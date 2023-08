Legea Anastasia, regula care nu admite excepție!

Aflați că v-ați înșelat! De sâmbătă, 26 august 2023, există o excepție de la regulă. Ca să nu spun mari rău, există un periculos precedent, care- Doamne apără și ferește!- ar putea să fie invocat pentru ca și alți asemenea iresponsabili să zburde în libertate.

Nu vă mirați, așa au decis împărțitorii de dreptate din Brăila în cazul femeii de 38 de ani care conducea cu viteză un bolid pe o stradă din localitate, fiind sub influența drogurilor și l-a zdrobit pe trotuarul din fața casei pe Matei, o frumusețe de copil care nu peste mult timp avea să împlinească patru anișori. De reținut că în momentul comiterii accidentului conducătoarea auto ținea în brațe un copil de 5 ani, ceea ce a putut să o facă să nu fie atentă cum conduce mașina, iar pe bancheta din spate a se aflau alți trei copii. Cu toate acestea, după ce polițiștii adus-o pe șoferiță în fața magistraților, nu s-a luat măsura arestării, așa cum prevede legea.

Pe bună dreptate se pune întrebarea dacă Legea Anastasia prevede și excepții? Care este acel alineat din lege în temeiul căruia, după ce s-a petrecut nenorocirea, respectiva persoană a fost lăsată în libertate până când de la IML, unde au fost trimise probele de sânge recoltate, vor veni rezultatele analizelor? Rezultate de care judecătorii spun că au nevoie pentru a stabili dacă respectiva intră sau nu intră sub incidența Legii Anastasia. Numai că, deși nenorocirea s-a petrecut sâmbăta trecută, nici până la această oră în spațiul public nu există informații din care să reiese dacă rezultatele analizelor de sânge au parvenit judecătorilor și dacă persoana respectivă era drogată sau în stare de ebrietate când l-a călcat pe Matei.

Până atunci, să recapitulăm evenimentele și să vedem în ce condiții a fost luată o asemenea măsură pe care tot mulți o contestă în mod categoric. Astfel, dacă aparatul etilotest a indicat rezultatul 0, în schimb, aparatul Drug Test a indicat consumul unei substanțe psihoactive. Cu toate acestea, instanța a tras concluzia că acest singur rezultat nu este suficient pentru ca persoana respectivă să fie reținută. Fiindu-i, însă, deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmând să fie elucidate circumstanțele în care s-a petrecut nefericitul accident.

(Pentru corecta informare a cititorilor, menționez că situația a fost semnalată de către Daniel Lare, reporter Observator, materialul său fiind citat pe pagina D C News. La această situație a făcut referire Bogdan Chireac în discuția cu ministrul Cătălin Predoiu difuzată pe același canal.)

Am putea, așadar, să presupunem că, după cum s-a întâmplat și în alte cazuri, persoana care a provocat omorul conducând mașina sub influența drogului(în alte cazuri și a alcoolului) aparține unei anumite categorii de persoane având relații speciale, așa încât asupra judecătorilor s-au făcut presiuni ca ea să nu fie arestată imediat. Într-o anume accepție a termenilor putem spune că și este vorba despre o familie aparținând unui cerc aparte, de vreme ce soțul are la activ niște ani de pușcărie după ce a comis o crimă, iar soția este recunoscută ca fiind consumatoare de droguri.

Or, din moment ce acești doi soți erau vechi cunoștințe ale polițiștilor și magistraților din Brăila, nu ar fi fost de datoria judecătorilor să se gândească foarte bine la riscurile pe care le implică lăsarea în libertate a unei asemenea persoane? ,,Înseamnă că o să ne fie frică să mergem nu pe stradă, ci pe trotuar’’, așa a comentat situația un vecin al familiei lui Matei. Ar fi fost, dar nu s-au gândit! Sau, mai rău, s-au gândit, dar nu le-a păsat...

Cam atât aș avea de comentat referitor la controversata decizie a magistraților din Brăila. Nu contest, ar fi posibil ca, după ce vor veni-când vor veni?!- rezultatele analizelor de la IML, să se revină asupra deciziei, iar Legea Anastasia să își producă efectele. Asta nu înseamnă că modul în care au procedat în acest caz judecătorii din Brăila poate să fie taxat doar ca ,,Irațional’’, așa cum s-a exprimat domnul ministru Cătălin Predoiu. Și,cu asta, subiectul să fie închis.