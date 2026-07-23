Un pompier aflat la masă a salvat viața unui băiețel care se înecase. Gestul impresionant al lui Bogdan a ieșit la iveală datorită mamei copilului

Povestea nu a fost făcută publică de salvator. Dimpotrivă, colegii săi au aflat despre intervenție abia după ce mama copilului a transmis un mesaj emoționant de recunoștință către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.
Clipe dramatice într-un restaurant. Copilul nu mai putea respira
Incidentul s-a petrecut în timp ce plutonierul adjutant Durna Bogdan Valentin, pompier cu peste zece ani de experiență și încadrat la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, lua masa împreună cu câțiva prieteni.
În apropiere, un băiețel s-a înecat cu un bol alimentar și nu mai putea respira. Fără să piardă nicio secundă, pompierul s-a ridicat de la masă și a intervenit imediat.
Acesta a aplicat, în mod repetat, lovituri interscapulare, manevră de prim ajutor recomandată în astfel de situații. După câteva minute tensionate, care pentru cei prezenți au părut nesfârșite, copilul a început din nou să respire.
Intervenția rapidă și calmul salvatorului au făcut ca situația să aibă un final fericit.
Mama copilului a vrut ca gestul pompierului să fie cunoscut
Deși incidentul s-a încheiat cu bine, Bogdan nu a considerat că a făcut ceva ieșit din comun și nici măcar nu le-a povestit colegilor despre cele întâmplate.
Întreaga poveste a devenit cunoscută după ce mama băiețelului a transmis un mesaj către ISU Brașov, dorind să îi mulțumească celui care i-a salvat copilul.
Femeia nu știa decât că salvatorul se numește Bogdan și că este pompier în Brașov, însă și-a dorit ca fapta lui să nu rămână anonimă.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a relatat întreaga întâmplare într-o postare publică, scoțând în evidență profesionalismul și omenia colegului lor.
Declarația emoționantă a pompierului
Pentru Bogdan, intervenția a fost una firească. Cu toate acestea, experiența l-a marcat profund, mai ales pentru că băiețelul avea aproape aceeași vârstă cu propriul său copil.
„Sunt momente care îți rămân pentru totdeauna în suflet, mai ales când copilul căruia îi acorzi primul ajutor are aproape aceeași vârstă cu propriul tău copil”, ne-a mărturisit Bogdan.
Cuvintele sale surprind emoția din spatele unei intervenții care, deși a durat doar câteva minute, va rămâne pentru totdeauna în memoria tuturor celor implicați.
Mesajul transmis de ISU Brașov
Reprezentanții ISU Brașov au subliniat că salvatorul nu a urmărit niciun moment să fie apreciat public, iar gestul său a devenit cunoscut exclusiv datorită insistenței mamei copilului.
„Era la masă, alături de câțiva prieteni, când a observat că un băiețel se înecase cu un bol alimentar. Fără să ezite, s-a ridicat și a intervenit imediat. A aplicat, în mod repetat, lovituri interscapulare, iar după câteva minute care au părut o eternitate, copilul a început din nou să respire.
Cel care a intervenit prompt și a salvat o viață este Bogdan, pompier cu peste 10 ani de experiență, încadrat în prezent la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov. Pentru el, a fost un gest firesc. Atât de firesc, încât nici măcar nu ne-a povestit ce s-a întâmplat.
Am aflat întreaga întâmplare din mesajul unei mame care a ținut cu orice preț să îi transmită recunoștința. Nu a reușit să îi mulțumească atunci. Știa doar că îl cheamă Bogdan și că este pompier în Brașov. A vrut însă ca gestul lui să nu rămână necunoscut.
Felicitări, plutonier adjutant Durna Bogdan Valentin, pentru profesionalismul, stăpânirea de sine și omenia de care ai dat dovadă! Ne bucurăm că băiețelul este bine și îi mulțumim mamei pentru mesajul emoționant prin care ne-a oferit ocazia să spunem această poveste.”