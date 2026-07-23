Ai panouri solare? Noua lege a prosumatorilor schimbă radical regulile

Practic, tot mai mulți români au transformat acoperișul casei într-o mică centrală electrică. Iar chiar acum, sistemul prin care sunt plătiți pentru asta se schimbă radical, printr-o lege validată de Curtea Constituțională și aflată în plin proces de implementare.

Noua lege a prosumatorilor: bani lunar în cont, dar și o factură nouă pe care puțini o văd venind

Camera Deputaților a adoptat, pe 15 octombrie 2025, o lege care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale (Legea 123/2012), în partea privind prosumatorii - persoane fizice sau firme care produc energie electrică pentru consum propriu, de regulă prin panouri fotovoltaice, și livrează surplusul în rețeaua națională. Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională pe 31 octombrie 2025, cu privire la anumite prevederi, dar CCR a respins sesizarea pe 29 aprilie 2026, publicată în Monitorul Oficial din 21 iulie, declarând legea constituțională în întregime. ANRE are, la rândul ei, obligația de a actualiza, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, metodologia care reglementează comercializarea energiei produse de prosumatori.

Vestea bună: bani lunar, nu o dată pe an

Cea mai așteptată schimbare e introducerea decontării lunare. Până acum, prosumatorii primeau contravaloarea energiei livrate în rețea abia o dată pe an, printr-un proces de regularizare greoi și puțin transparent. Noua lege obligă furnizorii să deconteze lunar surplusul, oferind prosumatorilor un flux financiar predictibil și reducând considerabil perioada de recuperare a investiției într-un sistem fotovoltaic - potrivit calculelor din piață, un sistem instalat azi ar putea fi amortizat în aproximativ patru ani și jumătate, față de termene mult mai lungi în trecut.

Legea obligă, de asemenea, furnizorii să detalieze clar, în fiecare factură lunară, energia consumată, energia produsă și livrată, respectiv energia în exces - toate separate, cu componenta de furnizare și taxele afișate distinct. Practic, se pune capăt ambiguității facturilor anuale, care generau frecvent dispute și surprize neplăcute pentru prosumatori.

O idee neașteptată: „împarți" energia între mai multe proprietăți

Una dintre cele mai interesante noutăți permite compensarea surplusului de energie produs într-o locație cu consumul din alte locații ale aceluiași proprietar - de exemplu, energia produsă vara, la casa cu panouri solare, poate acoperi factura de la apartamentul din oraș. Condiția: toate locurile de consum trebuie să fie la același furnizor de energie. Practic, cine are contracte de electricitate și gaze la același furnizor integrat poate folosi surplusul de vară pentru a-și reduce chiar și factura de gaz din iarnă - un stimulent clar pentru consolidarea contractelor la un singur furnizor.

Un concept nou: „clientul activ"

Legea introduce, aliniat directivelor europene (Directiva 2019/944), conceptul de „client activ" - o categorie mai largă decât cea de prosumator clasic, care include și consumatorii care practică „demand-response" (reduc consumul în momente de vârf ale rețelei) sau cei cu baterii de stocare conectate la rețea, folosite pentru servicii de sistem. Un client activ capătă drepturi extinse - acces pe piața de energie, partajarea energiei cu alți consumatori, vânzare directă -, dar și responsabilitate financiară mai mare.

Partea mai puțin plăcută: prosumatorii plătesc acum dezechilibrele

Aici apare, de fapt, cea mai controversată schimbare a legii - și motivul pentru care nu tot ce aduce noua reglementare e neapărat un cadou. Energia electrică trebuie consumată exact în momentul în care e produsă; când producția sau consumul diferă de prognoze, Transelectrica intervine pe piața de echilibrare, unde energia e mult mai scumpă. Până acum, aceste costuri de dezechilibru erau suportate de furnizori și incluse, indirect, în facturile tuturor consumatorilor - inclusiv ale celor fără panouri solare, care plăteau astfel, fără să știe, pentru energia imprevizibilă livrată de prosumatori în rețea.

Noua lege mută această responsabilitate financiară direct către prosumatori. Consecința practică, subliniată de specialiști: prosumatorii vor fi acum stimulați să-și consume cât mai mult din energia produsă chiar la locul de producție, în loc s-o livreze în rețea - de unde și interesul tot mai mare pentru baterii de stocare, considerate acum mai degrabă o strategie obligatorie decât o simplă opțiune.

De ce contează bateriile de stocare, mai mult ca oricând

O Ordonanță de Urgență separată, din ianuarie 2026, completează tabloul: prosumatorii devin „clienți activi de prim rang", cu drepturi lărgite de a produce, stoca, vinde și partaja energie. Integrarea bateriilor - în special cele cu tehnologie LFP (litiu-fier-fosfat) - devine elementul-cheie care permite valorificarea maximă a energiei solare și protejarea prosumatorilor de noile responsabilități financiare legate de dezechilibre. Bugetul AFM pentru 2026 alocă 400 de milioane de lei prin programul „Casa Verde Baterii", confirmat de ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe 9 mai - un sprijin financiar suplimentar tocmai pentru acest tip de investiție.

Pentru cei care au deja panouri instalate, schimbările se aplică automat - nu e nevoie de un contract nou. Articolul III din lege prevede explicit că noua compensare cantitativă se aplică și contractelor de vânzare-cumpărare aflate deja în derulare la data intrării în vigoare. Recomandarea specialiștilor: verificarea contractului actual cu furnizorul, pentru a identifica termenul curent de decontare, și solicitarea, după intrarea legii în vigoare, a trecerii la decontare lunară - proces pe care furnizorii sunt obligați să-l aplice, dar care poate dura, în practică, între una și trei luni de implementare.

Capacitatea cumulată a prosumatorilor din România a depășit deja 3.500 MW - echivalentul a aproape patru reactoare nucleare de la Cernavodă. Noua lege încearcă să echilibreze doi factori aflați uneori în tensiune: pe de o parte, să facă investiția în panouri solare mai atractivă și mai predictibilă financiar pentru cetățeni; pe de altă parte, să protejeze restul consumatorilor de costurile ascunse pe care le generau, până acum, dezechilibrele de rețea provocate chiar de prosumatori. Rămâne de văzut, în lunile următoare, cât de lin va decurge implementarea și cât de rapid vor reuși furnizorii să se adapteze noilor obligații de facturare și decontare.

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