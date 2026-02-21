5 zodii vor avea parte de lucruri bune, în timpul sezonului Pești

Când Soarele părăsește Peștii, următorul semn este Berbecul, semnificând începutul primăverii. Peștii au multe alte calități cu care mulți oameni pot vibra.

Pregătește-te să intri mai mult în contact cu sentimentele tale și cu ale celorlalți deoarece Peștii sunt despre emoții și intuiție. Sunt cunoscuți pentru creativitatea, visarea, compasiunea și, pur și simplu, îmbrățișarea fluxului vieții, în loc să controleze totul.

Peștii se conectează la empatia pentru ceilalți și poate vom vedea puțin mai mult din aceasta în lume, ceea ce este foarte necesar acum. Sunt un semn de apă mutabil și sunt guvernați de Neptun și Jupiter. În timp ce Jupiter este planeta înțelepciunii, dreptății și expansiunii, Neptun este planeta viselor, a abilităților psihice și intuitive, alături de spiritualitate și compasiune.

Sunt reprezentați de simbolul a doi pești care înoată în direcții opuse, iar cealaltă parte a Peștilor se referă la acțiuni și practici înșelătoare, autoamăgire, minciuni, neadevăruri și neînțelegeri. Este important să rămânem cu picioarele pe pământ în acest sezon al Peștilor.

Când Soarele intră în Pești anul acesta, se alătură lui Mercur, Venus și, în cele din urmă, lui Marte, creând un stellium de planete în acest semn. Aceasta înseamnă că atenția personală în această perioadă va fi centrată pe locul în care se află aceste planete în harta voastră personală pentru o perioadă extinsă de timp. Luna Nouă anuală în Pești va fi pe 19 martie 2026. Pentru unele zodii totul devine mult mai bine în timpul sezonului Peștilor:

1. Rac

Energia Peștilor creează un trigon (sau un unghi ușor) cu tine, care de obicei face viața mai puțin stresantă și plăcută. Sezonul Peștilor aduce o perioadă mai ușoară și revigorantă pentru tine, Rac, când experimentarea sau chiar răsfățarea cu sentimente pentru o vreme va fi norma, pe măsură ce cu toții explorăm modurile în care ne simțim cu adevărat în legătură cu viața noastră și cu cei din jurul nostru.

Acest sezon al Peștilor evidențiază casa a 9 a hărții tale, care este legată de călătorii, educație, spiritualitate, publicații, radiodifuziune și viziunea noastră personală asupra lumii. De asemenea, guvernează domeniul juridic.

Sezonul Peștilor te încurajează să experimentezi noi perspective și să cauți aventură. Ești în mod natural mai curios în acest moment și poți căuta cunoștințe într-o varietate de moduri, cum ar fi cititul, vizionarea la televizor, participarea la cursuri, seminarii sau un anumit tip de studiu autodirijat.

2. Scorpion

Energia Peștilor se îmbină frumos cu tin. Peștii guvernează a 5 a tta casă a iubirii, copiilor, prieteniei și divertismentului. Este, de asemenea, casa creativității și a exprimării de sine. Așteaptă-te să petreci mai mult timp socializând, întâlnindu-te cu prietenii sau cu o persoană interesată de dragoste și pur și simplu ieșind în oraș, căutând divertisment și bucurându-te de tine. Cu toții avem nevoie de un astfel de timp, iar acum este momentul tău.

Venus este în Pești până pe 6 martie, iar Marte intră în Pești între 2 martie și 8 aprilie. Cele două planete petrec timp împreună între 2 și 6 martie, ceea ce, deși scurt, este o perioadă puternică pentru Scorpionii singuri care ar putea întâlni o nouă persoană interesată de dragoste dacă o caută. În orice caz, ambele planete ale iubirii, împreună cu Soarele și Mercur, tranzitează casa a 5 a pentru o perioadă extinsă de timp, care poate fi cea mai plăcută a anului.

Acum este momentul să-ți exprimi adevăratul sine, fie prin artă de un anumit fel, haine și aspect, fie pur și simplu simțindu-te mai mult tu însuți.

3. Pești

Acesta este sezonul tău. La mulți ani! Ești cunoscut ca vizionarul și visătorul. Când Soarele se alătură celorlalte planete deja în prima ta casă, acest lucru creează un stellium în prima casă, iar atenția este îndreptată asupra ta! Aceasta este una dintre cele mai puternice perioade pentru tine în acest an și servește ca o perioadă de întinerire și realiniere cu obiectivele și adevăratul tău sine.

Este timpul să intri puțin în lumina reflectoarelor și să te bucuri de puțină atenție, chiar dacă acest lucru nu este normalul tău. Când Soarele este în semnul tău personal e ușor să te simți mai mult tu însuți, să te conectezi la fluxul creativ și să-ți urmezi intuiția naturală. Ești cel mai intuitiv semn zodiacal, în acest sezon te vei simți și mai conectat la ceea ce îți dorești cu adevărat și la cei din jurul tău. Ești capabil să apreciezi lumea mai mult decât superficial și să te conectezi la acele lucruri care nu pot fi văzute, ci doar simțite.

Ești un romantic și, dacă ai un partener, relația ta poate ajunge la un nivel mai profund în acest moment. Rămâi cu picioarele pe pământ și bucură-te de sezonul tău personal, pentru că totul este pe cale să devină mult mai bun pentru tine.

4. Taur

Anul acesta, sezonul Peștilor este activ și aglomerat, cu multe ocazii și interacțiuni sociale. Peștii guvernează casa ta a 11-a, care include prieteni și crearea de rețele cu ceilalți. Este posibil să te implici mai mult în comunitatea ta într-un fel sau să ajuți la promovarea unei anumite cauze.

Peștii sunt o potrivire frumoasă pentru tine în ceea ce privește conexiunile planetare și nu sunt o potrivire rea la nivel personal dacă dorești să întâlnești pe cineva. Dacă acesta este cazul, sezonul Peștilor din acest an este un moment oportun, atât Venus, cât și Marte tranzitând casa ta a 11-a. Dacă ești singur, acest lucru îți oferă o oportunitate mult mai bună decât media de a face acest lucru.

Acest sezon Pești este mai relaxat decât ultimul sezon zodiacal. Te simți mai conectat și capabil să citești mai ușor propriile emoții și ale celorlalți. Acesta este un moment perfect pentru a te conecta cu ceilalți, deoarece te vei simți mai confortabil permițându-i să intre în propria ta lume interioară personală. Acesta este momentul să ieși din pragmatismul tău pentru o vreme și să visezi mai măreț și pe termen mai lung.

5. Capricorn

Ești cunoscut ca un dependent de muncă în majoritatea cazurilor, Capricornule, dar în acest sezon al Peștilor, nu va fi la fel de dificil să te relaxezi puțin mai mult și să te oprești și să miroși trandafirii. Peștii activează a treia casă a ta, care guvernează comunicarea, interacțiunea cu ceilalți, vecinii și familia apropiată și călătoriile scurte. S-ar putea chiar să decizi să înveți ceva nou sau, cel puțin, să investighezi câteva concepte sau moduri de gândire potențial diferite în acest moment.

Deși ți se spune adesea că ai o mentalitate oarecum rigidă, această perioadă îți va permite să te relaxezi de la acest mod de gândire și poate să devii puțin mai deschis la idei și moduri noi de a face lucrurile. Ești unul dintre cele mai motivate semne zodiacale și acum este momentul să-ți accesezi propria intuiție și să te lași purtat de fluxul vieții puțin mai mult decât ești obișnuit. Chiar și tu ai nevoie să te relaxezi uneori.

Acesta este un moment perfect pentru a te exprima față de ceilalți. Nu numai că comunicarea ta este puternică, dar oamenii își amintesc ce spui, mai ales dacă îți folosești intuiția când vine vorba de sincronizare. Așteaptă-te ca viața să devină mai aglomerată din punct de vedere social și mai interactivă cu ceilalți. Doar nu te lăsa atât de întins de timp încât să nu te poți bucura de tot ce se întâmplă în jurul tău, potrivit yourtango.com.

