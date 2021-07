Avem echipa campioana internationala in robotica, nu doar roborti politicianisti

În aceste zile în care nici că mai știm de ce să ne temem mai tare, de potopul care a răvășit și amenință să mai devasteze numeroase localități ale țării sau de valul 4 al pandemiei care ar sta să ne lovească foarte curând, iată că, de peste mări și țări, ne vine o veste care ne umple sufletele de bucurie și de încredere! La Campionatul Internațional de la Chicago, echipa de robotică a României AutoVortex a obținut cel mai mare punctaj și s-a clasat pe locul 1. Fiind pentru prima oară, după 1989, când o echipă din altă țară câștigă primul loc la o asemenea competiție organizată pe pământ american. Admirabilă performanță a școlii românești care vine după ce elevii români au cucerit locul 1 la Campionatul Internațional de Robotică al Rusiei și, de asemenea, locul 1 la Campionatul de Robotică Asia Pacific.

Valoarea și semnificația acestei victorii este certificată și de faptul că din echipa României fac parte atât elevi din școli din București care au o prestigioasă experiență în materie, cât și elevi din școli din Iași, din Găiești și din Voluntari,așa încât putem vorbi, la nivel național, de un veritabil spirit de emulație și de deschidere spre domenii de vârf ale științelor și tehnologiilor viitorului. De aceea, se cuvine să le adresăm cele mai calde felicitări și urări de mult succes în continuare tuturor celor care au reprezentat, cu cinste și cu pricepere, școala românească de robotică și, deopotrivă, asistentului universitar Panea Ionuț Valentin,coordonatorul echipei și studentului emerit Ion Rareș Ștefan, cel care a asigurat mentoratul ei.

Din păcate, o asemenea strălucită performanță nu a fost salutată, așa după cum s-ar fi cuvenit, de către pseudo-președintele Klaus Iohannis.În schimb, premierul Cîțu a transmis un mesaj în care îi felicită pe câștigători și le spune că sunt o mândrie pentru școala românească de robotică și un model pentru tinerele generații. Neobservată a trecut această performanță și pentru o anumită parte a presei, despre ea putând să aflăm mai multe pe canalele mediei alternative. Nimic de mirare dacă ne gândim că acești elevi nu s-au încăierat cu faimosul Fulgy de la Clejani și nici nu sunt protagoniștii unor scandaluri amoroase sau financiare cu veleități mondene. După cum nu avem știință ca măcar unul sau doi dintre câștigătorii olimpiadei de la Chicago să își fi declarat susținerea pentru unul dintre competitorii în bătălia pentru funcția de șef suprem al PNL.

Desigur, nu putem spune că,de acum, este timpul pierdut. Dimpotrivă, m-aș bucura foarte mult dacă, în zilele următoare, un post de radio sau de televiziune, o gazetă în format print sau online, i-ar avea ca invitați pe acești minunații tineri și pe mentorii lor. Prilej cu care, sunt convins, că am putea să aflăm multe lucruri interesante despre ce înseamnă spiritul de echipă, despre efortul,dăruirea, lupta cu inerția pe care le impune victoria într-o asemenea competiție.

Subiecte care,bineînțeles, nu au absolut nimic în comun cu grila de priorități aparatului de propagandă al roboților politicianiști. Sau, poate, tocmai faptul că avem campioni mondiali în domeniul roboticii - tineri care gândesc cu mintea lor și au curajul să se înscrie în asemenea competiții- și nu numai niște roboți politicianiști, de diverse meserii și vârste, ar fi cauza pentru care știrea nu este pe placul celor care încă mai vor ca să ne băgăm în cap că școala românească produce tâmpiți?!

Mai presus de toate aceste observații, consider că este de menționat, în mod deosebit, faptul că admirabila performanță a fost realizată la scurtă vreme după ce pseudo-președintele Klaus Iohannis a lansat cu mare tam-tam proiectul ,,România Educată’’. Motiv în plus pentru ca,în primul rând, chiriașul de la Palatul Cotroceni să îi fi felicitat pe acești admirabili elevi care ne-au oferit un adevărat exemplu de succes internațional al școlii românești într-un domeniu de vârf al științei și praxisului lumii de azi și de mâine. Că pseduo-președintele Klaus Iohannis, el însuși profesor ca meserie de bază, nu a făcut-o, asta nici că ar fi de mirare; de mirare ar fi fost să o facă. Așa că ,,ghinion’’, vorba clasicilor.

Ghinion pentru cine anume? Invitați-i pe campionii de la Chicago să întrebe robotul și,cu siguranță, veți avea răspunsul!