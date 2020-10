De ce nu permit băncile portarea conturilor dacă nu se pot ocupa de clienţi?

O bancă mare, căreia nu vreau să-i pronunţ numele, fiindcă nu doresc să-i aduc prejudicii de imagine, va permite accesul clienţilor în sucursalele sale doar în baza unei programări telefonice pentru a combate răspândirea coronavirusului.

Banca nu se sfieşte să precizeze că această abordare urmăreşte creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru clienţi prin încurajarea platformei digitale. Cu alte cuvinte, după cum am mai spus şi cu o altă ocazie, banca face bine cu forţa, aşa cum procedau romanii cu barbarii, ca să nu dau exemple interbelice. Dar, pentru a putea beneficia de serviciile platformei, ai nevoie de un smartphone cu cameră bună sau măcar de un calculator cu o versiune nouă de Windows şi browser. Iar eu ştiam că băncile au nevoie de banii clienţilor, nu de standarde informatice.

În fine, când am văzut demult filmul Seinfeld şi am auzit ideea lui Kramer de a deschide o pizzerie în care să-şi gătească clienţii singuri, am râs de m-am cocoşat. Acum se observă însă că miştourile din trecut devin idei de afaceri. Chiar aşa, sunt foarte curios cum un businessman, care doreşte un credit de câteva milioane de euro, va putea să-l ia prin metoda aceasta cu autoservirea prin internet. Şi cum se vor putea acorda împrumuturi în general printr-o interacţiune limitată cu clientela. Mai ales că dacă doreşti să atragi acele fonduri europene de 80 de miliarde de euro componenta de cofinanţare se poate realiza cu împrumuturi bancare şi oricum e bine ca băncile să urmeze linia europeană, să meargă spre zonele ce sunt deschise de finanţările comunitare pentru a acorda credite consistente cu risc redus.

De asemenea, poate că n-ar strica acum, când băncile cu capital european doresc să-şi perfecţioneze modelul de business în aşa fel încât clienţii să se preocupe mai mult singuri de nevoile lor, ca băncile asiatice, precum Bank of China, să înceapă operaţiuni de retail.

O ultimă idee, venită în cheia digitalizării pe fondul Covid-19, ar fi aceea că aşa cum companiile de telefonie permit portarea numerelor de la o societate la alta şi instituţiile bancare ar trebui să admită portarea conturilor. Şi totul, prin intermediul internetului, printr-un simplu click.