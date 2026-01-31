3 zodii vor avea parte de schimbări benefice, în februarie 2025

Saturn se află în semnul Pești din martie 2023. Peștii guvernează casa a 12-a, care este adesea legată de finaluri importante. Acest tranzit al lui Saturn, de aproape trei ani, a fost și mai dificil în 2025 deoarece a coincis cu tranzitul lui Neptun prin Pești, făcând ca cele două planete să fie în conjuncție. Conjuncțiile Saturn/Neptun au loc la fiecare 35-36 de ani și sunt de obicei dificil de gestionat.

Saturn reprezintă structurile noastre, iar Neptun le dizolvă. Saturn reprezintă structuri concrete, fiabile, iar Neptun reprezintă eterul, lucrurile care nu pot fi văzute, minciunile, neadevărurile și înșelăciunile. Multe lucruri s-au schimbat sau s-au dizolvat de când a început acest tranzit în Pești, la începutul anului 2025, și ne-am simțit dezorientați și confuzi pe multe niveluri, atât colectiv, cât și personal. Uneori, acest tranzit pare aproape fără speranță până când apare un nou capitol.

Însă odată ce ambele planete părăsesc Peștii, până la sfârșitul lunii februarie 2026, viața devine mult mai bună pentru semnele astrologice care au fost cele mai afectate.

1. Pești

Felicitări, ați trecut printr-o perioadă planetară foarte dificilă și acum puteți respira din nou, și începe să vă bucurați de viață la un nivel mult mai profund.

Tranzitul lui Neptun prin semnul tău astral sau prin prima casă a sinelui a fost probabil un drum lung și sinuos din 2011. Acest lucru se simte ca un vis, confuz și descurajant, și există mai multă incertitudine decât în ​​mod normal, în funcție de casa pe care Neptun o aspecta în harta ta. Pe de o parte, ai experimentat treziri spirituale și creative. Pe de altă parte, lucrurile au estompat granițele vieții tale. Ai tânjit după evadare, ai experimentat deziluzia și ai mers pe niște căi fără rod.

Saturn intră în semnul tău solar personal o dată la 30 de ani. Această perioadă aduce schimbări și progrese semnificative. Este extrem de provocatoare și ridică teme de responsabilitate, limitări, structură și disciplină. Saturn este despre lecții karmice, care sunt de obicei evenimente asupra cărora ai puțin control.

Conjuncția lui Saturn cu Neptun, pe parcursul anului 2025, nu a fost ușoară. Ai mers în amonte prin noroi, ai pierdut ceva sau pe cineva semnificativ și, în general, ai experimentat o descurajare mai mare decât de obicei. Toate acestea îți schimbă însă relațiile în bine, și ai un 2026 mult diferit în prietenii și dragostea ta.

Când Saturn și Neptun părăsesc Peștii, intră în Berbec sau în a doua ta casă. Îți construiești resursele și stima de sine. Experimentezi un sentiment de direcție și motivație. Stai în lumina soarelui, mai degrabă decât în ​​întuneric, și te întorci la tine însuți. Acestea fiind spuse, nu te vei întoarce exact la vechiul tău sine deoarece acesta s-a dizolvat odată cu Neptun. Saturn și Neptun te-au modelat în cineva care este acum o versiune mai puternică, mai matură, mai experimentată și mai bună a vechiului tău sine.

2. Fecioară

Neptun a intrat în a șaptea casă a partenerilor tăi în 2011, în semnul Peștilor, iar Saturn a intrat în Pești, în martie 2023. Tranzitul lui Neptun prin a șaptea casă a partenerilor tăi a fost o perioadă foarte dificilă pentru partenerii tăi, fie personal, fie profesional.

La un moment dat, Neptun s-a opus Soarelui tău și ai pierdut pe cineva la care țineai sau te-ai confruntat cu circumstanțe dificile, tu însuți sau prin intermediul altora. Neptun s-a opus Soarelui tău timp de aproximativ doi ani, ceea ce este o perioadă extrem de descurajantă, obositoare și neclară. Treci printr-o trezire creativă sau spirituală, dar este dezamăgitoare și epuizantă și s-ar putea să fii înșelat sau mințit.

Tranzitul lui Saturn prin casa a șaptea a partenerilor tăi nu este niciodată ușor, nici măcar fără Neptun. Saturn în casa a șaptea aduce singurătate, chiar dacă ai un partener. Parteneriatele se termină sau trec printr-o perioadă complicate din diverse motive, sau are loc un divorț. Te-ai confruntat cu defecte personale sau defecte grave la un partener care trebuiau rezolvate dacă relația supraviețuia. Dacă o relație nu este menită să dureze, nu va supraviețui acestui tranzit și se va termina într-un mod deprimant.

Saturn și Neptun prin casa a șaptea a ta au fost o perioadă relațională extrem de dificilă din viața ta. Nu a existat nicio relație cu acest tranzit, ceea ce duce la singurătate sau la o dorință profundă, neîmplinită, pentru un partener.

Însă până la sfârșitul lunii februarie, atât Saturn, cât și Neptun au părăsit casa a șaptea. Neptun nu se va mai întoarce în timpul vieții tale iar Saturn nu se va mai întoarce în următorii 30 de ani. Respiră adânc. Dacă ești într-o relație sau într-o căsnicie, știi că lucrurile se vor îmbunătăți cu siguranță. Dacă ești singur și îți dorești o relație, este mult mai ușor să găsești una acum.

3. Săgetător

Felicitări, ai încheiat un ciclu planetar foarte dificil și treci la părți mai împlinitoare ale vieții! Saturn și Neptun au tranzitat amândoi casa ta a patra și, în februarie, fiecare dintre ei te ajută să te îmbunătățești. Acesta este locul din harta ta astrală care guvernează casa, familia și fundația ta fundamentală. Neptun a intrat în Pești și în casa ta a patra în aprilie 2011, iar Saturn a intrat în casa ta a patra în martie 2023.

Tranzitul lui Neptun prin casa ta a patra reprezintă multe schimbări în familia, rudele și viața de acasă. Este posibil să fi pierdut un membru al familiei sau un membru al familiei s-a schimbat. Te-ai mutat sau ai întâmpinat probleme în casă, cum ar fi apa, gazul, mucegaiul sau altele lucruri care nu erau ieftine. Fundamentul tău în viață, care include casa, familia și locul de muncă, s-a schimbat din 2011. Este posibil să te fi îndepărtat de familia ta și de cei de care erai odată apropiat. A avut loc o ceartă cu cineva important.

Cu Saturn prin tranzitul casei tale a patra, proprietatea este întotdeauna o cheltuială. Ai grijă de rude în vârstă sau le ajuți. Familia ta se schimbă odată cu Saturn, în funcție de aspectele sale din harta ta personală. Ai experimentat conflicte domestice, sentimente de izolare, relații tensionate sau alte poveri emoționale profunde.

La un moment dat, atât Saturn, cât și Neptun au fost în cuadratură cu Soarele tău, ceea ce a dus la provocări semnificative. Ești neclar în legătură cu o problemă importantă, cum ar fi un loc de muncă, o relație sau finanțele tale personale. Lucrurile se schimbă însă, iar până la sfârșitul lunii februarie simți o ușurare a energiilor, propria ta energie crescând și mutându-se către probleme mai puțin împovărătoare. Câștigi noi perspective și ești mai motivat decât ai fost de ceva vreme, potrivit yourtango.com.

