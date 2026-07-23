Un pompier aflat la masă a salvat viața unui băiețel care se înecase. Gestul impresionant al lui Bogdan a ieșit la iveală datorită mamei copilului

Povestea nu a fost făcută publică de salvator. Dimpotrivă, colegii săi au aflat despre intervenție abia după ce mama copilului a transmis un mesaj emoționant de recunoștință către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

Clipe dramatice într-un restaurant. Copilul nu mai putea respira

Incidentul s-a petrecut în timp ce plutonierul adjutant Durna Bogdan Valentin, pompier cu peste zece ani de experiență și încadrat la Detașamentul 1 de Pompieri Brașov, lua masa împreună cu câțiva prieteni.

În apropiere, un băiețel s-a înecat cu un bol alimentar și nu mai putea respira. Fără să piardă nicio secundă, pompierul s-a ridicat de la masă și a intervenit imediat.

Acesta a aplicat, în mod repetat, lovituri interscapulare, manevră de prim ajutor recomandată în astfel de situații. După câteva minute tensionate, care pentru cei prezenți au părut nesfârșite, copilul a început din nou să respire.

Intervenția rapidă și calmul salvatorului au făcut ca situația să aibă un final fericit.

Mama copilului a vrut ca gestul pompierului să fie cunoscut

Deși incidentul s-a încheiat cu bine, Bogdan nu a considerat că a făcut ceva ieșit din comun și nici măcar nu le-a povestit colegilor despre cele întâmplate.

Întreaga poveste a devenit cunoscută după ce mama băiețelului a transmis un mesaj către ISU Brașov, dorind să îi mulțumească celui care i-a salvat copilul.

Femeia nu știa decât că salvatorul se numește Bogdan și că este pompier în Brașov, însă și-a dorit ca fapta lui să nu rămână anonimă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov a relatat întreaga întâmplare într-o postare publică, scoțând în evidență profesionalismul și omenia colegului lor.

Declarația emoționantă a pompierului

Pentru Bogdan, intervenția a fost una firească. Cu toate acestea, experiența l-a marcat profund, mai ales pentru că băiețelul avea aproape aceeași vârstă cu propriul său copil.

„Sunt momente care îți rămân pentru totdeauna în suflet, mai ales când copilul căruia îi acorzi primul ajutor are aproape aceeași vârstă cu propriul tău copil”, ne-a mărturisit Bogdan.

Cuvintele sale surprind emoția din spatele unei intervenții care, deși a durat doar câteva minute, va rămâne pentru totdeauna în memoria tuturor celor implicați.

Mesajul transmis de ISU Brașov

Reprezentanții ISU Brașov au subliniat că salvatorul nu a urmărit niciun moment să fie apreciat public, iar gestul său a devenit cunoscut exclusiv datorită insistenței mamei copilului.