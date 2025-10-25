Dincolo de curaj, dincolo de dăruire: Ziua Armatei Române, omagiu eroilor de ieri și de azi

De-a lungul secolelor, armata a îndeplinit o misiune sfântă și curajoasă: apărarea unității naționale, a integrității teritoriale și a credinței strămoșești. Această zi ne îndeamnă să ne oprim din rutina cotidiană și să reflectăm asupra sacrificiului suprem al celor care au pus mai presus de propria viață binele țării. Este o ocazie de a ne reaminti că libertatea și independența de care ne bucurăm astăzi au fost câștigate cu prețul sângelui și al suferinței. Este un prilej să ne aducem aminte de bătăliile crâncene purtate pe pământul țării, de eroii anonimi care au înfruntat moartea cu pieptul deschis, de mamele și soțiile care și-au plâns fiii și soții, de copiii care au crescut fără tați. Este o zi a recunoștinței veșnice pentru toți cei care au contribuit la făurirea României moderne.

În spiritul acestei zile, ne reînnoim angajamentul față de valorile fundamentale ale democrației, ale statului de drept și ale respectului pentru drepturile omului. Să fim vigilenți și să ne opunem oricăror încercări de a ne submina libertatea și independența! Să construim o societate mai dreaptîă și solidară, în care fiecare cetățean să se simtă valorizat și respectat.

Deși armata română a fost înființată la mijlocul secolului al XIX-lea, o sărbătoare dedicată exclusiv ei nu a existat până în 1959. După 1918 și până atunci, respectul și recunoștința față de eroii armatei erau exprimate în cadrul manifestărilor dedicate eroilor români, la praznicul Înălțării Domnului sau de Ziua Națională.

Momentul care a stat la baza alegerii datei de 25 octombrie este eliberarea ultimei localități românești de sub ocupație străină, orașul Carei, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1944. Astfel, prin Decretul 381 din 1 octombrie 1959, Ziua Forțelor Armate a fost statornicită pe 25 octombrie, devenind un simbol al reîntregirii graniței de vest a României și al anulării, de facto, a prevederilor Dictatului de la Viena, o decizie cu o semnificație profundă pentru poporul român, care a văzut în actul de la Carei un simbol al victoriei asupra nedreptății și al reafirmării identității naționale. Ziua de 25 octombrie a devenit astfel un moment de unitate și de solidaritate, în care românii din toate colțurile țării și din diaspora își cinstesc eroii și îți reafirmă credința în viitorul României.

Este important să ne amintim contextul istoric în care a fost luată această decizie, perioada dificilă a regimului comunist. Cu toate acestea, statornicirea Zilei Armatei pe 25 octombrie a fost un act de curaj și de patriotism, care a contribuit la păstrarea vie a memoriei eroilor și a valorilor naționale.

Armata Română nu este doar o forță militară, ci și un garant al valorilor fundamentale ale societății. Alături de biserică și școală, armata contribuie la formarea caracterului tinerelor generații, la cultivarea patriotismului, a onoarei, a disciplinei și a respectului pentru lege.

Biserica, prin credința și spiritualitatea pe care le promovează, școala, prin educație și cultură, și armata, prin apărarea țării și a valorilor naționale, formează un trio indispensabil pentru prosperitatea și continuitatea României. Aceste instituții, fiecare cu rolul său specific, se completează reciproc și contribuie la crearea unei societăți echilibrate și armonioase, pentru că biserica oferă reperele morale și spirituale necesare pentru a distinge binele de rău, școala oferă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a construi un viitor mai bun, iar armata oferă protecția și siguranța necesare pentru a ne putea concentra asupra dezvoltării personale și a societății în ansamblu. Tocmai de aceea este important să ne asigurăm că aceste instituții sunt puternice și independente, că au resursele necesare pentru a-și îndeplini misiunea și că sunt conduse de oameni competenți și integri. Numai astfel putem garanta că valorile fundamentale ale societății vor fi apărate și promovate.

Sacrificiul eroilor armatei române este o lecție de dăruire, de patriotism și de credință. Ei ne-au arătat că există valori mai presus de viața individuală și că merită să luptăm pentru libertate, pentru demnitate și pentru identitatea noastră națională.

Ne amintim cu pioșenie de toți cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, de la Rovine la Mărășești, de la Oarba de Mureș la Carei. Ei au scris cu sângele lor pagini de glorie în istoria României și ne-au lăsat moștenire o țară liberă și independentă, iar datoria noastră este să le cinstim memoria și să le urmăm exemplul.

Să ne amintim de soldații din tranșeele Primului Război Mondial, care au înfruntat moartea cu stoicism și curaj, de piloții care au survolat cerul României în avioane modeste, de marinarii care au luptat pe mare împotriva unei flote superioare, de partizanii care au luptat în munți împotriva ocupației străine. Ei au fost eroi anonimi, oameni simpli care au făcut lucruri extraordinare.

Sacrificiul lor nu a fost zadarnic. Datorită lor, România a supraviețuit, s-a dezvoltat. Datoria noastră este să nu uităm niciodată sacrificiul lor și să ne străduim să fim demni de moștenirea pe care ne-au lăsat-o.

Astăzi, Armata Română este o forță modernă, capabilă să facă față provocărilor secolului XXI, participând la misiuni internaționale de menținere a păcii și de combatere a terorismului și contribuind la securitatea regională și globală. În același timp, Armata Română rămâne profund atașată de valorile tradiționale și de identitatea națională, fiind un simbol al unității și al solidarității românilor, un garant al siguranței și al prosperității țării.

Este important să investim în modernizarea armatei, să ne asigurăm că soldații noștri au cele mai bune echipamente și cele mai bune condiții de pregătire, să le oferim un salariu decent și perspective de carieră atractive. Numai astfel putem atrage tineri talentați și dedicați, care să fie dispuși să servească patria cu onoare și profesionalism.

De asemenea, este important să promovăm o cultură organizațională bazată pe meritocrație, pe transparență și pe responsabilitate. Trebuie să ne asigurăm că toți soldații au șanse egale de a avansa în carieră, că deciziile sunt luate în mod transparent și că cei care greșesc sunt trași la răspundere.

Ziua Armatei Române este o zi a recunoștinței, a speranței și a credinței. Recunoștință pentru cei care ne-au apărat, speranță pentru un viitor mai bun și credință în valorile care ne definesc ca popor. Să fim demni de moștenirea pe care am primit-o și să construim o Românie în care eroii să se odihnească în pace, știind că sacrificiul lor nu a fost zadarnic. Să ne amintim mereu că libertatea nu este un dar, ci un drept câștigat cu greu și că trebuie să o apărăm cu orice preț. Fie ca spiritul de sacrificiu și eroism al armatei române să ne inspire în fiecare zi! Să ne unim în rugăciune pentru cei care au căzut la datorie și să le promitem că nu le vom uita niciodată jertfa. Eroii nu mor niciodată. Ei trăiesc în fiecare gest de curaj, în fiecare lucru făcut cu sinceritate și în fiecare clipă în care ne respectăm și iubim țara.