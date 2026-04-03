Umbra lui Băsescu bântuie România: de la distrugerea instituțiilor la eșecul unui vis, o radiografie a trădării naționale

Traian Băsescu este, fără îndoială, una dintre aceste figuri, un fost președinte care, în loc să-și vadă liniștit de pensia oferită de națiunea pe care a condus-o, nu se poate abține să iasă periodic în spațiul public, de pe baricadele trecutului, pentru a ne arăta, cu veșnica sa aroganță, cine este ”bun” și cine ”rău”. Persistența sa în peisajul mediatic nu este doar o dovadă de egocentrism, ci o rană deschisă, o reamintire constantă a unei ere în care promisiunile democrației și ale statului de drept au fost pervertite într-o largă schemă de putere personală și distrugere instituțională. Privind la convulsile politice actuale din Statele Unite, unde Donald Trump, un personaj de o similară anvergură controversată, amenință să ”distrugă America” prin polarizare și subminare a instituțiilor, nu putem să nu ne întrebăm: oare noi nu am trăit deja acest scenariu, oare nu a făcut Traian Băsescu exact același lucru cu România, lăsând în urmă un peisaj de instituții mutilate și destine frânte? Paralela este crudă, dar necesară, căci istoria, dacă nu este învățată, are tendința perfidă de a se repeta, sub forme adeseori mai virulente.

Această cronică a distrugerii nu este una simplă, ci complexă, care se întinde pe ani de zile și afectează straturile profunde ale societății românești, de la serviciile de informații și justiție, până la economia reală, sănătate și mass-media. Ceea ce a lăsat în urmă Traian Băsescu și coaliția sa nu este doar un eșec de guvernare, ci o veritabilă deconstrucție a statului român, realizată cu o mână rece, dar cu o retorică populistă fierbinte. O demontare lentă, metodică, a tuturor pilonilor pe care o democrație ar trebui să se sprijine. Când te gândești la numărul de destine curmate, la generațiile a căror șansă la o viață mai bună a fost pulverizată, la speranțele înșelate și la încrederea în stat spulberată, realizezi că nu vorbim despre simple erori politice, ci despre o trădare fundamentală a contractului social. Este timpul să privim în față această moștenire toxică, să înțelegem mecanismele prin care s-a produs acest dezastru și să cerem socoteală, pentru că, altfel, umbra trecutului va continua să ne țină captivi, iar viitorul va fi doar o palidă repetiție a greșelilor deja comise.

Este un spectacol desolant, dar, din păcate, familiar, să-l vedem pe fostul președinte Traian Băsescu revenind mereu în prim-planul vieții publice, aruncând sentințe, etichetând politicieni, dictând, parcă, agenda națională. Incapacitatea de a se retrage demn, de a lăsa locul noilor generații, de a se mulțumi cu rolul de ”bunic al națiunii”, rol pe care l-ar fi putut juca cu grație, trădează o obsesie toxică pentru putere și o incapacitate de a renunța la lumina reflectoarelor. Nu este doar o trăsătură de caracter; este o tactică, un mod de a-și menține influența, de a-și proteja interesele și de a-și rescrie, ulterior, propria istorie.

Această prezență continuă, toxică, alimentează polarizarea și împiedică o dezbatere publică sănătoasă. Fiecare intervenție este o săgeată aruncată, o provocare, menită să aprindă spiritele și să distragă atenția de la problemele reale. În loc să ofere înțelepciune și experiență dintr-o poziție neutră, fostul președinte își continuă jocul politic, de pe margine, dar cu o influență adeseori mai mare decât a celor aflați la putere. Este un balet al ipocriziei, în care discursul despre statul de drept și democrație este constant subminat de acțiuni partizane și de o retorică distructivă. Persistența într-un rol pe care societatea l-a depășit nu este doar obositoare, ci dăunătoare, căci menține o tensiune constantă și împiedică vindecarea rănilor trecutului, lăsând un gust amar de provizorat etern în politica românească.

Una dintre cele mai grave acuzații aduse erei Băsescu este distrugerea sistematică a instituțiilor fundamentale ale statului român, în mod special a Serviciului Român de Informații (SRI). Acesta, deși ar fi trebuit să fie un garant al siguranței naționale, s-ar fi transformat, sub influența sa, într-un instrument docil al puterii, o armă politică personală. Procesul de subminare nu a fost unul zgomotos, ci insidios, prin promovarea unor ”non-valori”, a unor indivizi docili sistemului, loiali liderului, nu statului și principiilor sale. Calitatea profesională a fost subordonată fidelității, iar meritocrația, înlocuită de obediența, ceea ce a condus la o erodare profundă a profesionalismului și a integrității în cadrul serviciului, transformându-l dintr-un apărător al națiunii într-un jucător politic opac și controversat.

Consecințele acestei strategii au fost devastatoare. Prin plantarea unor ofițeri în toate structurile și instituțiile din România, la toate nivelurile - de la administrația centrală la cea locală, de la instituțiile de forță la cele culturale și economice - s-ar fi creat o rețea vastă de influență și control. Statul a fost, practic, infiltrat și subordonat unor interese oculte, iar deciziile majore nu ar mai fi fost luate în interes public, ci în cel al grupului de putere. Acest fenomen a distrus încrederea în instituții, a anihilat spiritul de inițiativă și a creat o atmosferă de frică și suspiciune. Serviciul Român de Informații, în loc să fie un scut protector, a devenit o sabie îndreptată împotriva propriilor cetățeni și împotriva intereselor legitime ale statului de drept, subminând fundația democrației și transformând România într-un stat capturat, vulnerabil și lipsit de repere morale solide.

Fără o justiție independentă și imparțială, orice democrație este o farsă. Era Băsescu este acuzată că a manipulat și pervertit sistemul de justiție românesc, transformându-l dintr-o balanță echilibrată a dreptății într-un instrument al intereselor grupului de putere din care făcea parte. Procesele celebre, campaniile mediatice concertate, numirile controversate la vârful instituțiilor cheie din justiție, toate acestea au contribuit la crearea percepției că justiția a fost instrumentalizată, folosită ca o armă împotriva adversarilor politici și economici, în loc să servească cetățenii și adevărul. Sub pretextul luptei anticorupție, s-ar fi construit un sistem în care sentințele erau adeseori dictate de interese politice sau economice, nu de probe și de lege.

Această subordonare a justiției a avut consecințe catastrofale asupra încrederii publice. Când cetățenii percep că legea este aplicată selectiv, că dreptatea este o marfă negociabilă, iar instituțiile sunt captive unor interese oculte, fundamentul statului de drept este iremediabil fisurat. Judecătorii și procurorii, în loc să fie slujitori ai legii, s-ar fi transformat, în multe cazuri, în executanți ai unor comenzi, iar rolul lor de garant al echității a fost complet anihilat. Pervertirea justiției nu este doar o problemă legală, ci una morală profundă, care a distrus încrederea în principiile fundamentale ale democrației și a lăsat un sentiment amar de impunitate în rândul celor puternici. Justiția românească, în loc să fie un bastion al adevărului, a devenit o balanță înclinată, un instrument flexibil în mâna celor care dețineau puterea, transformând justițiabilii în simple piese pe o tablă de șah politică.

Dincolo de imaginea sa publică de ”golănaș simpatic”, de om al poporului, de bărbat puternic, ce bea whisky și se aruncă în bătălii verbale, moștenirea reală a erei Băsescu este considerată a fi una de un vid aproape total de realizări benefice, cu adevărat structurale, pentru dezvoltarea României. Sub masca populismului și a unei retorici adeseori agresive, dar lipsite de substanță, țara ar fi stagnat sau chiar ar fi regresat în domenii esențiale. Investițiile majore în infrastructură, reformele reale în administrație sau în educație, dezvoltarea economică durabilă, toate acestea ar fi fost subordonate intereselor de grup și jocurilor de putere. Imaginea, spectacolul politic, a primat în detrimentul substanței, lăsând un gust amar de superficialitate și de oportunism.

Această ”golăneală” asumată, departe de a fi o dovadă de autenticitate, a fost, de fapt, o strategie de distragere a atenției, o mască pentru absența unei viziuni pe termen lung și a unui angajament real față de prosperitatea națională. În loc să se construiască, s-ar fi distrus, în loc să unească, s-ar fi polarizat, în loc să inspire, s-ar fi cultivat cinismul și suspiciunea. Bilanțul real al celor zece ani de președinție este văzut, în această critică, ca nefiind marcat de proiecte grandioase finalizate sau de o consolidare reală a statului, ci de o erodare a încrederii, o fragmentare a societății și o lipsă de direcție. România ar fi pierdut ani prețioși în care ar fi putut recupera decalajul față de Occident, rămânând, în schimb, captivă unui ciclu vicios de promisiuni neonorate și de interese meschine.

O democrație fără o presă liberă și independentă este o iluzie. Sub președinția lui Traian Băsescu, se acuză că s-ar fi desfășurat o campanie de sufocare și de cumpărare a presei libere. Mecanismele ar fi fost diverse: de la contracte de publicitate dirijate, la preluarea directă sau indirectă a unor instituții media de către grupuri de interese afiliate puterii, până la presiuni subtile sau deschise asupra jurnaliștilor incomozi. De ce să mai plătești o presă liberă și critică, dacă o poți cumpăra sau o poți reduce la tăcere? Această strategie ar fi transformat o mare parte a mass-mediei într-o portavoce a puterii, un instrument de propagandă și de manipulare a opiniei publice, în loc să fie un garant al informării corecte și obiective.

Pe lângă distrugerea presei libere, era Băsescu este acuzată de decapitalizarea mediului de afaceri românesc, în detrimentul intereselor străine. Prin campanii agresive, adeseori conduse cu ajutorul sistemului de justiție și al serviciilor, s-ar fi țintit și eliminat firme românești solide, a căror singură ”vină” era că aveau curajul să liciteze împotriva firmelor agreate de grupul de interese sau de cele ale servicilor. Cu ajutorul binomului Codruța Kovesi – Florin Coldea (supranumit pentru cunoscători și Florian de la Târnova), care ar fi orchestrat multe dintre aceste acțiuni, s-ar fi creat un climat de teroare, în care antreprenorii români erau vulnerabili și supuși presiunilor. Această tactică nu ar fi avut ca rezultat doar distrugerea unor afaceri autohtone, ci și transferul de capital și de piețe către companii străine sau către cele controlate de apropiații puterii. Un stat care ar fi trebuit să-și protejeze și să-și încurajeze economia națională, ar fi acționat, în schimb, ca un instrument de distrugere, lăsând în urmă un peisaj de firme românești falimentate și de antreprenori descurajați, deschizând larg porțile pentru ca interesele externe să preia controlul asupra sectoarelor cheie ale economiei.

Costurile ascunse ale erei Băsescu nu se limitează la instituții sau la economie, ci se extind la sectoare vitale precum sănătatea și, mai grav, la destinele umane. Sistemul de sănătate, un domeniu esențial pentru bunăstarea cetățenilor, ar fi fost, de asemenea, infiltrat și pervertit. Prin plantarea unor firme agreate de grup, care ar fi beneficiat de contracte preferențiale și de achiziții publice supraevaluate, s-ar fi drenat fonduri masive destinate spitalelor și îngrijirii pacienților. În loc să se investească în dotări moderne și în personal medical de calitate, banii publici ar fi fost deturnați, contribuind la deteriorarea continuă a serviciilor medicale și la creșterea suferinței cetățenilor. Corupțiea în sistemul de sănătate nu a fost doar o problemă financiară, ci o crimă împotriva vieții, un act de o cruzime inumană, care a distrus, fără îndoială, nenumărate destine.

Pe lângă aceste aspecte, era Băsescu ar fi marcat o perioadă de înflorire a facturilor fictive, un mecanism complex de fraudă și spălare de bani, folosit pentru a finanța ilegal partidele politice și pentru a îmbogăți exponențial grupurile de interese. Clasa politică, nemulțumită cu procentul de 10% din valoarea lucrărilor, o practică deja coruptă, dar ”tolerată”, ar fi crescut ștacheta la 20-30%, făcând din facturile fictive singura soluție agreată pentru a masca aceste comisioane ilicite. Acest sistem pervertit a transformat banii publici într-o sursă inepuizabilă de îmbogățire ilegală, în detrimentul dezvoltării infrastructurii, a școlilor, a spitalelor, a tuturor serviciilor publice. Nu este doar o formă de corupție; este o veritabilă taxă pe dezastru, plătită de fiecare cetățean, contribuind la perpetuarea unui sistem marcat de nedreptate și ineficiență, distrugând orice urmă de meritocrație și de moralitate în spațiul public.

Unul dintre cele mai insidioase aspecte ale erei Băsescu, și o consecință directă a subminării serviciilor de informații, ar fi fost controlul totalitar asupra oricărei angajări în sistemul public. Orice post, de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt, ar fi necesitat avizul tacit al grupurilor, transformând meritocrația și competența în concepte goale. Acesta nu este doar un simplu fenomen de nepotism, ci o formă de control profund și pervers, o confiscare a statului de către o rețea de interese ocultă. Prin acest mecanism, fiecare angajat din sistemul public ar fi fost obligat la o formă de loialitate față de sistem, nu față de instituție sau de cetățeni, un coșmar în care performanța individuală este anihilată, iar orice urmă de inițiativă este suprimată în favoarea obedienței.

Această rețea de control ar fi pătruns în fiecare por al societății, transformând România într-un stat capturat, unde deciziile erau luate în spatele ușilor închise, iar interesele de grup primau întotdeauna cu prioritate. De la numiri în funcții cheie, la decizii economice majore, la modul în care erau gestionate crizele, totul ar fi fost subordonat acestui sistem invizibil, dar atotputernic. Consecința finală a fost o demotivare profundă a celor capabili și onești, care au ales adeseori să părăsească țara sau să se izoleze, lăsând loc non-valorilor și obedienței oarbe. Subminarea resurselor umane, în numele controlului absolut, a costat România enorm, nu doar economic, ci și social și moral, perpetuând un cerc vicios de incompetență și de mediocritate instituționalizată, din care ieșirea pare imposibilă.

Privind la această radiografie sumbră, nu putem decât să simțim o durere profundă, o rușine amară și o exasperare crescândă. Câți ani au trecut, și cât de adânci sunt rănile lăsate în urmă de o epocă în care puterea nu a fost exercitată pentru binele națiunii, ci pentru interese de grup și ambiții personale? Fostul președinte Traian Băsescu, prin acțiunile sale și prin moștenirea toxică pe care a lăsat-o, a mutilat instituțiile, a corupt justiția, a decapitalizat economia românească și a frânt nenumărate destine. Așa cum Traian Băsescu îl acuză că Donald Trump că va distruge America prin polarizare și subminare, Traian Băsescu a reușit să provoace o traumă profundă României, consecințe pe care le resimțim și astăzi.

Când te gândești la destinele distruse, la tinerii care au plecat din țară în căutarea unei șanse, la antreprenorii ruinați, la bolnavii lăsați fără speranță, la jurnaliștii reduși la tăcere, îți dai seama că prețul acestei ”golăneli” și al acestui sistem clientelar a fost imens. A fost un preț plătit cu speranța, cu încrederea și cu viitorul unei națiuni. Nu mai este loc pentru tăcere sau pentru indulgență. Este timpul ca responsabilii să fie trași la răspundere, ca justiția să-și recapete independența, ca instituțiile să fie reconstruite pe baze solide de profesionalism și integritate.

România merită mai mult decât spectacolul ieftin al unor politicieni cinici. Merită lideri care să servească națiunea, nu propriile interese. Merită o clasă politică ce înțelege că puterea nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru binele public. Merită o justiție dreaptă, o presă liberă și o economie sănătoasă. Să ne fie acest bilanț dureros o lecție! Să ne fie această amintire a unei ere de distrugere un imbold pentru a lupta pentru o Românie autentică, puternică, nedemolată, pentru că, altfel, umbra acelor ani va continua să ne țină captivi, iar strigătul destinelor curmate nu va fi niciodată auzit!