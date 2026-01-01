Anul dorințelor împlinite: 4 zodii au parte de tot ce și-au dorit în 2026

Planetele lente își schimbă semnele, iar acest lucru mută echilibrul de putere în zodiac.

Saturn părăsește Peștii și intră în Berbec pe 14 februarie 2026, unde va rămâne până în 2028. Neptun intră și el în Berbec pe 26 ianuarie, pentru un tranzit de durată până în 2039. Uranus părăsește Taurul și intră în Gemeni pe 29 mai, iar Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, intră în Leu pe 30 iunie 2026.

Aceste mutări majore aduc beneficii clare pentru unele zodii. Iată care sunt cele patru semne zodiacale care primesc în 2026 exact ceea ce au manifestat.

♋ Rac

Pentru Rac, 2026 este un an cu adevărat special. Jupiter rămâne în semnul tău până pe 30 iunie, iar odată ce își reia mersul direct pe 11 martie, îți aduce creștere atât în plan profesional, cât și personal.

Tranzitul lui Jupiter prin prima casă apare o dată la 12 ani și aduce:

mai multă încredere în sine

relații îmbunătățite

optimism

oportunități și noroc

După intrarea lui Jupiter în Leu, acesta îți activează casa banilor, aducând creșteri financiare, stabilitate și o stimă de sine mai puternică până în 2027.

În plus, Uranus în Taur, aflat în casa prietenilor și a dorințelor, favorizează networkingul, apariția unor persoane-surpriză și oportunități neașteptate. 2026 este, pentru tine, un an al împlinirii și satisfacției personale.

♌ Leu

Leu, 2026 te pune în centrul atenției. Saturn și Neptun tranzitează casa a noua, aducând schimbări majore legate de:

educație

călătorii

mutări importante

schimbarea viziunii asupra vieții

Uranus intră în Gemeni, în casa prietenilor și a grupurilor, și formează aspecte favorabile cu Soarele tău. Acest lucru aduce oameni noi, oportunități neașteptate și conexiuni care pot deveni esențiale pentru viitorul tău.

Momentul-cheie vine în a doua jumătate a anului, când Jupiter intră în semnul tău, unde va rămâne până în 2027. Este începutul unui ciclu extrem de norocos, cu:

expansiune personală

succes

relații importante

împlinirea unor vise vechi

♊ Gemeni

Pentru Gemeni, 2026 este anul eliberării și al reinventării. Uranus intră în semnul tău, declanșând schimbări profunde. Vei renunța la tot ce te limitează: persoane, situații sau joburi care nu te mai reprezintă.

Acest tranzit aduce:

curaj

leadership

dorința de a începe ceva nou

independență

Neptun și Saturn îți stabilizează zona prietenilor și a obiectivelor pe termen lung, în timp ce Pluto în Vărsător îți transformă complet modul de gândire și perspectiva asupra lumii. Călătoriile, studiile și contactele internaționale sunt extrem de favorizate.

Odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, vei primi vești bune, idei inspirate și sprijin din partea celor apropiați. 2026 este anul în care faci, în sfârșit, schimbările dorite.

♐ Săgetător

Pentru Săgetător, 2026 este anul iubirii, al creativității și al împlinirii emoționale. Saturn și Neptun intră în casa a cincea, aducând în viața ta o persoană extrem de importantă — fie cineva nou, fie cineva din trecut.

Relațiile începute în acest an au potențial de durată, iar cu Neptun implicat, ai sentimentul clar că ai atras exact ceea ce ai manifestat. Creativitatea devine o resursă majoră, iar ideile tale pot fi transformate în succes concret.

În prima parte a anului, Jupiter în Rac îți susține finanțele prin investiții, parteneri sau resurse comune. Viața intimă se îmbunătățește vizibil.

După intrarea lui Jupiter în Leu, apar:

călătorii

studii

contacte internaționale

chiar posibilitatea unei mutări

2026 este, pentru tine, un an excepțional, cu evoluție pe toate planurile.