O poți vedea în ochii omului, o poți auzi în vocea lui și o poți simți prin limbajul corpului. Este acel sentiment că nu va fi împiedicat de nimic în încercarea lui de a face ceea ce încearcă să facă. Este ca în filmele în care o mamă își caută copilul dispărut. Aceasta este hotărârea. Ea nu are nevoie de motivație pentru a urmări acel scop. Nu trebuie să se forțeze să o facă. Este dedicată cu fiecare fibră a ființei sale și face tot ce poate pentru a reuși.”

Motivul real din spatele aparenței

Un alt exemplu, concludent: „Când am vorbit cu unul dintre amici mei despre obiectivele sale, mi-a spus că vrea să câștige mai mulți bani. Asta suna grozav, dar era un obiectiv vag, așa că am încercat să cercetez mai adânc. «De ce vrei să câștigi mai mulți bani?», l-am întrebat. «Pentru că vreau să scap de datorii și să am o stabilitate financiară». «Asta e minunat, dar de ce?». «Pentru că vreau să-mi întrețin familia». Iarăși, minunat, dar de ce? Și am ținut-o tot așa, ajungând la niveluri din ce în ce mai profunde. Ce a început ca un obiectiv vag de a vrea să câștige mai mulți bani s-a transformat până la urmă în faptul că avea nevoie să câștige mai mulți bani pentru că trecea printr-o luptă pentru custodie cu fosta soție.”

O viață mai bună

Și? „Nu câștiga suficienți bani, așa că cei doi copii ai săi locuiau cu fosta soție într-o zonă rău famată a orașului. Am reușit să descoperim această frică inconștientă că ei vor crește dezavantajați, vor fi grav afectați de mediul negativ și, eventual, vor fi chiar în pericol fizic. El dorea să-și scoată copiii de acolo și să le ofere șansa de a-și îmbunătăți viața. Pentru ca asta să se întâmple, avea nevoie să câștige mai mulți bani pentru a-și putea permite să plătească un avans pentru o casă și să recâștige custodia. Chiar dacă cele mai mari frici ale sale nu s-au adeverit, știa că va fi în măsură să le ofere copiilor săi o șansă mai bună de reușită. Îndeplinirea acestui obiectiv putea schimba complet traiectoria vieții copiilor săi. Asta l-a făcut să muncească mai mult pentru că o făcea pentru copiii săi. Acest nivel profund al întrebării «De ce?» a fost o forță motrice mult mai puternică în spatele acțiunii decât simpla dorință de a câștiga mai mulți bani. Nu era vorba de bani; era vorba de a oferi o viață mai bună copiilor săi.”

