3 zodii reușesc să depășească întotdeauna situațiile dificile

Fără să vrea, viața are un mod de a le favoriza cel mai mult, făcându-i pe toți din jur să simtă o ușoară gelozie.

1. Gemeni

"tii foarte bine că ai o abilitate uimitoare de a scăpa nepedepsit de aproape orice. Iarcând vine vorba de responsabilitate găsești constant modalități de a o evita.

Pot vedea fiecare aspect al unei dispute și, dacă îi critici, chiar dacă ai într-adevăr dreptate, vor fi de acord cu tine și, în același timp, îți vor spune că greșești.

Cunoscuți ca buni manipulatori, Gemenii te pot distrage și te pot face să vorbești despre altceva, ceea ce îi va face să scape nepedepsiți de orice. Aceasta este o capcan[ deoarece acest lucru va devia de la problema principală, făcându-te să pari ticălosul și pe ei să pară victima. Asta înseamnă să eviți toți Gemenii? Desigur că nu. Cu toate acestea, fii precaut ori de câte ori ai un conflict. Pot fi fermecători dar știu absolut cum să manipuleze.

2. Pești

Peștii sunt destul de buni la a scăpa nepedepsiți din orice pentru că sunt evazivi când vine vorba de orice are legătură cu responsabilitatea. Ar fi înțelept să nu critici niciodată un Pește deoarece acest semn zodiacal nu este de obicei cunoscut pentru dorința de a înfrunta realități dure.

Peștii au tendința fie să te ignore, fie să explodeze asupra ta. Acesta nu este un sentiment grozav deoarece uneori te poate face să te simți ca și cum ai fi răufăcătorul. Așadar, dacă vei înfrunta un Pește, fii concis și la obiect. În timp ce alte zodii pot sau nu să gestioneze bine criticile, Peștii au un mod de a le întoarce inconștient împotriva ta, cu cât spui mai multe.

3. Balanță

În cele din urmă, ultimul semn zodiacal care scapă nepedepsit de orice este Balanța. Cunoscuți drept maeștrii supremi ai șahului, sunt cu trei mutări înaintea tuturor celorlalți. De la carieră la relație, Balanțele dictează mereu lucrurile în culise. Sunt agenția publică supremă pentru ei înșiși și te vor face să faci ce vor ei.

Fie că este vorba de a te convinge să-ți schimbi planurile sau opinia, te vor face încetul cu încetul să te agăți de fiecare cuvânt al lor, deerminându-te să devii hiperdependent de ei. Acestea fiind spuse, nu există niciun motiv să întrerupi legătura. Atâta timp cât ai propria independență și coloană vertebrală, tendințele perfecționiste ale Balanței nu ar trebui să interfereze prea mult, potrivit yourtango.com.

