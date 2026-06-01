4 luni de naștere ale oamenilor care se vor ridica din propria cenușă, în ultimele zile din iunie 2026

FEBRUARIE

Ești ca pasărea Phoenix și ,înainte să poți ieși din propria cenușă, trebuie să lași totul să ardă din temelii mai întâi. Vechile tale obiceiuri și mecanismele tale de adaptare neproductive, temerile tale de mult timp înrădăcinate și rănile tale emoționale. Trebuie să iei decizia conștientă de a le lăsa în urmă. Să le jelești, să le îngropi și să le marchezi existența cu o piatră funerară, dar apoi, în cele din urmă, să le lași să se odihnească în pace.

Poți merge mai departe. Poți începe o viață complet nouă, neîmpovărat de durerea trecutului. Poți privi lumea ca și cum ar fi prima dată și să redescoperi cele mai simple, dar frumoase, plăceri ale ei. Poți fi inocent, încrezător și plin de speranță și toate sentimentele variate pe care credeai că le-ai pierdut din cauza deziluziei plictisitoare. Ai o altă șansă să zbori după ce ți-ai ars cea mai strălucitoare parte.

MAI

Renașterea ta înseamnă să găsești pacea cu ideea de a-i lăsa pe alții să te ajute. La fel cum nu puteai face nimic pentru tine când te-ai născut, este timpul să-i lași pe alții să intervină și să-ți dea o mână de ajutor. Să ai încredere în ei și să lași dragostea și grija lor să te ajute să devii mai puternic în acest moment crucial al vieții tale. Ai permisiunea să mănânci, să dormi și să te cuibărești într-o pătură până când corpul și mintea ta sunt pregătite pentru mai mult.

Tocmai ai trecut printr-un val masiv de adaptare, în care totul pare nou și copleșitor și, ca un nou-născut, trebuie să-ți lași simțurile să se aclimatizeze. Sunt atât de multe de asimilat acum, dar asta nu înseamnă că nu vei găsi niciodată acea nouă normalitate. Se va întâmpla treptat, iar apoi, dintr-o dată, te vei uita la poze de acum nu mult timp și vei realiza cât de mult te-ai schimbat.

DECEMBRIE

Ai cea mai drăguță renaștere dintre toate, decembrie, ca un animal adorabil de fermă pe care toată lumea se adună să-l vadă venind pe lume, pentru că, în multe privințe, nu pierzi timpul și te apuci direct de treabă. Ca un mânz căruia nu-i pasă de propria instabilitate și se împiedică pe propriile picioare pentru prima dată, ești gata să profiți de această nouă șansă de viață și să te arunci direct înăuntru.

Nu pierzi timpul cu manualul de utilizare și ești dispus să înveți prin încercări și erori. Ai pus capăt vechii tale vieți cu abundența ei de frică și prudență și îmbrățișezi noi modalități de a profita de zi. Lumea nu mai este ceva de supraviețuit, este a ta, de care să te bucuri. Iarba este verde, soarele este cald și te simți suficient de în siguranță pentru a vedea ce se întâmplă în continuare. Nu aș putea fi mai fericit pentru tine.

IULIE

Saga renașterii tale este la egalitate cu mitologia greacă, iulie. Viața ta ia niște întorsături nebunești, care nu se potrivesc cu experiențele nimănui cunoscut, dar găsești întotdeauna o modalitate de a le integra în povestea vieții tale mai amplă. Atena s-a născut când Hefaistos i-a despicat craniul lui Zeus cu un topor pentru a-i opri migrena. Afrodita s-a născut din organele genitale castrate ale lui Uranus și din spuma mării.

Călătoria ta spre renaștere poate conține detalii la fel de șocante sau bizare, dar nu este vorba despre ce te-a adus în acest moment, ci despre ce faci după. Fii zeul sau zeița care ai fost menită să fii. Pășește în armură și putere și fii eroul propriilor tale aventuri cele mai sălbatice. Viața poate fi la fel de magică și misterioasă ca miturile noastre preferate. Trebuie doar să fim dispuși să mergem alături de tine, potrivit collective.world.

