Analiza CNN: De ce un acord nuclear saudit este o metaforă perfectă pentru președinția lui Trump

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, acordul ar urma să aibă o durată de 30 de ani și să implice companii americane în dezvoltarea programului nuclear civil saudit. De asemenea, în discuție apare posibilitatea construirii unei instalații de îmbogățire a uraniului pe teritoriul Arabiei Saudite, după un studiu comun americano-saudit, ceea ce amplifică temerile legate de controlul tehnologic și de eventualele utilizări militare în viitor, potrivit CNN.

De ce contează acest acord nuclear

În forma descrisă de sursele citate, înțelegerea nu ar impune Arabiei Saudite cele mai stricte standarde internaționale de verificare, inclusiv Protocolul adițional al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Acest detaliu este esențial, pentru că Protocolul adițional este considerat standardul de referință în materie de monitorizare a programelor nucleare civile.

Departamentul american al Energiei a transmis că pachetul include un acord bilateral de garanții nucleare, menit să ofere un nivel de supraveghere comparabil. Totuși, absența unor mecanisme mai intruzive a fost criticată de experți în neproliferare, care spun că un astfel de precedent ar putea fi invocat și de alte state interesate de tehnologie nucleară fără control internațional complet.

Critici dure din zona neproliferării

Kelsey Davenport, director pentru politici de neproliferare la Arms Control Association, a descris înțelegerea drept „periculoasă” și a spus că implicațiile ei pot fi resimțite ani la rând. În aceeași linie, John Erath de la Center for Arms Control and Non-Proliferation a avertizat că lipsa unor protocoale standard ale AIEA ar fi „o problemă foarte mare”, deoarece ar complica verificarea faptului că Riadul nu urmărește capacități de îmbogățire ce ar putea conduce la armament nuclear.

Temerea de fond este simplă: dacă Arabia Saudită primește un regim mai flexibil, alte state ar putea cere tratamente similare. Asta ar pune presiune pe normele globale de neproliferare și ar putea crea o spirală în care țări precum Iran, Egipt sau Turcia să caute propriile avantaje nucleare.

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Miza politică și economică pentru Washington

Casa Albă vede acordul și prin prisma geopoliticii și a interesului economic american. Susținătorii spun că, dacă Washingtonul nu oferă această deschidere, rivali precum China ar putea prelua proiectele nucleare saudite și și-ar consolida influența într-o regiune esențială pentru energie și securitate. În această logică, colaborarea cu Riadul ar întări poziția SUA și ar aduce beneficii directe industriei nucleare americane.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a prezentat orientarea lui Trump în Orientul Mijlociu drept una axată pe „comerț, nu conflict”. Mesajul reflectă exact filosofia administrației: parteneriate economice mari, susținute de ideea că stabilitatea se obține prin investiții și interese comune, nu prin politici prudente și condiții multilaterale rigide.

De ce acordul îngrijorează Israelul și regiunea

Pentru mulți critici, inclusiv din Israel, riscul major nu este doar civil, ci strategic. Dacă Arabia Saudită ajunge să controleze etapa de îmbogățire a uraniului, chiar și sub supraveghere parțială, fereastra dintre program nuclear civil și potențialul militar devine mai sensibilă. Într-un context în care tensiunile cu Iranul rămân ridicate, o astfel de evoluție ar putea accelera o cursă regională a armelor.

Riadul afirmă că nu va urmări arma nucleară dacă Iranul nu face același pas, însă diplomația de acest tip funcționează fragil în Orientul Mijlociu. Exact de aceea, adversarii acordului spun că acesta transmite un semnal periculos: aliații pot beneficia de excepții, în timp ce adversarii sunt presați să accepte restricții mai dure.

Un precedent cu efecte pe termen lung

Dincolo de disputa imediată, problema centrală este precedentul pe care l-ar putea crea un astfel de acord nuclear. Dacă un partener strategic al SUA primește acces la tehnologie sensibilă fără cele mai stricte condiții de verificare, alte puteri ar putea folosi modelul în negocieri viitoare, inclusiv cu state mai puțin aliniate intereselor occidentale.

Pe termen lung, acest lucru ar putea slăbi arhitectura globală de neproliferare și ar complica orice negociere viitoare cu Iranul. În plus, ar consolida ideea că în politica nucleară contează mai mult cine e aliatul tău decât ce reguli accepți să respecți. Pentru criticii acordului, tocmai aici se află cel mai mare risc: nu în prezentarea lui ca succes diplomatic, ci în efectul de domino pe care l-ar putea produce.