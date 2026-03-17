Trump cere punerea sub acuzare pentru „trădare” a jurnaliștilor care relatează negativ despre campania din Iran 

Într-o postare de aproximativ 400 de cuvinte, publicată pe platforma sa „Truth Social”, Trump a acuzat presa americană, pe care o numește „Fake News Media”, susținând că ar răspândi informații false, inclusiv imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, furnizate chiar de către Iran.

Trump a afirmat că Iranul ar fi distribuit imagini cu presupuse „bărci kamikaze”, care atacă nave pe mare. Deși a precizat că imaginile par „impresionante”, președintele a susținut că astfel de ambarcațiuni „nu există în realitate”.

Șeful Casei Albe a repetat apoi afirmația potrivit căreia armata iraniană ar fi fost deja înfrântă de către forțele americane și a criticat relatările publicației „The Wall Street Journal”, pe care le-a calificat drept „false”.

Publicația relatase, la sfârșitul săptămânii trecute, despre un atac iranian asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită, în urma căruia cinci avioane americane de realimentare ar fi fost lovite și avariate.

Trump a negat informațiile, susținând că Iranul ar răspândi dezinformări prin imagini generate cu inteligență artificială. Potrivit liderului american, patru dintre aeronave sunt încă în serviciu, iar cea de-a cincea „va reveni în curând în zbor”.

De asemenea, Trump a acuzat Iranul că ar fi colaborat cu „presa de fake news” pentru a distribui o imagine falsă cu portavionul american „USS Abraham Lincoln”, prezentându-l ca fiind în flăcări, pe ocean. El a declarat că nava nu a fost lovită și nici nu a luat foc.

Un videoclip cu această imagine a fost verificat anterior de agenția Agence France-Presse, care a ajuns la concluzia că materialul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Amenințări cu retragerea licențelor TV

În mesajul său, Trump a afirmat că publicațiile care ar fi difuzat astfel de informații „ar trebui puse sub acuzare pentru trădare”.

Conform legislației federale americane, trădarea este una dintre cele mai grave infracțiuni și poate fi pedepsită cu închisoare de minimum cinci ani sau, în anumite cazuri, cu pedeapsa capitală.

În declarații făcute duminică, la bordul avionului prezidențial „Air Force One”, Trump a criticat din nou presa pentru modul în care relatează despre conflict și a afirmat că nu este pregătit să declare încheierea acestuia.

„Sunt decimați, dar cred că le-am provocat pagube serioase.”, a spus el, referindu-se la iranieni. „Dacă ne-am retrage acum, le-ar lua zece ani sau mai mult să se refacă. Dar nu declar încă finalul conflictului.”, a adăugat Trump.

Președintele american a acuzat din nou presa că răspândește informații false, afirmând că unele articole ar fi scrise sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Problema este că, atunci când te uiți la aceste povești false, făcute de voi, scrise și generate de AI, este incredibil!”, a mai spus liderul american.

Analistul media al postului CNN, Brian Stelter, a comentat, imediat, că Trump este „furios” din cauza modului în care presa americană relatează despre conflict.

„Sincer, Trump nu își dorește acest nivel de analiză critică.”, a spus Stelter. „El ar prefera o presă obedientă, de tip propagandistic, în Statele Unite. Dar nu va obține asta!”, a mai afirmat el.

Potrivit analistului, videoclipurile false generate cu ajutorul inteligenței artificiale reprezintă „un fenomen real”, însă acestea au fost identificate de către mai multe instituții media importante, inclusiv de către „The New York Times” și CNN.

„Nu am văzut nicio instituție media americană care să fi căzut în capcana acelor videoclipuri.”, a spus Stelter. „Dimpotrivă, redacțiile serioase le demontează, însă Trump pare confuz de mediul informațional haotic.”, a adăugat el.

De altfel, Trump a reluat acuzațiile în discuția informală cu jurnaliștii la bordul avionului prezidențial „Air Force One”, spunând că unele companii media „publică informații despre care știu că sunt false”, lucru pe care președintele îl consideră „foarte periculos pentru țară”.

În același schimb de replici cu presa, președintele a criticat un reporter de la „ABC News”, pe care l-a acuzat că face parte din „una dintre cele mai corupte organizații media de pe planetă”, refuzând ulterior să mai răspundă întrebărilor adresate de jurnaliștii postului.

De asemenea, Trump a avut un schimb tensionat cu o jurnalistă care l-a întrebat de ce Statele Unite trimit 5.000 de pușcași marini și marinari. „Sunteți o persoană foarte enervantă!”, i-a răspuns președintele, după care a ales să răspundă la întrebarea unui alt reporter.

Trump a fost criticat în trecut pentru tonul folosit față de unele jurnaliste, inclusiv pentru un incident de anul trecut, în care i-ar fi spus unei reportere: „Liniște, purceluș!”

În postarea publicată pe platforma „Truth Social”, Trump l-a lăudat și pe președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, Brendan Carr, care a avertizat că licențele de emisie ale unor televiziuni ar putea fi retrase, dacă acestea nu respectă „interesul public” în modul cum relatează despre conflictul cu Iranul.

„Posturile de televiziune care difuzează farse și distorsionează știrile - așa-numitele «fake news» - au acum șansa să își corecteze direcția înainte de reînnoirea licențelor.”, a declarat Carr.

„Legea este clară. Radiodifuzorii trebuie să opereze în interesul public, iar dacă nu o fac, își pot pierde licențele. Este timpul pentru schimbare!”, a adăugat el.

Trump a spus că este „încântat” de poziția lui Carr față de ceea ce el a numit „organizații de presă corupte și profund nepatriotice”, pe care le-a acuzat că folosesc gratuit frecvențele publice americane pentru a răspândi „minciuni”, inclusiv în emisiunile de divertisment difuzate noaptea.

Furia lui Trump pe presa critică trece astfel la un nou nivel, escaladând de la „fake news”, la acuzații de „trădare”.

Ultimele declarații ale președintelui reflectă astfel exacerbarea conflictului dintre administrația Trump și mass-media americane, într-un moment de tensiune geopolitică majoră, în care controlul informației și lupta pentru credibilitate devin elemente centrale ale confruntării politice interne.



