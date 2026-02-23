În spatele vitrinei

De la distanță, România arată ca un imens șantier european luminat de neoane intermitente. Vitrina este strălucitoare: mall-uri pline, reclame la credite „facile”, discursuri politice despre „reziliență”, cifre de consum care încă sfidează manualele de economie și o stabilitate de suprafață, întreținută artificial de perfuziile financiare de la Bruxelles și de la alți creditori externi. Dar, dacă te apropii de sticla lucioasă și privești în penumbra din spatele rafturilor, imaginea se schimbă. Datele semnal ale Institutului Național de Statistică tocmai au spart vitrina: România merge cu pașii grei ai recesiunii tehnice. Dincolo de vitrină, mecanismele care au propulsat România în ultimul deceniu încep să scrâșnească sub greutatea propriilor limite.

Decorul unei economii fragile

Multă vreme ni s-a vândut imaginea unei economii care „refuză criza”. Însă cifrele oficiale sunt un duș rece pentru orice optimist de serviciu. După un 2025 care a gâfâit vizibil, economia a raportat o creștere anuală de un anemic 0,6% – o cifră care, în termeni reali, seamănă mai degrabă cu o stagnare dureroasă. Prăbușirea de 1,9% din ultimul trimestru al anului trecut, față de trimestrul precedent, nu este doar o statistică, ci confirmarea că motorul intern s-a gripat. Am intrat în „recesiune tehnică” – acel scenariu în care două trimestre consecutive de scădere ne arată că vitrina era, de fapt, susținută de proptele șubrede. Consumul, marele nostru pariu, a obosit sub povara prețurilor, iar investițiile, deși trâmbițate, nu au reușit să compenseze căderea producției. Inflația, deși domesticită față de anii negri ai crizei energetice, a lăsat în urmă prețuri care au înghețat entuziasmul cumpărătorilor. Românul din 2026 nu mai cumpără din exuberanță, ci din inerție sau necesitate. Iar când consumul tușește, întreaga construcție bugetară începe să tremure.

Nicăieri contrastul dintre vitrină și realitate nu este mai vizibil ca în sectorul energetic. În lumina reflectoarelor, vorbim despre independență, despre reactoare modulare și miliarde investite în panouri fotovoltaice care sclipesc pe dealurile patriei. În realitate, industria noastră se luptă cu prețuri care o scot, încet, dar sigur, de pe harta competitivității. Energia nu mai este o simplă utilitate; a devenit o armă economică. Fără rețele inteligente care să preia energia verde și fără o strategie de stocare, „revoluția regenerabilă” riscă să rămână doar o altă etichetă frumoasă pe un raft gol. Dacă statul nu înțelege că trebuie să transformăm resursele naturale și mai ales gazele naturale în avantaje competitive pentru marea industrie autohtonă, vom rămâne doar niște spectatori care plătesc bilet la propriul spectacol de resurse.

Acea scădere de aproape 2% din finalul lui 2025 este strigătul de ajutor al unui sector care nu mai poate concura doar prin „mână de lucru ieftină”, într-o țară în care taxele pe muncă rămân printre cele mai mari din regiune. Modelul atelierului de asamblare a expirat. Partenerii noștri tradiționali, în frunte cu Germania, trec prin transformări dureroase, iar reflexul lor de a tăia costurile se simte imediat în fabricile din Ardeal sau din jurul Capitalei. Reinventarea industriei auto, spre exemplu, nu este un slogan, ci o luptă pentru supraviețuirea a zeci de mii de locuri de muncă. Fără automatizare masivă și fără o infuzie de tehnologie „made in Romania”, riscăm să fim debarcați din vagonul european. Productivitatea noastră este încă la coada clasamentului, iar distanța dintre ceea ce promitem în vitrină și ceea ce producem în spate se adâncește periculos.

Nota de plată a statului

Poate cea mai amară realitate din spatele vitrinei este nota de plată a statului. Cu o creștere economică de doar 0,6%, spațiul de manevră bugetară s-a evaporat. Nu mai avem luxul de a „cumpăra” creștere prin deficite uriașe, pentru că dobânzile au devenit o piatră de moară. 2026 nu este anul promisiunilor, ci anul în care disciplina bugetară devine o chestiune de supraviețuire națională. PNRR-ul nu mai este un „bonus”, ci singura ancoră care mai ține vitrina să nu se prăbușească cu totul. Dacă investițiile în infrastructură și digitalizare nu vor fi accelerate chirurgical, recesiunea tehnică riscă să se transforme într-o stagnare cronică, de tip deceniu pierdut. PNRR rămâne ultima noastră șansă de modernizare structurală, dar este o șansă cu termen de expirare.

România anului 2026 nu mai poate fi condusă prin marketing politic. Vitrina „creșterii economice” s-a spart, lăsând la vedere o realitate care cere reforme structurale, nu improvizații de moment. Schimbarea de paradigmă – trecerea de la consumul pe datorie la o economie de producție și eficiență – nu mai este o alegere academică, ci un imperativ vital. Dincolo de vitrină, rămâne întrebarea: avem curajul să recunoaștem că modelul vechi a eșuat? Dacă răspunsul este „da”, atunci 2026 poate fi începutul unei reconstrucții oneste. Dacă nu, vom rămâne să contemplăm cioburile unei economii care a crezut că poate străluci fără să producă.