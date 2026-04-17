Romanul e mai puțin o poveste și mai mult o radiografie a incompetenței universale, trecută prin toate straturile vieții sociale și intelectuale.

Bouvard și Pécuchet sunt doi copişti parizieni, adică funcționari de duzină, obișnuiți să transcrie fără să gândească. Când moștenesc o avere, decid să se retragă la țară și să trăiască visul cunoașterii. În realitate, devin caricaturi ale autodidactului, acei veșnici elevi care schimbă domeniile cu o frenezie stupidă: agricultură, chimie, filosofie, pedagogie, religie, politică. Rezultatul e mereu același: eșec spectaculos, ridicol, previzibil.

Flaubert râde, dar nu râde doar de cei doi. Râde de toată ideea progresului prin lectură superficială, de mania sistemelor, de credința că orice om poate deveni expert doar cu o carte și puțin zel. De fapt, Bouvard și Pécuchet e un roman al imposturii intelectuale – iar astăzi se citește mai actual ca niciodată.

Dacă în secolul XIX cei doi papagali culturali se umpleau de penibil încercând să imite manualele timpului, în secolul XXI avem aceeași scenă în variantă digitală. E suficient să înlocuiești enciclopediile lor prăfuite cu Google și YouTube. Rezultatul e același: oameni care cred că pot deveni medici după ce citesc trei bloguri, economiști după ce urmăresc un podcast, politologi după ce distribuie un meme. În realitate, totul se reduce la o paradă a ignoranței organizate, pe care Flaubert o anticipa cu un sarcasm nemilos.

Ceea ce fascinează e lipsa totală de memorie a celor doi. Nu învață nimic din greșeli. Eșecul nu duce la reflecție, ci la reluarea aceleiași iluzii pe alt teren. Sunt niște perpetuum mobile ale prostiei. Când le dă cu virgulă la agricultură, se refugiază în chimie. Când nu pricep chimia, sar la istorie. Când se prăbușesc și acolo, încearcă filosofia. Niciodată nu se opresc, niciodată nu recunosc limitele. Exact ca societățile moderne, care trec din criză în criză fără să înțeleagă nimic.

Flaubert a vrut inițial să scrie un Dicționar al ideilor primite de-a gata, un inventar al clișeelor și stupidităților intelectuale. Până la urmă, acest roman e echivalentul narativ: o colecție de banalități servite cu morgă științifică. Și, în spatele ironiei, se ascunde o viziune necruțătoare: oamenii nu sunt condamnați să progreseze, ci să repete aceleași prostii, sub forme mereu noi.

Lectura cinică a cărții e simplă: toți suntem un pic Bouvard și un pic Pécuchet. Ne repezim în subiecte pe care nu le stăpânim, ne amăgim că știm, ne lăsăm seduși de certitudini ieftine. Iar când realitatea ne dă peste nas, nu renunțăm, ci schimbăm decorul. Prostia e adaptabilă, rezistentă, invincibilă.

Dincolo de mizantropia evidentă, romanul e o farsă despre eterna iluzie a cunoașterii democratizate. Exact acel vis seducător care hrănește rețelele sociale de azi: că oricine poate înțelege orice. Flaubert ar fi jubilat pe Twitter sau pe TikTok – acea agora digitală unde milioane de Bouvard și Pécuchet, după ce au citit două cărți: Abecedarul și Marea conspirație masonică – își dau cu părerea despre geopolitică și finanțe.

Cei doi funcționari pensionați nu sunt personaje de roman, ci specii biologice. Sunt nemuritori și universali. În fiecare epocă îi găsești, cu alte costume, dar cu aceeași amprentă a amatorului care crede că a descoperit adevărul.

Și aici stă geniul cinic al lui Flaubert: romanul nu e o comedie despre doi proști, ci o tragedie a cunoașterii ratate. Ridicolul e doar masca disperării. Pentru că în spatele zâmbetului amar se ascunde întrebarea: dacă tot eșuăm, atunci ce rost are cunoașterea?

Finalul e simbolic: după ce au încercat tot și au dat greș în tot, Bouvard și Pécuchet se reîntorc la meseria lor inițială – copiatul. Cercul se închide. Nicio evoluție, nicio înțelepciune. Doar reproducerea mecanică a formelor, fără conținut. Un destin care, privit cinic, seamănă al naibii de bine cu cel al omenirii.