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Ciprian Ciucu schimbă fața Sectorului 6: Proiectul verde prin care Bulevardul Națiunile Unite prinde viață

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   22:15
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Ciprian Ciucu schimbă fața Sectorului 6: Proiectul verde prin care Bulevardul Națiunile Unite prinde viață
Planul lui Ciprian Ciucu pentru Bulevardul Națiunile Unite

Primarul General al Capitalei a anunțat miercuri un amplu proiect de reamenajare a Bulevardului Națiunile Unite din București, afirmând că zona va fi transformată într-un „oraș-parc”, cu mai mult spațiu verde, mobilier urban nou și eliminarea parcărilor de pe trotuare.

Ciprian Ciucu a anunțat că proiectul de modernizare a intrat acum în faza de implementare. Lucrările executate vor consta în creșterea suprafețelor verzi, montarea de mobilier stradal nou și reorganizarea spațiului public, dar și eliminarea parcărilor de pe trotuar.

„A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Națiunile Unite. Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de “oraș parc”. Peste maxim două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobilier stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare”, transmite edilul pe Facebook.

Proiectul a început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului, urmând ca lucrările să continue progresiv pe direcția spre Palatul Parlamentului. După finalizarea refacerii Bulevardului Națiunile Unite, va urma reabilitarea Căii 13 Septembrie.

„Am început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului și o luăm în sus, spre Parlament. Apoi ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă”, spune Ciucu.

„Pe măsură ce instituțiile PMB se vor obișnui cu cerințele și standardele pe care le cer, vom prinde viteză. Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct”, conchide Primarul General.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ciprian ciucu natiunile unite
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