3 luni de naștere ale oamenilor cu abilități sociale puternice

Inteligența socială poate fi din ce în ce mai rară, pe măsură ce devenim absorbiți de algoritmi și rețele sociale, uneori fără să ne dăm seama. În era tehnologică de astăzi, oamenii născuți în aceste luni tind să fie încă plăcuți, ascultă mai mult decât vorbesc și pot sesiza indiciile sociale. Sunt pricepuți la cititul printre rânduri și la adaptarea la comportamentul imperfect, ceea ce le permite să se conecteze ușor cu ceilalți. Prin urmare, inteligența lor socială le oferă acces la cercuri sociale mai largi, rețele și prietenii, împreună cu un sentiment mai puternic de comunitate.

Lunile de naștere iunie, august și octombrie sunt legate de o inteligență socială ridicată.

Iunie

Născut în iunie? Ești fie un Geamăn curios, dornic să exploreze viața la maximum, fie un Rac sentimental, care îți poartă inima pe mânecă. Această lună de naștere este concentrată pe comunitate și conexiune. Ghidați de o dorință autentică de a învăța, de a crește și de a înțelege mediul lor, știu cum să pună întrebările potrivite. Fără efort, doar fiind ei înșiși, tind să facă oamenii să se simtă interesanți. Inteligența lor socială este evidentă în capacitatea de a păstra spațiu pentru mai multe perspective simultan, validând o varietate de opinii.

August

Persoanele născute în august exemplifică puterea autoexprimării autentice. Fie că sunt Lei radianți, destinați unui fler teatral și iubitor de distracție, fie Fecioare atente la detalii, această lună a nașterii este conștientă din punct de vedere social. Ei merg dincolo de a-i distra, a-i înălța și a-i încuraja pe cei din jurul lor. Magnetismul lor îi înalță pe ceilalți, inspirându-i să se conecteze la propria lumină interioară. Comunicarea îndrăzneață creează spațiu pentru ca ceilalți să pășească în sinele lor cel mai adevărat fără efort. Capacitatea lor de a recunoaște când cineva se simte trist și de a-l încuraja și a-i înălța spiritul îi face ușor de admirat. Au calități naturale de lider care îi atrag pe ceilalți cu energia lor vibrantă.

Octombrie

Persoanele născute în octombrie sunt cunoscute pentru că sunt prieteni fermecători, tovarăși semnificativi și diplomați. Oamenii se simt apreciați și înțeleși în prezența lor. Fie că aparțin zodiei Balanță, orientată spre relații, fie zodiei Scorpion, plină de suflet, aceste persoane au o dorință puternică de conectare. Inteligența lor socială iese în evidență prin faptul că elimină decalajele, apropie oamenii și promovează modalități transformatoare de relaționare unii cu alții. Dreptatea și echitatea sunt valorile lor fundamentale. Prin urmare, își analizează continuu mediul pentru a se asigura că toată lumea se simte confortabil și este tratată corespunzător, potrivit parade.com.

