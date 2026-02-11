3 zodii se simt inspirate pe 11 februarie 2026: O mică idee se poate transforma într-o lume a minunilor

Aceasta este o zi importantă pentru inspirație. În timpul acestui tranzit al lui Neptun suntem capabili să credem în visele noastre și să facem ceva cu adevărat magic din ele. Nu ne amăgim. Sigur, este frumos să visăm, dar de multe ori nu credem cu adevărat că lucrurile vor funcționa. Ei bine, în această zi, chiar o fac.

1. Pești

Descoperi că te simți deosebit de tânăr și vioi. Cu siguranță există o primăvară în pașii tăi, și în mare parte din asta se datorează faptului că acțiunea directă a lui Neptun ne entuziasmează în legătură cu viitorul nostru. Am terminat de rumegat asupra trecutului deoarece nu ne-a folosit la nimic.

Sunt atât de multe lucruri de așteptat în timpul acestui tranzit. Și această atitudine pozitivă a ta este exact ceea ce începe să deschidă porțile către noroc și vremuri mai bune. Nu sunt doar cuvinte, ci acțiuni și sfidare. Sigur, lumea din jurul tău pare înfricoșătoare uneori, dar ai decis să faci un efort conștient pentru a-ți îmbunătăți viața. Și, mai bine, funcționează. Acesta este noroc.

2. Rac

În timpul directiei cu Neptun pe 11 februarie, înțelegi că, cumva, totul va ieși bine. E atât de simplu. Miercuri, nu ești îngrijorat. Ești încrezător. Îți schimbi atitudinea și, dintr-o dată, totul pare mai ușor și mai posibil. Știi acum că aceasta este viața ta, așa că, dacă alegi să o vezi ca fiind norocoasă și plăcută, așa să fie. Nimeni nu-ți poate spune altfel, Rac.

Deciziile pe care le iei în această zi sunt bine informate. Intuiția ta este complet în ton cu ceea ce este necesar pentru a câștiga și a reuși. ​​Acum exiști pe un plan mai fericit. Momentul este potrivit. De fapt, ești cu un pas înaintea jocului. Atragi atât de mult noroc și noroc chiar acum, potrivit yourtango.com.

3. Scorpion

În timpul relației directe cu Neptun, te privești atent și îndelung. Ceea ce vezi este pe cineva care a încercat cu adevărat tot ce a putut, iar asta te face să te simți bine. Există atât de multe lucruri în zilele noastre care fac o persoană să se simtă rău și deprimată. Ai început să realizezi că rezervorul de energie negativă este întotdeauna acolo dacă vrei să bei din el. Din fericire, nu ești interesat.

În acest moment, îți dorești pur și simplu pozitivitate și fericire. Refuzi să lași pe cineva sau ceva să te doboare. Acesta este momentul în care înveți că tu ești cel care se ocupă de propria ta viață. Așadar, dacă alegi norocul și norocul, atunci asta depinde de tine. Și Scorpionule, ți se potrivește perfect. Mergi după fericire și bucură-te de ea. O meriți.