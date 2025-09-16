3 zodii atrag o karmă foarte bună până pe 21 septembrie 2025

În timp ce oamenii vorbesc adesea despre karmă într-un mod negativ, este posibil să atragi karma bună cu acțiuni pozitive - exact ceea ce se întâmplă acum pentru trei semne zodiacale specifice.

1. Pești

Atragi o karmă foarte bună în carieră.

Această karmă bună este pe cale să se manifeste ca o creștere majoră a imaginii tale publice sau un fel de promovare majoră la locul de muncă. De la bonusuri la o creștere a prezenței tale pe rețelele de socializare sau în comunitatea ta locală, acesta este momentul tău să strălucești. Nu doar în carieră, ci cu orice proiect pe care ți-l asumi deoarece s-ar putea să te simți mai creativ în această perioadă sau să faci o descoperire majoră care duce la mai multă abundență decât ai fi visat,.

Așa că nu te lenevi! Deși ar putea fi tentant să lași Universul să decidă în locul tău, succesul este la îndemâna ta atâta timp cât continui să mergi înainte.

2. Fecioară

Atragi o karmă foarte bună în dragoste.

În trecut, viața ta amoroasă s-ar fi putut simți stagnantă, fără niciun progres vizibil. Din fericire, toate acestea sunt pe cale să se schimbe întrucât relațiile tale ajung în centrul atenției.

Acest lucru nu este valabil doar pentru cei aflați într-o relație. Persoanele singure se așteaptă ca o nouă poveste de dragoste să intre în viața lor, mai devreme decât mai târziu. PO nouă relație pe care o începi până pe 21 septembrie este probabil să dureze. Pe măsură ce temele din jurul relațiilor tale încep să devină mai pozitive, dacă vrei cu adevărat să-ți găsești perechea, a lua inițiativa de a te expune este un început.

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

3. Gemeni

Atragi karma bună legată de imaginea ta publică.

S-ar putea să primești în sfârșit un fel de promovare majoră la locul de muncă sau ai putea, de asemenea, să te trezești în centrul atenției în mmediul online.

Acest lucru va dura de acum până la eclipsa solară de Lună Nouă din 21 septembrie. Așadar, dacă dorești să-ți îmbunătățești imaginea sau să obții acea promovare după care ânjești, acum este momentul să continui să exersezi și să muncești din greu. Deși totul s-ar putea să pară stagnant acum, karma bună este pe drum, atâta timp cât ești deschis să o primești, potrivit yourtango.com.