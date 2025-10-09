Ziua Holocaustului: un ecou care nu trebuie să se stingă

Această zi nu este doar o aducere aminte, ci o lecție dureroasă despre ororile pe care le poate comite omul și despre importanța vigilenței în fața urii și a intoleranței.

În 2004, România și-a asumat public trecutul dureros și a instituit această zi de comemorare, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, și a Federației Comunităților Evreiești din România. Prin acest act, țara noastră a recunoscut, cu maturitate și onestitate, partea sa de responsabilitate în această tragedie umană, angajându-se să nu uite și să lupte împotriva oricărei forme de negare sau minimizare a Holocaustului.

Holocaustul, derivat din grecescul holókauston (holos, „complet” și kaustos, „ars”), reprezintă exterminarea a aproximativ șase milioane de evrei, un plan macabru pus în aplicare de regimul nazist și de aliații săi. În cultura iudaică, această tragedie este denumită Shoah, cuvânt de origine ebraică însemnând „catastrofă” sau „distrugere totală”.

Precedând marile deportări, „Noaptea de Cristal” din 9 noiembrie 1938 a fost un preludiu macabru, când civili și militari germani au devastat case și magazine evreiești, au distrus sinagogi și au ucis sute de evrei. Această furie dezlănțuită a marcat începutul unui coșmar care avea să se intensifice și să se extindă pe întreg continentul european.

În România, Holocaustul are o tristă rezonanță în deportările și exterminarea evreilor din Basarabia, Bucovina și nordul Moldovei în lagărele din Transnistria. Înainte de fatidica zi de 9 octombrie 1941, au avut loc evenimente cutremurătoare precum rebeliunea legionară din ianuarie 1941, în care au fost uciși peste 120 de evrei din București, și Pogromul de la Iași din iunie 1941, unde mii de evrei au fost masacrați sau au pierit în „trenurile morții”.

Pe 9 octombrie 1941, au început deportările forțate ale evreilor din Bucovina de sud, într-un infern al suferinței și al morții. Peste 5000 de evrei, inclusiv copii, bătrâni, bolnavi și femei, au fost luați cu forța din casele lor și trimiși spre un viitor sumbru.

Guvernatorul Transnistriei, Gheorghe Alexianu, într-un raport secret din noiembrie 1941, atrăgea atenția asupra „condițiilor foarte grele și neomenoase” în care se desfășurau aceste deportări, solicitând reducerea fluxului de evacuați. Cu toate acestea, evreii au continuat să moară de epuizare, frig, foame, boli sau, pur și simplu, erau împușcați.

La jumătatea lunii decembrie 1941, peste 118.000 de evrei fuseseră deja deportați în Transnistria, numărul total ajungând la aproximativ 150.000. În decembrie 1941, tifosul a izbucnit în lagărul de concentrare de la Bogdanovca, iar autoritățile au decis să ucidă toți deținuții, aruncându-i în grajduri incendiate sau împușcându-i în masă. S-a estimat că, în doar zece zile, peste 40.000 de evrei au fost uciși în acest lagăr al groazei.

Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului a estimat că, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, guvernul român, aliat al naziștilor, a fost complice la uciderea a aproximativ 280.000 – 380.000 de evrei.

În semn de respect pentru victimele Holocaustului, a fost construit Memorialul Holocaustului din București, inaugurat în 2009. Acest monument, o creație abstractă a sculptorului Peter Jacobi, este un loc de reculegere și de meditație, un simbol al memoriei și al speranței că astfel de orori nu se vor mai repeta niciodată.

Deși încă se mai produc erori publice și negări pe tema Holocaustului, România și-a asumat greșelile trecutului ca un semn al maturității și responsabilității. Marcarea Zilei Holocaustului este o aducere aminte atât pentru evrei, cât și pentru români, o exprimare a voinței de a nu uita și de a lupta împotriva oricărei forme de ură și de discriminare.

Din nefericire, memoria colectivă este adesea scurtă, iar lecțiile istoriei sunt ușor uitate. Este de datoria noastră, a tuturor, să păstrăm vie memoria Holocaustului, să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre această tragedie umană și să luptăm împotriva oricărei forme de negare, minimizare sau relativizare a acestei crime împotriva umanității.

Este esențial să ne amintim că Holocaustul nu a fost doar un eveniment istoric, ci o crimă împotriva umanității, o negare a valorilor fundamentale ale demnității umane. De aceea, comemorarea Holocaustului este atât un act de pietate față de victime, cât și un angajament ferm de a lupta împotriva oricărei forme de ură, discriminare și intoleranță.

În acest context, este important să ne întrebăm cum putem preveni repetarea unor astfel de atrocități. Răspunsul se află în educație, în promovarea dialogului intercultural, în cultivarea empatiei și a respectului pentru diversitate. Trebuie să ne asigurăm că tinerii cunosc istoria Holocaustului și că înțeleg pericolele pe care le reprezintă ura, intoleranța și fanatismul.

Ziua Holocaustului nu este doar o zi de comemorare, ci și o zi de acțiune. Este o zi în care trebuie să ne angajăm să luptăm împotriva urii și a intoleranței, să promovăm respectul pentru diversitate și să construim o lume mai dreaptă și mai umană. Trebuie să ne asigurăm că istoria Holocaustului este predată în școli, că muzeele și memorialele sunt vizitate și că mărturiile supraviețuitorilor sunt ascultate și respectate. Trebuie să fim vigilenți și să demascăm orice încercare de a denatura sau de a minimiza această tragedie.

Memoria Holocaustului este un antidot împotriva urii și a intoleranței, o garanție că nu vom uita niciodată lecțiile istoriei și că vom face tot ce ne stă în putință pentru a preveni repetarea unor astfel de orori. Pe 9 octombrie, să ne amintim cu respect și pietate de victimele Holocaustului și să ne angajăm să luptăm pentru un viitor în care ura și intoleranța să nu mai aibă loc. Să ne asumăm responsabilitatea de a păstra vie memoria, de a educa generațiile viitoare și de a construi o lume mai bună pentru toți.

Să nu uităm niciodată, pentru ca istoria să nu se repete niciodată! Să ne unim eforturile pentru a construi o lume în care compasiunea și umanitatea triumfă asupra urii și barbariei, căci numai astfel, vom putea onora cu adevărat memoria victimelor Holocaustului! În memoria celor care au pierit, să construim o lume bazată pe respect, demnitate și iubire!Top of Form