3 etape necesare în evoluția fiecărei zodii: Păstor, Minotaur, Războinic sau Înger

Harta natală nu este fixă dar este fluidă. Semnele zodiacale experimentează diferite etape ale vieții. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce învățăm, creștem și evoluăm, ceea ce înseamnă că graficele noastre de la naștere evoluează. Astfel că până la etapa finală a vieții ne-am învățat lecțiile.

O parte din aceasta este înțelegerea faptului că în fiecare zodie există trei faze de viață care se referă la vârsta și energiile noastre.

Fiecare fază a vieții este reprezentată de un simbol care este adesea asociat cu acel semn special. Unde ne aflăm cu lecțiile noastre va determina cu ce simbol rezonăm. Și, chiar dacă descoperim că nu suntem atât de departe pe calea noastră pe cât am sperat, nu înseamnă că totul este pierdut. Viața este o călătorie și nu ar avea sens să fi realizat tot ceea ce trebuia să facem de la început. În schimb, este vorba despre a ne privi viața cu onestitate și blândețe, astfel încât să putem nu doar să acceptăm tot ceea ce a fost deja țesut dar și în tot ceea ce urmează să fie.

Care sunt cele 3 etape ale zodiilor

1. Ne naștem pe acest pământ. Începem aici, într-un spațiu în care suntem ceea ce alții ne spun că suntem. Ne simțim limitați, căutăm în afara noastră pentru răspunsuri și când găsim ceea ce avem nevoie, inevitabil mergem mai departe. În timp ce o parte a acestei faze va rămâne pentru totdeauna cu noi, pe măsură ce creștem vom depăși și acele părți ale vieții noastre de care credeam că avem nevoie în această perioadă.

2. Suntem în criză, tulburări și adesea haos. Acesta este momentul devenirii pentru toate semnele. Spațiul dintre cine credeam că suntem (prima fază) și cine vom deveni (faza a treia). Dar nu ne lustruim într-un diamant ușor, ci prin provocări. Acesta este momentul în care suntem testați. Și când înțelegem că viața nu merge așa cum a fost planificat, cu pierderi și chiar cu multiple teste din Univers. Adesea, această fază a vieții poate fi mai solitară, chiar dacă doar în interior, pe măsură ce ne înțelegem cu adevărul nostru și cu cine suntem. Apoi, odată ce înțelegem, este ca și cum ne-am ridica într-o versiune complet diferită de a noastră.

3. Pe măsură ce pășim în acest spațiu de identitate se poate simți ca și cum am câștigat războiul împotriva noastră. Vedem lucrurile mai clar despre noi înșine și despre cei cu care ne împărtășim viața. Am depus multă muncă personală până în acest punct, în care ne-am înfruntat cu cei mai întunecați demoni și am plecat cu înțelepciune pentru a le împărtăși altora din experiența noastră.

În acest timp, pășim în adevărul despre cine suntem și începem să trăim viața în condițiile noastre. Este un timp de pace și divinitate, în care simțim o conexiune profundă cu lumea din jurul nostru. Deși nu înseamnă că viața va fi perfectă sau că nu mai sunt lecții de învățat, înseamnă că am atins punctul de maturitate zodiacal al hărților noastre natale.

A înțelege stadiul nostru zodiacal al vieții nu doar ne ajută să vedem unde ne aflăm, ci ne dă și speranța că drumul nu s-a încheiat.

Berbec

Pasionat și luptător, Berbecul este asociat cu începuturile. Este vorba despre potențialul pe care îl ai ca un caracter sacral al focului interior și al cunoașterii. Dar, pe măsură ce treci prin viață, s-ar putea să simți că duci prea multe bătălii. Lupți pentru a fi tu însuți, pentru a fi văzut, pentru a avea succes; până când, în cele din urmă, te epuizezi și te simți în pierdere, te predai vieții, ceea ce te face să intri în următoarea fază.

Păstor

Înțelepciunea vine încet aici. Cu cât mergi mai departe în adevărul tău despre ceea ce merită să lupți și ce nu. Ai mai mult discernământ și permiți să dispară părți din viața ta care nu mai rezonează cu adevărul tău. În această fază poți să intri în modul pustnic sau să te autoizolezi, astfel încât să-ți poți vindeca rănile și, de asemenea, să înveți să ai încredere în tine mai mult, pe măsură ce discerni pasiunea de furie.

Soarele Renăscut

Aceasta este o etapă de acceptare și pace dar există și spațiu pentru ceea ce va crește. Simbolizează începutul unei noi faze, asemănătoare cu felul în care este sărbătorită primăvara după o iarnă lungă și grea, pentru că multe lucruri trebuie adesea să dispară în timpul vieții Berbecului pentru a putea fi renaște ca sinele lor superior.

În această fază există o exuberanță pentru toți cei care vor veni, având încredere că acum că ești pregătit pentru ca viața ta exterioară să se alinieze la aceste schimbări. Nu mai există nicio luptă zadarnică, ci doar puterea neclintită care vine din a ști că ce este menit pentru tine va fi întotdeauna al tău.

Taur

Taurul este un simbol sacru care descrie puterea, statornicia și chiar unicitatea. Nu se gândește adesea în ce direcție ar trebui să meargă, ci doar se grăbește înainte, indiferent dacă se află în pericol. Aceasta este lecția primei etape a Taurului, deoarece adesea întâlnește tot felul de obstacole și bariere, pur și simplu pentru că s-a grăbit înainte și a încercat să-și forțeze voința asupra altora. Doar odată ce realizează că nu poate face viața sau pe cei din jur să se aplece la voința lui, intră în următoarea lor fază, în care trebuie să-și înfrunte întunericul.

Minotaur

O creatură jumătate fiară care și-a petrecut viața în întuneric este un simbol al faptului că nu vede efectul pe care l-a avut comportamentul lui asupra celor din jur. Fie că ești cu familia sau prietenii, nu te voința ta sau de încăpățânare au nevoie, ci inteligența și prezența ta. Adesea, în această fază, ești cufundat în întuneric, de multe ori singur, simțindu-te învins de viață și neînțelegând de ce ai avut intenții bune dar te confrunți în continuare cu ceea ce par a fi doar dificultăți. Odată ce intri în această singurătate divină vei înțelege că închisoarea în care te afli este una dintre propriile tale creații, care te face să vezi că poți pleca oricând.

Semizeu

Odată ce ți-ai dat seama că întunericul în care te-ai pierdut a fost una dintre propriile tale creații, atunci folosești puterea voinței și a minții tale pentru a crea ceva nou. Acest lucru se datorează faptului că acum ești capabil să te ridici în ființa divină pentru care te-ai născut. Ești capabil să exploatezi acele puteri și calități cu care ai fost înzestrat, ceea ce înseamnă că prezența ta în viața celor din jurul tău este necesară. Vei privi cu adevărat viața dintr-un spațiu mai divin al scopului și vei trăi având încredere în scurgerea naturală a vieții, nemaifiind nevoie să-ți forțezi voința. Înfruntându-ți întunericul, te-ai transformat cu adevărat pe tine și pe viața ta, astfel încât, deși nimic nu va fi vreodată perfect, acum poți vedea frumusețea din tot.

Gemeni

La început, viața este ceva ce este menit să fie explorat. Cauți, experimentezi constant lumea din jurul vostru. Căutând noutăți și aventuri cu orice preț, rareori te oprești la un singur lucru suficient de mult pentru a afla pe deplin despre el. Însă rispindu-te, te simți neîmplinit și adesea începi să te oprești și se te întrebi dacă există mai mult în viață decât asta. Atunci Gemeniifac acel pas inconștient în următoarea fază a vieții, în timp ce încep să caute mai mult sens.

Navă

La fel ca mitul gemenilor și Odiseea lui Homer, este punctul călătoriei tale în care te aventurezi să încerci să găsești propriul adevăr și sens. Modul în care trăiești și ceea ce consideri ca fiind important poate deveni provocator și probabil te vei schimba. Cea mai provocatoare piesă din această fază este că, pentru a continua să crești, va trebui să renunți la felul în care ai văzut anterior viața, ceea ce îți duce la o mare tristețe și dezamăgire. Pentru a continua să mergi înainte, trebuie să ai încredere în lucruri pe care nu le poți vedea sau explica.

Stele

Odată ce ai înțeles că deși există dezamăgiri în viață, nu înseamnă că acestea nu funcționează mai bine decât ai fi putut să plănuiești, totul se schimbă. Acesta este punctul în care poți face față respingerii, schimbărilor vieții și chiar încheierilor naturale într-un mod mai sănătos și mai pozitiv. Nu mai ai nevoie de bula ta de iluzie și, în schimb, îi poți ghida pe alții cu propria înțelepciune și lumină interioară.

Rac

Pe măsură ce începi să treci prin viață, acționezi ca un crab. Crabul are o carapace protectoare, care este modul in care traiesti în prima etapă a vietii; ca și cum totul ar fi acolo pentru a te zdrobi. Necrezând în forțele proprii, de multe ori simți că ești tras și aruncat de valurile vieții, dar nu poți vedea imaginea de ansamblu. La fel cum se mișcă crabul, rareori te miști într-o direcție dreaptă și, în schimb, mergi înainte și înapoi prin viața ta. În timp ce familia și prietenii sunt întotdeauna importanți pentru tine, ai tendința de a accepta mai puțin decât ceea ce meriți de la început, doar ca să ai ceva.

Hidra

O creatură mitică care se multiplică cu cât este mai rănită descrie natura răzbunătoare și copleșitoare pe care o poate avea acest semn. De obicei, acest lucru apare în chestiuni de dragoste și casă, deoarece este cel mai sensibil loc pentru crab. Odată ce înveți lecția nefericită de a accepta mai puțin decât meriti, care de obicei se termină cu trădare, de multe ori vrei să-i lovești și să-i rănești pe alții în același mod în care ai fost rănit. Odată ce înveți că asta nu determină fericirea ta, începi să te vindeci. Începi să realizezi că în viață există mai mult decât ai crezut, și numeroase oportunități de iubire și fericire. Pe măsură ce perspectiva ta se lărgește și se vindecă, devii mai plin de speranță și începi să ieși din carapacea ta proverbială.

Păun

La fel ca această pasăre magnifică, în această etapă atragi atenția. Nu prin cuvintele tale, ci pentru că atunci când am evoluat în sinele nostru superior, care pentru tine este cel al unei regine, propriile tale acțiuni vorbesc de la sine. O adevărată întruchipare a iubirii, grației și compasiunii iar acum folosești lecțiile pentru a-i ajuta pe cei din jurul tău să nu experimenteze niciodată durerea pe care ai provocat-o.

Leu

Simți adesea ca și cum lumea este a ta. Ești încrezător, pasionat și simți ca și cum ai putea face față și ai accepta orice apare. Ești un adevărat lider, totuși, ești încă tânăr (fie în ani, fie în spirit). Însă deseori intri într-o furie și te autodistrugi. În acest moment, vei fi aruncat în următoarea fază a vieții.

Războinicul

Această fază devine totul despre demnitate. Țise va cere să determini ce te face să te simți demn, ceea ce începe cu încercarea de a demonstra altora că ești astfel. Odată ce realizezi că nu este vorba despre cât de demn te văd alții, ci despre cât de demn te vezi tu însuți, vei începe să înveți lecțiile acestei faze. Deși vor exista lecții despre răbdare și vanitate, această etapă te va învăța în cele din urmă să te uiți la spiritul tău, deoarece aceasta este partea din noi care nu se estompează niciodată.

Regele

Pe măsură ce ieși din întunericul celei de-a doua faze, începi să întruchipezi cu adevărat puterea ta divină. Înțelegi că un adevărat rege, sau regină, nu trebuie să ceară acea putere, ci doar să-și trăiască viața ca și cum ar avea-o deja. Accepți critica cu har și ca o oportunitate de a deveni mai bun. Înțelegi că un lider nu trebuie să fie perfect, fie în cuvinte, fie în aparențe, deoarece valoarea ta este în sentimentul profund de iubire și înțelegere pentru toți cei din jurul tău.

Fecioară

Ai tendința de a întruchipa calitățile idealiste și chiar naive ale zeității Persefone, pe care se bazează zeița Fecioarei. Deși este tânără, jucăușă și inteligentă, nu are capacitatea de a vedea oamenii așa cum sunt cu adevărat și de a lua decizii care sunt în cele din urmă spre binele ei. Ea tinde să-și dorească să vadă ce e mai bun în toată lumea și chiar de multe ori crede că îi poate ajuta sau îi poate vindeca. Aceasta este ceea ce duce la spirala descendentă a intrării în faza a doua, pe măsură ce înveți că nicio iubire nu poate împiedica trădarea.

Fecioara Întunecată

Fecioara Întunecată este faza vieții în care te vei confrunta cu propriul tău întuneric. Adesea, fiind nevoită să te autoizolezi, ai grijă să nu devii deprimată. Nimic nu pare să conteze prea mult în acest moment, deoarece tot ce poți vedea este ceea ce ai pierdut, tot ceea ce ți s-a făcut și, indiferent cât de mult ai încerca, nu poți înțelege durerea pe care o simți. Aceasta face parte din natura ta logică de a încerca să înțelegi lecția de-a lungul vieții despre motivul pentru care lucrurile rele par să se întâmple oamenilor buni sau de ce dragostea nu este eterenă. Odată ce înveți că viața este un echilibru între ambele și doar pentru că există riscul de a fi rănit sau de a avea dificultăți nu înseamnă că trebuie să vezi dragostea sau frumusețea care există, vei deveni mai înțelegătoare.

Regina

În acest stadiu, înțelegi viața extraordinar de bine. Știi că, deși astăzi ar putea fi bine, nu înseamnă că ziua de mâine nu va fi plină de provocări. Momentele dificile din viață nu le mai fac pe cele frumoase irelevante deoarece ați învățat că totul în viață face parte dintr-un ciclu mai mare de scop. Vezi că nu doar lucrurile care merg bine fac viața plăcută, ci și cum totul are timpul său și se îmbină întotdeauna când te aștepți cel mai puțin.

Balanță

În calitate de Balanță, încerci întotdeauna să alegi cât mai multe opțiuni, astfel încât să te poți simți cât mai informat atunci când iei o decizie sau o alegere. În timp ce cauți corectitudine, există o probabilitate mare de a dezvolta unele conexiuni codependente, în timp ce încerci să faci lucrurile să fie ceea ce crezi că ar trebui să fie, mai degrabă decât să le permiti să fie ceea ce este menit să fie. S-ar putea să te simți dependent de ceilalți pentru a ști ce să faci în continuare. Doar odată ce ajungi la punctul de rupere și simți că nu știi în ce direcție să mergi în continuare, deoarece nimic nu funcționează, vei intra în a doua fază.

Legătura la ochi

În esență, în această etapă, renunți să mai încerci să fii corect sau just și, în schimb, iei decizii în funcție de ceea ce vrei sau ai nevoie în acest moment. Decizi că, din moment ce nimeni altcineva nu respectă aceste reguli virtuoase pe care te simți chemat să le urmezi, nici tu n-ar trebui. Intri în partea întunecată a psihicului tău, văzând doar tendințele negative, geloase și fără scrupule din viață. În această fază, te simți la fel de rău pentru tine ca și pentru lumea exterioară. Uneori renunți să mai încerci să faci ceea ce trebuie sau chiar ceea ce te simți chemat să faci. Odată ce îți dai seama că ascultarea busolei interne este ceea ce te definește, Începi să te miști în spatele durerii tale.

Manifest

Devii marele manifest în această etapă a vieții tale. Cu capul și inima sincronizate, nu există nimic ce nu poți realiza. Nemaifiind împovărat de relații nesănătoase sau de a avea nevoie de alții să te definească, ai crescut dincolo de simpla definiție a ceea ce este corectitudinea și, în schimb, apelezi la o abordare mai universală a echilibrului. Acesta este ceea ce îți oferă putere și te ajută să treci peste orice provocări.

Scorpion

Ești în modul de supraviețuire la începutul vieții. Aceasta înseamnă că scopul tău principal este să nu fii rănit. Cu toate acestea, deoarece acest lucru este inevitabil în viață, atunci vrei să provoci durere celor care ți-au făcut același lucru. Nu contează dacă a fost intenționat sau nu, ai o abordare a vieții bazată pe răzbunare, în această etapă. Dacă cineva îți zdrobește visele, deseori faci același lucru celorlalți. Natura ta usturatoare poate aparea adesea ca o indisponibilitate emotională. Pe măsură ce îți dai seama că nimic din toate acestea nu duce la succes în viață sau în dragoste, în cele din urmă te retragi în întuneric pentru a încerca să te ascunzi și să nu mai fii rănit.

Vultur

Prima înclinație a acestei faze este de a evita să fii rănit din nou, nefiind în preajma nimănui. Vulturul zboară mai sus decât orice altă pasăre, ceea ce înseamnă că există o tendință de a fi singur în această perioadă. Nu pentru că nu este acolo nimeni pentru tine sau pentru că oamenii nu te iubesc, ci mai degrabă pentru că te-ai izolat de frica de a fi rănit din nou sau de a fi nevoit să te schimbi. Vulturul învață că nu trebuie să se ascundă pentru a se menține în siguranță. Poți găsi succesul în viață și în dragoste, dar pentru a face acest lucru, trebuie să riști. Deși durerea face parte din viață, nu trebuie să definească cine suntem.

Phoenix

Devii de neoprit. Lucrurile care te-au ars cândva sunt doar o parte din renașterea ta acum. Poți să te înalți de la a fi definit de durerea ta, la a fi definit de modul în care te vindeci de ea. Nu mai e nevoie să rămâi rănit de frica de a merge înainte. Ai realizat cât de puternic ești și că nimeni nu te poate face să simți nimic fără să îi dai mai întâi permisiunea. Aceasta înseamnă că te vei ridica în acel spațiu al renașterii în care ți-ai permis în sfârșit să trăiești viața exact așa cum ai fost menit să o faci.

Săgetător

Ești idealist în această perioadă a vieții tale. Crezând că ești ghidat de Univers, încă nu înțelegi că s-ar putea să trebuiască să întâlnești lucruri cu care nu vrei să te confrunți. Te îndrepți continuu lucruri noi, proiecte de artă și relații, și nu eziți să încerci din nou. Dar în această fază, nu înveți nimic. Crezi că a încerca din nou înseamnă succes, atunci când succesul este determinat de lecția învățată. Din această cauză vei renunța la un moment dat și vei crede că nu poți avea viața sau iubirea pe care ți ledorești, fără să realizezi încă că acesta este doar începutul.

Săgeata

Viziunea ta a trecut de la a renunța la a fi atât de hotărât încât încă nu poți găsi succesul. În timp ce încerci să țintești acele lucruri din viața ta pe care crezi că le dorești sau pe care simți că le-ai câștigat, înțelegi că nu ai cu adevărat nevoie de ele. Aceasta este faza în care înveți ce vrei, față de ceea ce ai nevoie și cum.

Veți învăța că adevăratul succes nu este determinat de ceea ce câștigăm, ci de ceea ce învățăm și de ceea ce ne permitem să primim. Începi să privești totul diferit, realizând că tu ai fost cel care te ținea pe loc și începi să înțelegi că libertatea este doar ceva pe care îl dorești când încetezi să încerci să faci viața așa cum crezi tu că ar trebui să fie.

Centaur

Această creatură mitică este simbolul libertății, înțelepciunii și puterii. Ai îndurat ceea ce credeai că te va rupe și te-ai întors mai puternic decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Nu doar tragi fără minte săgețile sperând că una va ateriza, ci știi ce merită energia ta și ce nu. Ești într-o fază de întruchipare a adevăratului succes, deoarece acum ai învățat valoarea conectării cu sufletul tău. Nicio decizie sau alegere nu contează dacă nu este una la care te simți profund conectat. Acționezi mai degrabă dintr-un loc al abundenței decât din frică, ceea cete deschide pentru a primi tot ceea ce Universul îți rezervă. Nicio problemă sau provocare nu devine prea mare pentru tine, deoarece acum ai stăpânit atât disciplina, cât și răbdarea.

Capricorn

O persoană foarte dependentă la începutul vieții, responsabilitățile pe care ceilalți ți le cer să ți le asumi, în cele din urmă simți că te-ar putea rupe. Deși ești întotdeauna capabil să lucrezi pentru ceea ce dorești și pentru ceea ce alții nu vor, nu ai tendința de a căuta mult în această fază pentru a afla de ce. Adesea, fiind atât de îndepărtat de obiectivul succesului, de multe ori nu te întrebi întotdeauna pentru ce muncești atât de mult sau dacă acel succes este chiar ceea ce îți dorești. Alții pot profita de natura ta harnică și cred că asta înseamnă că vei munci din greu pentru ei, în timp ce ei o iau mai ușor. Din această cauză, încrederea ta fiind spulberată, te va conduce în faza introspectivă.

Peștera

Din cauza lipsei tale de încredere în ceilalți, intri într-o fază de izolare, în care te întrerupi cel mai mult și încerci să eviți relațiile. Desigur, acesta nu este modul de a stăpâni sau de a învăța ceva, dar nu știi acest lucru imediat și crezi că evitândiubirea și viața înseamnă că ești cu atât mai înțelept. În această fază, ai tendința de a găsi un mare succes în carieră, pe măsură ce te arunci în slujba ta, pentru că adesea așa simți că poți controla relațiile personale. În cele din urmă, totuși, devii singur și începi să înveți că munca nu este suficientă și recompensa iubirii merită întotdeauna riscul.

Corn

Viața este plină pe măsură ce intri în această etapă a vieții tale. Simțindu-te de succes în carieră, cât și în dragoste, te simți ca și cum ai fi cu adevărat bogat în toate domeniile vieții. Acum înțelegi valoarea muncii grele, dar cerii și celor din viața voastră să facă același lucru, deoarece acum înțelegi că este important să-ți satisfaci și nevoile. Ideea ta de succes s-a transformat în această fază și poți să te uiți la imaginea de ansamblu și să vezi că, dacă ceva nu funcționează, este mai bine, deoarece înseamnă că există ceva mai bun. Acest lucru vă permite să-ți concentrezi timpul și energia mai înțelept, astfel încât acum să lucrezi doar la acele lucruri care contează cu adevărat pentru tine.

Vărsător

Simțindu-se adesea singur sau exclus devreme în viață, își pot petrece faza de început încercând să te integrezi sau să fieâi ca ceilalți. Acest lucru nu face decât să te îndepărteze mai mult de propriul lor adevăr și de realitatea că te-ai născut altfel dintr-un motiv. Din păcate, acest lucru duce la tristețe, indiferent dacă apare din exterior sau nu, și te face să te pierzi pentru tine înuți. De asemenea, probabil că vei fi pe placul oamenilor în această perioadă, în timp ce cauți acceptare și iubire, astfel încât să simți că ai un loc în această lume. Odată ce îți dai seama că ești cu adevărat diferit, vei intra în propria fază de întuneric pentru a-ți descoperi scopul.

Bufnița

O bufniță operează în tăcere, în întuneric, văzând totul. Aceasta este energia pe care o aduci în faza ta de descoperire. Vei dori să experimentezi oamenii, lumea, iubirea. Dar totuși există încă o separare între tine și cel mai interior sine al tău. În timp ce această fază te învață cum să fii adevăratul tău sine, vei împrumuta identitățile și personalitățile celor din jurul tău. Cu toate acestea, odată ce accepți și realizezi că ești tu pentru un motiv și că nu a trebuit niciodată să te potrivești nicăieri, ci să te ridici mai sus pentru a atrage, vei face următorul pas.

Înger

Așa se simte divinitatea pe pământ. Ai pășit în adevărata putere de a fi tu. Esența ta înseamnă că vindeci, ajuți și transformi lumea (sau chiar doar partea ta din ea) pentru a ajuta la transformarea ei într-un loc mai bun. Te-ai instalat în adevăratul tău sine și ai găsit fericirea doar fiind acea persoană. Încerci să-i ghidezi pe alții să învețe la fel și nu-ți mai pasă dacă ești înțeles greșit. Ai atins acel spațiu de aliniere și înțelegi ce înseamnă să-ți trăiești adevărul, indiferent de ceea ce face sau spune altcineva.

Pești

Pe măsură ce începi viața, trăiești la mila altora. Simți totul, ceea ce înseamnă că poți fi ușor influențat de oameni și de mediul tău. Adesea, nici măcar nu ești sigur cine ești sau ce sentimente sunt de fapt ale tale. Poți să fii copleșit cu ușurință și să treci adesea printr-o perioadă de tristețe imensă, deoarece simți că nu poți ajuta pe toată lumea. Totul pare prea mare sau prea greu.

Întuneric

În acest loc, tot ce vrei să faci este să uiți. Vrei să uiți de durerea lumii, a celor din jurul tău și, cu atât mai mult, de a ta. Deși este destul de greu să trăiești sub povara de a putea simți emoțiile și sentimentele lumii, ai tendința de a duce frângerea inimii, trădarea și durerea în interior la un cu totul alt nivel. Adesea, acest lucru îți afectează corpul fizic și viața, în general. Tot ce vrei să faci este să uiți, ceea ce înseamnă că vei folosi adesea substanțe, oameni sau doar credința că nu vei fi niciodată iubit. Cobori în întuneric. Dar miracolul este că în renunțarea asociată cu încercarea de a uita, te predai și în durerea în care era lumină ce aștepta să te ducă înapoi la suprafață.

Ocean

Aici devii un Dumnezeu al oceanului și al lumii emoționale. Simți că totul la fel de profund ca acum a devenit superputerea pe care o folosești pentru a-i ajuta pe alții, pentru a schimba lumea și pentru a trăi o viață bogată. Faci parte din ceva mai mare decât această lume și, datorită predării tale divine, mergi și trăiești cu un picior în lumea spiritelor în orice moment. Ai învățat că inima ta este cel mai mare atu al tău și o îmbrățișezi pentru tot ceea ce este, potrivit yourtango.com.