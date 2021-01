Cine comite, cu adevărat, un abuz psiho-emoţional?

Aseară, la emisiunea „Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea, s-a petrecut ceva care, după părerea mea, nu intră în uzanțele emisiunii și nici ale canalului Antena 3. Mă refer la discuția tensionată pe care moderatorul a avut-o cu avocata Diana Șoșoacă, personalitate marcantă a partidului AUR. Nu a fost, însă, nici pe departe vorba despre o controversă de ide, una pe chestiuni de doctrină politică sau pe alte subiecte aflate pe agenda actualității, ci pur și simplu despre o situație care s-a creat în studio după ce Mihai Gâdea i-a atras atenția doamnei avocat să îi lase și pe ceilalți invitați să își susțină opiniile. Invitație exprimată în termeni civilizați, care a venit după ce doamna avocat și lider al AUR i-a întrerupt în mai multe rânduri pe cei care, în mod normal, ar fi trebuit să îi fie parteneri de dialog.

Se pare,însă, că o asemenea solicitare a deranjat-o foarte mult pe Diana Șoșoacă de vreme ce l-a acuzat pe Mihai Gâdea de „abuz psiho-emoțional”. Da, ați citit bine, nici mai mult nici mai puțin decât abuz psiho-emoțional! După care, doamna senator a părăsit platoul, fără a ne oferi motivul sau motivele pentru care a recurs la acest gest categoric. Gest care a lăsat loc întrebării dacă decizia i-a aparținut domniei sale sau moderatorului. Dilemă la care, dacă adăugăm acuzația că nu este prima dată când, la Antena 3, i se pune pumnul în gură, lansată tot de către doamna Diana Șoșoacă, s-ar putea ajunge la ideea că dezbaterile televizate găzduite pe acest canal numai dezbateri nu sunt! Zic „s-ar putea” pentru că, dacă este să ne ghidăm după cotele de audiență ale emisiunii moderate de Mihai Gâdea și de către alți colegi ai săi, vom constata că lucrurile stau exact invers. Adică tocmai pentru că emisiunile difuzate pe postul Antena 3 sunt dezbateri în adevăratul sens al termenului și nu simple suite de monologuri paralele, ele sunt urmărite cu interes de un mare număr de telespectatori.

Dar nu pentru a fi un pledant al cauzei lui Mihai Gâdea sau al postului Antena 3 am ales să scriu însemnările de față, ci pentru că incidentul de aseară poate să ne ofere punctul de plecare pentru o discuție aplicată despre modul în care unele personaje cu aspirații de exponenți ai opiniei publice înțeleg să își exercite dreptul la liberă exprimare. Categorie pentru care prestația doamnei senator Diana Șoșoacă este definitorie.

Am în vedere faptul că imaginea publică pe care și-a construit-o și de pe urma căreia a dobândit o incontestabilă notorietate este aceea a unui personaj care nu are nici-o inhibiție și pune întrebări încuietoare unor interlocutori de certă notorietate. Situație care se repetă și în cazul altor personaje din această categorie. Că domniile lor pun întrebări-șoc asta nu ar fi o problemă. Adevărata problemă este că ,de cele mai multe ori,întrebările dovedesc faptul că domniilor lor lipsesc elementare cunoștințe în domeniile în care pozează în omniscienți. Având, se în plus, informații de la sursă, în cazul de față despre Coronavirus și controversa pro sau contra vaccinării -, informații pe care ni le ascund specialiștii și decidenți. Începând cu cei pe care distinsa doamnă sau alți asemenea demascatori au curajul să îi ia la rost în fața camerelor de luat vederi. Dând, astfel, satisfacție unei anumite categorii de public mult prea repede dispusă să achieseze la scenarită și la senzaționalul de larg consum și care își freacă mâinile aprobator: „le-a zis-o!”.

Vreau să fiu foarte bine înțeles, nu reproșez distinsei doamne senator și altor asemenea dezlegători de enigme pe care, de multe ori, tot ei le inventează, că pun întrebări - capcană, ci faptul că, neștiind, efectiv, despre ce discută, se erijează în inițiați, în deținători și dezlegători ai tainelor universului. Folosind, de regulă, un ton ridicat și nelăsându-i pe cei luați la întrebări să spună ceea ce au de spus. Tip de pretins dialog rezumat în zicerea: „tu să taci, când vorbesc eu!”

Că, la o confruntare deschisă cu adevărați specialiști, masca atotștiutorilor cade- așa cum de câteva ori și în direct la televiziune i s-a întâmplat și doamnei senator Diana Șoșoacă-, nici că ne este de mirare. Iar, dacă tot a lansat domnia sa sintagma fulminantă -”abuz psiho-emoțional”-, să îmi fie îngăduit să spun că exact asemenea manieră de a te erija, la televizor sau în spațiul public, în acuzator, fără să ai nici pregătirea și nici informații corecte în domeniu, este de natură să alimenteze neîncredere și debusolare printre oameni de bună credință. Oameni asupra cărora, în acest fel, se exercită în mod repetat și sistematic „abuzul psiho-emoțional” de care neiertătoarea doamnă îl acuza, aseară, pe Mihai Gâdea.

Nu contest, Mihai Gâdea poate fi întrebat de ce a mai invitat-o pe Diana Șoșoacă în studioul Antenei 3 atâta vreme cât știa, din precedente ocazii, cum se comportă dânsa într-o dezbatere televizată pe subiecte fierbinți? Altfel zis, ce-a căutat, asta a găsit, Mihai Gâdea! Iertat să fiu,dar nu împărtășesc opinia, din două motive. Unu la mână, pentru că, dacă ar fi procedat așa, ar fi dat prilej unora sau altora să incrimineze cenzura de la Antena 3, unde nu i se permite să își spună cuvântul unei persoane atât de bătăioase și de neiertătoare. Doi la mână, invitând-o pe doamna senator și lăsându-i timp să se manifeste după cum a crezut de cuviință, Mihai Gâdea a reușit, sunt convins, să îi facă pe mulți telespectatori să realizeze mai bine care este diferența dintre persoane cu un asemenea comportament agresiv, cărora le este imposibil să poarte un dialog civilizat și oameni care se bat, cu argumente susținute în demonstrații convingătoare, pentru ideile și pentru convingerile lor.

Acesta fiind, cred, și unul dintre câștigurile ediției de aseară a emisiunii „Sinteza zilei”.